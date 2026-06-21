Khoảnh khắc không “lên sóng”

Thời gian qua, những người làm báo ở Hà Tĩnh không ngừng phát huy vai trò tiên phong, mang đến cho công chúng nhiều tác phẩm chất lượng. Để có được điều đó, đằng sau mỗi tác phẩm là sự nỗ lực, sự dấn thân của phóng viên (PV), biên tập viên và sự chỉ đạo của ban lãnh đạo tòa soạn.

Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tiếp tục thể hiện vai trò cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh.

Tại Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh - cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh, mỗi cán bộ, PV với tinh thần “tận hiến” không ngừng sáng tạo nhằm mang đến công chúng nhiều vấn đề nóng hổi, những lát cắt sinh động của đời sống.

Cách đây không lâu, chuỗi phóng sự điều tra truyền hình “Tiền mất, tật mang với thần y chữa bách bệnh” của nhóm PV Tuệ Trang, Trần Vũ đã gây tiếng vang lớn, nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả trong và ngoài tỉnh. Câu chuyện về những kẻ tự nhận là “thần y” tuy không mới nhưng vẫn luôn là vấn đề nhức nhối khi không ít người dân vì tâm lý “có bệnh thì vái tứ phương” đã đặt niềm tin sai chỗ, để rồi tiền mất, bệnh không thuyên giảm, thậm chí còn đối mặt với nhiều hệ lụy khác.

Những hình ảnh trong chuỗi phóng sự “Tiền mất, tật mang với "thần y" chữa bách bệnh” của nhóm phóng viên Tuệ Trang, Trần Vũ (Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh).

Những thước phim phát sóng chỉ kéo dài ít phút mỗi kỳ, nhưng phía sau đó là nhiều ngày âm thầm theo dõi, xác minh và những giờ phút tác nghiệp đầy căng thẳng của nhóm PV. Để tiếp cận đối tượng, thu thập chứng cứ và phản ánh khách quan sự việc, các PV phải hóa thân vào nhiều vai khác nhau, tính toán kỹ từng tình huống có thể phát sinh. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến toàn bộ quá trình điều tra đổ vỡ.

PV Tuệ Trang bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc “thót tim” khi thâm nhập điều tra: “Để bóc trần “thần y” này, chúng tôi mất hơn một tháng bám địa bàn. Lần tiếp xúc thứ hai tôi hỏi quá kỹ, đối tượng bắt đầu biến sắc, dò xét: “Sao hỏi nhiều thế? Định quay chụp gì hả?”, rồi bất ngờ đòi kiểm tra điện thoại của tôi. Giữa lúc không khí căng thẳng, người đồng nghiệp đóng vai anh trai đi cùng đã cực kỳ nhanh trí. Anh nói lớn: “Cái con này! Đã bảo đến đây thì lo nghe thầy nói, xem phim ngắn cho lắm. Mày biết tao tìm được thầy vất vả thế nào không?”. Vừa mắng, anh vừa giật phắt điện thoại nhét vào túi với vẻ mặt giận dữ. Cú “diễn” xuất thần ấy đã kịp thời giải vây, chúng tôi mới thoát hiểm trong gang tấc và bảo vệ được toàn bộ dữ liệu điều tra. Sau những tình huống nghẹt thở như thế, cùng sự hỗ trợ của cơ quan chức năng, chuỗi phóng sự 3 kỳ mới có thể thành công lên sóng”.

Phóng viên Tuệ Trang (hàng đầu, thứ 3 từ trái qua) cùng các đồng nghiệp nhận giải B, Giải Báo chí Trần Phú năm 2025.

Tình huống ấy chỉ là một trong vô vàn thử thách mà những PV điều tra phải đối mặt. Việc vào điểm “nóng” để đưa tiêu cực ra ánh sáng không chỉ đòi hỏi bản lĩnh, sự dũng cảm mà còn cần sự nhạy bén, ứng xử linh hoạt để bảo đảm an toàn tác nghiệp. “Trước khi lên đường, chúng tôi luôn phải đặt ra nhiều giả định, bàn bạc kỹ kịch bản ứng phó với đồng nghiệp và đặc biệt là giữ kết nối chặt chẽ với các cơ quan chức năng để phòng tình huống xấu nhất” - PV Tuệ Trang chia sẻ thêm.

Nếu như những cuộc điều tra đòi hỏi sự kiên trì, bản lĩnh và khả năng ứng biến thì ở một mặt trận khác, nhiều PV lại sẵn sàng “lao” vào tâm bão, điểm cháy hay những vùng lũ lụt để chuyển tải thông tin nóng hổi đến công chúng. Phía sau những bản tin cập nhật liên tục về thiên tai là những hành trình tác nghiệp đầy gian khó mà khán giả hiếm khi nhìn thấy.

Nhóm phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tác nghiệp tại vùng lũ Cẩm Xuyên năm 2025.

Tại Phòng Điện tử và Nội dung số, khi trên địa bàn xảy ra các vụ việc đột xuất, thiên tai, hỏa hoạn ảnh hưởng đến đời sống người dân, các PV lại lập tức lên đường. Trong những đợt thiên tai nghiêm trọng do bão số 5, số 10 gây ra năm 2025, các PV Văn Đức, Dương Chiến, Tiến Dũng, Sĩ Hoàng, Phan Cúc... gần như có mặt ở những địa bàn xung yếu nhất. Giữa mưa gió, đường sá chia cắt, tín hiệu liên lạc chập chờn, họ vẫn tìm mọi cách ghi nhận hiện trường, truyền tải hình ảnh và thông tin nhanh nhất về tòa soạn.

