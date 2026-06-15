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Chính trị

Vinh danh 34 tác phẩm xuất sắc đạt Giải Báo chí Trần Phú năm 2025

Kiều Minh - Dương Chiến
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(Baohatinh.vn) - Hội đồng Giải Báo chí Trần Phú năm 2025 đã vinh danh các tác phẩm xuất sắc, có tác động tích cực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền trong thời gian qua trên địa bàn Hà Tĩnh.

Chiều 15/6, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Trần Phú năm 2025; đại diện các sở, ban ngành tham dự buổi lễ.

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Đại biểu tham dự buổi lễ.

Giải Báo chí Trần Phú năm 2025 có 79 tác phẩm đủ các điều kiện tham gia dự thi, lọt vào vòng chung khảo. Giải lần này ghi nhận sự phát triển nhanh chóng của báo chí đa phương tiện, với hình thức thể hiện sinh động, góp phần giúp công chúng hiểu hơn về quá trình phát triển của báo chí cách mạng.

Đặc biệt, loại hình phát thanh và báo ảnh đã khẳng định được chất lượng và có tác động tích cực, sức lan tỏa sâu rộng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền. Đây cũng là lần đầu tiên hai loại hình này giành được kết quả cao nhất qua các kỳ trao Giải Báo chí Trần Phú hằng năm.

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Đồng chí Võ Xuân Báu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh báo cáo tổng kết giải.

Qua quá trình chấm giải chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan, đúng quy định, kết quả có 34 tác phẩm đạt giải. Các tác phẩm đạt giải đều có góc nhìn riêng; bám sát thực tiễn cuộc sống, phản ánh sinh động đề tài trên nhiều lĩnh vực; lan tỏa những điển hình, nhân tố mới. Nhiều tác phẩm đã đề cập đúng và trúng những vấn đề lớn, nội dung cốt lõi, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Một số tác giả, nhóm tác giả đã phân tích, giải quyết vấn đề khá thấu đáo, mang lại hiệu quả tốt trong tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; phát huy được thế mạnh của mỗi loại hình, mỗi thể loại báo chí.

Tiêu biểu như các tác phẩm: “Sẵn sàng vận hành đơn vị hành chính cấp xã mới" (Mạnh Hà, Dương Chiến, Tiến Dũng); “Trả nợ rừng xanh” (Ngọc Khánh, Thanh Tùng, Trọng Thái, Hoàng Vũ, Mạnh Hải); “Xã vẽ đường quang - dân "quàng" nợ lãi” (Trọng Thái, Lê Vinh, Công Hoan, Nguyễn Khánh, Minh Chiến); “Ông Bí thư bán cả gia tài giúp làng quê đổi mới” (Văn Chung, Ngọc Loan, Thanh Hà); "Triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn Hà Tĩnh" (Thu Phương); phóng sự ảnh “Mê mẩn với vẻ đẹp hoang sơ của biển Hà Tĩnh” (Đình Nhất)…

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, giải lần này vẫn còn một số hạn chế như: một số tác phẩm dự thi chưa xứng tầm cả về đề tài và cách thể hiện, nội dung chưa sát với yêu cầu thực tế đặt ra. Đề tài về xây dựng Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh số lượng ít và chưa có tác phẩm thực sự nổi trội, xuất sắc...

Giải Báo chí Trần Phú năm 2025 đã trở thành dấu mốc mới, khẳng định và bồi đắp niềm tin, trách nhiệm, tình yêu nghề nghiệp, khát vọng cống hiến của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 5 giải A, 4 giải B, 13 giải C và 12 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải. Danh sách các tác phẩm đạt giải xem tại đây.

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Các đồng chí: Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nghiêm Sỹ Đống - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh; Trần Thị Phương Hoa - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả.
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Các đồng chí: Lê Văn Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Hải - nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trao giải B cho các tác giả.
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Các đồng chí: Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL; Nguyễn Xuân Hải - nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Võ Xuân Báu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả.
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Các đồng chí: Trần Thị Phương Hoa - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Võ Xuân Báu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh; Lê Thị Thủy - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trao giải khuyến khích cho các tác giả.
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Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả đạt Giải Báo chí Trần Phú năm 2025.

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#Hà Tĩnh 24h #Báo chí Trần Phú #Trao giải báo chí

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