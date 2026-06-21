Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đoạt giải tại Hội Báo toàn quốc

Chiều 21/6, tại thành phố Hải Phòng, Hội Nhà báo Việt Nam long trọng tổ chức lễ tổng kết, bế mạc Hội Báo toàn quốc 2026.

Các đại biểu tham dự lễ bế mạc Hội Báo toàn quốc 2026. Ảnh: TTXVN

Hội Báo toàn quốc năm 2026 diễn ra từ ngày 19 - 21/6 tại thành phố Hải Phòng với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới”, là một trong những hoạt động trọng điểm chào mừng 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026). Sự kiện quy tụ hàng chục cơ quan báo chí Trung ương và 34 cơ quan báo chí địa phương trên cả nước, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động nghiệp vụ, triển lãm, diễn đàn chuyên sâu về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền báo chí trong thời kỳ mới.

Ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Hội báo toàn quốc 2026 phát biểu bế mạc. Ảnh: Internet

Tại lễ tổng kết, Ban Tổ chức Hội Báo Việt Nam 2026 đã tôn vinh những thành tựu nổi bật của báo chí cả nước nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; thông qua, trao giải cho các gian trưng bày, sản phẩm báo chí và hoạt động nghiệp vụ xuất sắc tham gia hội báo.

Trong đó, Ban Tổ chức đã trao giải cho 57 gian trưng bày ấn tượng; 46 giải sản phẩm báo chí ấn tượng, đặc sắc cho các hạng mục: bìa báo, phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử và ảnh báo chí.

Đại diện Hội Nhà báo Hà Tĩnh (ngoài cùng bên phải) nhận bằng chứng nhận đạt giải Khuyến khích cho tác phẩm "Học Bác để tận hiến suốt đời".

Tại lễ trao giải, tác phẩm Emagazine “Học Bác để tận hiến suốt đời” của nhóm tác giả Thiên Vỹ - Huy Quân (Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh) đã được Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích ở hạng mục sản phẩm báo chí xuất sắc tham gia trưng bày, triển lãm tại Hội Báo toàn quốc 2026.

Ảnh bìa sản phẩm Emagazine "Học Bác để tận hiến suốt đời" của nhóm tác giả Thiên Vỹ, Huy Quân đăng trên Báo Hà Tĩnh điện tử.

Tác phẩm được đầu tư công phu trên nền tảng báo chí đa phương tiện, phản ánh sinh động việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Hà Tĩnh. Với cách thể hiện hiện đại, kết hợp hài hòa giữa nội dung, hình ảnh, đồ họa và các yếu tố tương tác, Emagazine đã để lại dấu ấn đối với hội đồng chấm giải và đông đảo công chúng tham quan hội báo.

Học Bác để tận hiến suốt đời Trong “từ điển” của người đảng viên, không có khái niệm nghỉ hưu, rời khỏi trách nhiệm với Nhân dân. Ở tuổi ngoài 80, 90, vợ chồng PGS.TS Trần Thị Minh Châu và ông Dương Chí Kỳ (thôn Đông Lĩnh, xã Gia Hanh, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài dâng hiến tri thức, nêu gương vì cộng đồng. Hành trình của họ là minh chứng sống động cho việc học Bác: tận hiến trọn đời vì Nhân dân, vì quê hương.

Giải thưởng tiếp tục khẳng định những nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức thể hiện của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trong quá trình xây dựng tòa soạn hội tụ, phát triển báo chí đa nền tảng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc trong thời đại số.