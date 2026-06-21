Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đoạt giải tại Hội Báo toàn quốc

(Baohatinh.vn) - Tác phẩm “Học Bác để tận hiến suốt đời” của nhóm tác giả Thiên Vỹ, Huy Quân (Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh) được Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Khuyến khích tại Hội Báo toàn quốc 2026.
Chiều 21/6, tại thành phố Hải Phòng, Hội Nhà báo Việt Nam long trọng tổ chức lễ tổng kết, bế mạc Hội Báo toàn quốc 2026.
Hội Báo toàn quốc năm 2026 diễn ra từ ngày 19 - 21/6 tại thành phố Hải Phòng với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới”, là một trong những hoạt động trọng điểm chào mừng 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026). Sự kiện quy tụ hàng chục cơ quan báo chí Trung ương và 34 cơ quan báo chí địa phương trên cả nước, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động nghiệp vụ, triển lãm, diễn đàn chuyên sâu về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền báo chí trong thời kỳ mới.
Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức Hội Báo Việt Nam 2026 đã tôn vinh những thành tựu nổi bật của báo chí cả nước nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; thông qua, trao giải cho các gian trưng bày, sản phẩm báo chí và hoạt động nghiệp vụ xuất sắc tham gia hội báo.
Trong đó, Ban Tổ chức đã trao giải cho 57 gian trưng bày ấn tượng; 46 giải sản phẩm báo chí ấn tượng, đặc sắc cho các hạng mục: bìa báo, phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử và ảnh báo chí.
Tại lễ trao giải, tác phẩm Emagazine “Học Bác để tận hiến suốt đời” của nhóm tác giả Thiên Vỹ - Huy Quân (Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh) đã được Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích ở hạng mục sản phẩm báo chí xuất sắc tham gia trưng bày, triển lãm tại Hội Báo toàn quốc 2026.
Tác phẩm được đầu tư công phu trên nền tảng báo chí đa phương tiện, phản ánh sinh động việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Hà Tĩnh. Với cách thể hiện hiện đại, kết hợp hài hòa giữa nội dung, hình ảnh, đồ họa và các yếu tố tương tác, Emagazine đã để lại dấu ấn đối với hội đồng chấm giải và đông đảo công chúng tham quan hội báo.
Trong “từ điển” của người đảng viên, không có khái niệm nghỉ hưu, rời khỏi trách nhiệm với Nhân dân. Ở tuổi ngoài 80, 90, vợ chồng PGS.TS Trần Thị Minh Châu và ông Dương Chí Kỳ (thôn Đông Lĩnh, xã Gia Hanh, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài dâng hiến tri thức, nêu gương vì cộng đồng. Hành trình của họ là minh chứng sống động cho việc học Bác: tận hiến trọn đời vì Nhân dân, vì quê hương.
Giải thưởng tiếp tục khẳng định những nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức thể hiện của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trong quá trình xây dựng tòa soạn hội tụ, phát triển báo chí đa nền tảng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc trong thời đại số.
Từ hội trường chính trị đến hiện trường thiên tai, từ những sự kiện lớn đến từng khoảnh khắc đời thường, người làm báo Hà Tĩnh luôn có mặt kịp thời, dấn thân tác nghiệp để ghi lại hơi thở cuộc sống và lan tỏa thông tin chân thực đến bạn đọc.
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Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
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Chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND Thành phố Hải Phòng tổ chức Hội Báo toàn quốc 2026 tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố Hải Phòng từ ngày 19 - 21/6/2026.
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