“Việc có mặt tại hiện trường đưa tin về bão lũ không chỉ giúp người dân cập nhật tình hình mà còn góp phần để các cơ quan chức năng kịp thời đưa ra phương án hỗ trợ, ứng phó. Chúng tôi xem sự dấn thân đó là trách nhiệm của người làm báo” - PV Văn Đức chia sẻ.

Hình ảnh lực lượng chức năng và người dân địa phương nỗ lực xử lý sạt lở kè Thiên Cầm do bão số 10 năm 2025 do phóng viên Văn Đức ghi lại.

Không chỉ trên hiện trường thiên tai hay những vụ việc nóng, nhiều PV còn tích cực thích ứng với nhịp phát triển của báo chí hiện đại. Trên các nền tảng số, nơi thông tin được cập nhật từng phút, từng giây, PV đã nhanh nhạy sáng tạo các sản phẩm Short video, Infographic… góp phần đưa thông tin chính thống lan tỏa mạnh mẽ tới công chúng. Phía sau những sản phẩm ngắn gọn, sinh động là hàng giờ lên ý tưởng, sản xuất và tối ưu nội dung để phù hợp với từng nền tảng.

Thành viên Tổ Nội dung số - Phòng Điện tử và Nội dung số (Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh) thực hiện sản phẩm short video về không khí World Cup 2026 tại Hà Tĩnh.

Ngoài cơ quan báo chí địa phương, đội ngũ làm báo trên địa bàn còn có đông đảo PV thường trú của nhiều cơ quan báo chí Trung ương. Mỗi người một lĩnh vực, một cách tiếp cận, nhưng đều chung một mục tiêu là phản ánh chân thực hơi thở cuộc sống trên quê hương Hà Tĩnh. PV Tiến Hiệp (Báo Giáo dục và Thời đại) là một trong những người như thế. Trong năm 2025, anh đã có hàng chục chuyến đi về các vùng sâu, vùng xa, những bản làng nơi đại ngàn Trường Sơn để phản ánh hành trình “gieo chữ” của các thầy cô giáo vùng biên. Có những chuyến đi phải vượt nhiều giờ đường rừng, lội suối, băng qua những cung đường hiểm trở mới đến được điểm trường. Đổi lại là những câu chuyện chân thực về nghị lực của người thầy, khát vọng học tập của học sinh vùng khó và sự đổi thay từng ngày nơi miền biên viễn.

Phóng viên Tiến Hiệp (Báo Giáo dục và Thời đại) trong chuyến tác nghiệp ở bản Rào Tre (xã Phúc Trạch). Ảnh: NVCC

“Làm báo không chỉ là cung cấp thông tin mà còn là thực hiện trách nhiệm của một công dân đối với xã hội. Với tôi, mỗi tác phẩm báo chí đều hướng tới góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tôn vinh những tấm gương bình dị, nhân văn; đồng thời đấu tranh với những điều tiêu cực để cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. Người làm báo không chỉ phản ánh hiện thực mà còn phải biết lắng nghe, sẻ chia và đồng hành cùng cộng đồng” - PV Tiến Hiệp cho hay.

Sau những chuyến trèo đèo, lội suối, ăn ở cùng bà con thôn bản, chùm phóng sự “Nhen lửa tri thức dưới đỉnh Trường Sơn” viết về những giáo viên trẻ tình nguyện bám bản, bám trường đã được Hội đồng Giải Báo chí Trần Phú năm 2025 trao giải C. Nhưng có lẽ, phần thưởng lớn hơn đối với người làm báo chính là việc những câu chuyện đẹp ấy được lan tỏa, được xã hội quan tâm và tiếp thêm động lực cho những con người đang ngày đêm cống hiến ở vùng khó khăn.

PV Tiến Hiệp (ngoài cùng bên phải) cùng một số phóng viên thường trú tại Hà Tĩnh trong lễ trao giải Báo chí Trần Phú năm 2025 vừa qua.

Và còn rất nhiều câu chuyện như thế đang diễn ra mỗi ngày trong hoạt động báo chí tại Hà Tĩnh. Đó là những đêm dài bên màn hình dựng hình hay lên trang của báo in, những chuyến đi xuyên mưa lũ để kịp ghi lại sự khốc liệt của thiên tai, những ngày bám địa bàn vùng sâu, vùng xa hay những giờ phút căng thẳng trong các buổi phát sóng trực tiếp... Phần lớn những khoảnh khắc ấy không xuất hiện trên mặt báo, không lên sóng truyền hình… nhưng lại là nền móng làm nên giá trị của mỗi tác phẩm.

Phía sau mỗi tác phẩm báo chí chất lượng là tâm huyết, sự lao động vất vả của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên...

Phía sau những dòng tin ngắn gọn, những khuôn hình chỉ vài phút phát sóng hay những bài viết lay động lòng người là biết bao mồ hôi, tâm huyết và trách nhiệm nghề nghiệp của những người làm báo. Họ lặng lẽ đi, lặng lẽ ghi nhận và kể lại câu chuyện của cuộc sống bằng tất cả sự trung thực và tận tâm. Vì thế, trong dòng chảy của thời đại công nghệ số, phương thức làm báo có thể thay đổi nhưng tinh thần dấn thân vì sự thật, vì lợi ích của cộng đồng vẫn luôn là giá trị cốt lõi của nghề báo. Và chính những khoảnh khắc không “lên sóng” ấy đã góp phần làm nên những tác phẩm báo chí có sức sống lâu bền, đồng thời thắp sáng hình ảnh đẹp của người làm báo trên quê hương Hà Tĩnh hôm nay.