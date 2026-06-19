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Chính trị

Bí thư Tỉnh ủy: Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tạo niềm tin, sức lan tỏa mạnh mẽ

Dương Chiến
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(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh, các sản phẩm của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh bám sát thực tiễn đời sống, trở thành kênh thông tin quan trọng giúp lãnh đạo tỉnh nắm bắt tình hình, dư luận xã hội, kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tặng hoa chúc mừng tập thể Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tặng hoa chúc mừng tập thể Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), sáng 19/6, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đến thăm, chúc mừng Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cùng đi có đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

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Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm trao đổi với lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Sau hơn 1 năm thực hiện hợp nhất Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh và Báo Hà Tĩnh, Đảng ủy, Ban Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy khoa học, dân chủ, đúng quy định; giảm 7 phòng chuyên môn (hiện còn 6 phòng theo quy định chung của Ban Bí thư).

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Đồng chí Nghiêm Sỹ Đống - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị thời gian qua.

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh. Tính riêng trong quý II năm 2026, đơn vị sản xuất và sử dụng 8.865 tin, bài, chùm ảnh, sản phẩm báo chí đa phương tiện trên báo in và báo điện tử. Lượng truy cập báo Hà Tĩnh điện tử đạt gần 9 triệu view. Đồng thời, phân phối gần 3.000 sản phẩm trên các nền tảng số (bình quân mỗi tháng trên 900 sản phẩm) đạt xấp xỉ 2 tỷ lượt xem, tăng 25% so với quý I/2026.

Trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình đã sản xuất 2.138 chương trình, bao gồm: 758 chương trình thời sự; 556 chuyên đề, chuyên mục; 30 chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp; 611 bản tin các loại và 183 chương trình văn nghệ, giải trí…

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Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đoàn tham quan trường quay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Bên cạnh các tin, bài, chương trình phản ánh sinh động việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất, đời sống xã hội, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cũng tăng cường chuỗi tin, bài phản ánh những tồn tại, bất cập tại các địa phương, đơn vị, nhất là những vấn đề nổi cộm trong đời sống, được người dân quan tâm. Trong quý II/2026, đơn vị tiếp nhận, xác minh và thực hiện một số chương trình, chuyên đề, bài điều tra theo phản ánh của công dân. Một số vấn đề phản ánh, được tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời; cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị tiếp thu, khắc phục.

Đặc biệt, đơn vị giành 1 giải Bạc và 1 giải Đồng tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc; giành 5 giải A, 4 giải B, 9 giải C và 8 giải Khuyến khích Giải Báo chí Trần Phú.

Lan tỏa hình ảnh Hà Tĩnh trong từng cú chạm màn hình

Lan tỏa hình ảnh Hà Tĩnh trong từng cú chạm màn hình

Với đội ngũ nhân sự trẻ giàu nhiệt huyết, Tổ Nội dung số (Phòng Điện tử và Nội dung số, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh) không ngừng nghiên cứu xu hướng truyền thông số, phân tích hành vi người dùng để tối ưu hóa việc phân phối sản phẩm báo chí trên các nền tảng, góp phần đưa thông tin chính thống đến gần hơn với công chúng.

Tòa soạn tiếp tục duy trì hiệu quả việc phản ánh các hoàn cảnh khó khăn trên các loại hình, nền tảng. Cùng đó, tăng cường kêu gọi, kết nối với một số địa phương, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ các hoàn cảnh đã được phản ánh. Trong quý II/2026, đơn vị kêu gọi được gần 400 triệu đồng hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và khởi công xây dựng 1 ngôi nhà nhân ái.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí, truyền thông.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí, truyền thông.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

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Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đánh giá cao những nỗ lực đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, ứng dụng công nghệ số và nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đơn vị đạt được trong thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã luôn đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh, thực hiện tốt vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh. Đặc biệt, các sản phẩm bám sát thực tiễn đời sống, phản ánh khách quan những vấn đề được xã hội quan tâm, qua đó trở thành kênh thông tin quan trọng giúp lãnh đạo tỉnh nắm bắt tình hình, dư luận xã hội, kịp thời chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đánh giá cao những nỗ lực đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, ứng dụng công nghệ số và nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền của đơn vị. Nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của tỉnh và các sự kiện mang tầm quốc gia diễn ra trên địa bàn đã được phản ánh, truyền tải kịp thời, có chất lượng trên nhiều nền tảng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tích cực trong xã hội.

Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống nền báo chí cách mạng, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hấp dẫn, có chiều sâu và sức lan tỏa mạnh mẽ, xứng đáng với vai trò cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh.

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Tags:

#Ngày báo chí Việt Nam 21/6 #Bí thư Tỉnh ủy #Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh #Báo chí Hà Tĩnh

Chủ đề Nguyễn Duy Lâm

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