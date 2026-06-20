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Chính trị

Lãnh đạo UBND tỉnh chúc mừng Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh

Dương Chiến
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(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đối với sự phát triển chung của tỉnh thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch.

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, sáng 20/6, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cùng đi có đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đồng chí Hồ Huy Thành, Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng tập thể Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam; đồng thời ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của đơn vị đối với sự phát triển chung của tỉnh thời gian qua.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định trao đổi với lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh thời gian qua, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt nhiều kết quả tích cực, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, bên cạnh sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, có sự đồng hành, đóng góp tích cực của cơ quan báo chí địa phương trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận và tạo sự đồng thuận xã hội.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh vào sự phát triển chung của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những đổi mới, sáng tạo trong hoạt động thông tin, tuyên truyền của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, nhất là việc đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số, thực hiện nhiều tuyến bài chuyên sâu, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống xã hội. Đặc biệt, trong lĩnh vực du lịch, đơn vị đã có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, góp phần tạo hiệu ứng tích cực, quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh trên các diễn đàn về du lịch.

Nhấn mạnh những nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tiếp tục đồng hành cùng tỉnh trong tuyên truyền các chủ trương, định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đẩy mạnh truyền thông về phát triển du lịch, công nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút đầu tư; qua đó góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển và thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh.

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Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh dự buổi thăm, chúc mừng Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Thay mặt tập thể cán bộ, viên chức, người lao động đơn vị, đồng chí Nghiêm Sỹ Đống - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo tỉnh; đồng thời báo cáo một số kết quả nổi bật sau hơn một năm thực hiện hợp nhất.

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Đồng chí Nghiêm Sỹ Đống - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo tỉnh và báo cáo một số kết quả nổi bật của đơn vị.

Theo đó, đơn vị đã xây dựng được khối đoàn kết, thống nhất, phát huy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên. Hoạt động chuyên môn tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, giữ vững vị thế trong nhóm các cơ quan báo Đảng địa phương có lượng truy cập cao; các nền tảng số tiếp tục tăng trưởng mạnh, từng bước khẳng định hiệu quả của quá trình chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã tổ chức thành công nhiều chương trình quy mô lớn, có sức lan tỏa rộng; thực hiện nhiều tuyến bài chuyên sâu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đồng thời phản ánh kịp thời những vấn đề thực tiễn, những tồn tại, bất cập cần được quan tâm giải quyết.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh khẳng định, những kết quả đạt được có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành tháo gỡ khó khăn của lãnh đạo tỉnh để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

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Tags:

#Ngày báo chí #Ngày báo chí cách mạng Việt Nam #Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh #Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định

Chủ đề Phan Thiên Định

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