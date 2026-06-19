Lan tỏa hình ảnh Hà Tĩnh trong từng cú chạm màn hình

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí địa phương, từ ngày 1/4/2025, Báo Hà Tĩnh và Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh chính thức hợp nhất thành Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh. Sau hợp nhất, Tổ Nội dung số được thành lập trên cơ sở tổ chức lại bộ phận nội dung số và tổ nội dung số của 2 đơn vị trước đây.

Tổ Nội dung số (Phòng Điện tử và Nội dung số) có nhiệm vụ phát triển hệ sinh thái nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Tổ Nội dung số có nhiệm vụ phát triển hệ sinh thái nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh nhằm mở rộng độ phủ thông tin, tăng cường kết nối với độc giả trên môi trường số. Cùng với các loại hình báo chí truyền thống gồm phát thanh, truyền hình, báo in và báo điện tử, các nền tảng số không ngừng được đổi mới, trở thành “cánh tay nối dài” của tòa soạn, góp phần lan tỏa thông tin chính thống và quảng bá hình ảnh quê hương, con người Hà Tĩnh đến với đông đảo bạn đọc.

Kế thừa và phát triển các nền tảng số đã được 2 đơn vị xây dựng trước đó, đội ngũ nhân sự của Tổ Nội dung số (7 thành viên) dành nhiều thời gian nghiên cứu hành vi người dùng, xu hướng tiếp nhận thông tin trên môi trường số để tối ưu hóa việc phân phối sản phẩm báo chí. Từ cách đặt tiêu đề, tối ưu SEO đến hình thức trình bày, mọi công đoạn đều hướng tới mục tiêu đưa thông tin đến độc giả một cách hiệu quả nhất nhằm gia tăng tương tác và khả năng lan tỏa.

Các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh luôn duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực.

Xu thế chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí đặt ra yêu cầu các cơ quan báo chí phải thay đổi quy trình sản xuất và xuất bản thông tin. Trên cơ sở đó, tháng 3/2026, Đảng ủy Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh ban hành Nghị quyết số 06 về đổi mới toàn diện và phát triển Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trong giai đoạn mới, trong đó xác định chiến lược “Digital First” (ưu tiên số hóa): các thông tin thời sự được ưu tiên xuất bản nhanh trên nền tảng số trước, sau đó tiếp tục được biên tập chuyên sâu để phát sóng và đăng tải trên các loại hình báo chí. Quy trình này giúp thông tin chính thống đến với công chúng nhanh hơn, tạo sự cạnh tranh sòng phẳng với mạng xã hội trong việc lan tỏa tin tức.

Kết quả phân tích hành vi người dùng cho thấy hơn 70% độc giả hiện tiếp cận thông tin báo chí thông qua điện thoại thông minh - điều này phản ánh sự thay đổi rõ nét trong cách tiếp nhận thông tin khi phần lớn trải nghiệm tin tức diễn ra trên màn hình dọc, trong những khoảng thời gian ngắn đan xen giữa công việc và đời sống. Từ thực tiễn đó, tòa soạn tiếp tục đẩy mạnh việc tối ưu trải nghiệm đọc, xem tin tức trên thiết bị di động.

﻿﻿ ﻿ ﻿ Chuyên mục “Short Video” được bố trí ở vị trí nổi bật trên giao diện Báo Hà Tĩnh điện tử.

Với vai trò tiên phong của Tổ Nội dung số cùng sự tham gia của nhiều phòng chuyên môn, các sản phẩm video ngắn theo định dạng dọc ngày càng phong phú, đa dạng về đề tài, phản ánh sinh động bức tranh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Hà Tĩnh. Tổ Nội dung số cũng là lực lượng nòng cốt trong sản xuất và tối ưu hóa các video ngắn định dạng mới, phù hợp với xu hướng tiếp nhận thông tin trên thiết bị di động.

Trên giao diện Báo Hà Tĩnh điện tử, chuyên mục “Short Video” được bố trí ở vị trí nổi bật với nội dung liên tục được cập nhật. Bên cạnh các tin tức thời sự là nhiều phóng sự chuyên sâu, sản phẩm phân tích, giải thích bằng đồ họa trực quan. Thay vì phải tìm kiếm các nội dung phái sinh trên mạng xã hội, độc giả có thể tiếp cận các video dọc ngay trên báo điện tử trong một dòng chảy thông tin liên tục và liền mạch.

Một Short Video do Tổ Nội dung số sản xuất nhận được hơn 2 triệu lượt xem trên các nền tảng.

Sau thời gian ngắn triển khai, lượng độc giả theo dõi chuyên mục “Short Video” trên Báo Hà Tĩnh điện tử tăng trưởng tích cực. Nhiều video ngắn với nội dung gần gũi, cách thể hiện trẻ trung, hiện đại đã thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác trên các nền tảng mạng xã hội, góp phần khẳng định hiệu quả của hướng đi mới trong việc tiếp cận công chúng.

Các thành viên Tổ Nội dung số ghi hình tại trường quay, chuẩn bị cho sản phẩm Short video.

Bên cạnh đó, Tổ Nội dung số còn tham gia biên tập, tổ chức sản xuất Bản tin Toàn cảnh 24h, Bản tin Tài chính thị trường; thiết kế các sản phẩm Interactive, Infographic, Motion graphic, Quiz… với nội dung hấp dẫn, hình thức trực quan, góp phần nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin. Nhằm phục vụ độc giả tốt hơn, Tổ Nội dung số cũng tham mưu, góp ý để Báo Hà Tĩnh điện tử áp dụng nhiều modules SEO với hệ thống tự động cập nhật từ các nguồn uy tín, cung cấp cho độc giả nhanh nhất các thông tin về diễn biến thời tiết, giá vàng, tỷ giá, lịch cắt điện…

Tổ Nội dung số cũng tham gia xây dựng nhiều chuyên trang đặc biệt như chuyên trang về Đại hội Đảng các cấp; Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; chuyên trang đặc biệt về 69 xã, phường mới… Các chuyên trang được thiết kế với cấu trúc dữ liệu hoàn chỉnh, giao diện trực quan, tương thích trên nhiều thiết bị, giúp người dùng dễ dàng tra cứu và tiếp cận thông tin chuyên sâu.

Tổ Nội dung số tham gia xây dựng nhiều chuyên trang đặc biệt trên Báo Hà Tĩnh điện tử.



Ngoài ra, Tổ Nội dung số tham gia xây dựng hệ thống điều hành tác nghiệp của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh nhằm tối ưu hóa quy trình hoạt động, tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban, bộ phận, góp phần đẩy nhanh quá trình ổn định tổ chức sau hợp nhất. Hệ thống đồng thời hỗ trợ quản lý nhân sự thông qua các chức năng đánh giá KPI, hồ sơ cán bộ cùng các quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Với những nỗ lực bền bỉ, Báo Hà Tĩnh điện tử luôn nằm trong nhóm dẫn đầu các cơ quan báo chí địa phương về lượng truy cập. Hệ sinh thái nền tảng số của đơn vị duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực. Trên nền tảng Facebook, fanpage Báo Hà Tĩnh điện tử đạt hơn 645 nghìn lượt theo dõi, fanpage Truyền hình Hà Tĩnh đạt gần 860 nghìn lượt theo dõi; đều nằm trong nhóm 10 fanpage báo chí địa phương có lượng theo dõi cao nhất cả nước.

﻿ ﻿ Bản tin Toàn cảnh 24h, Bản tin Tài chính thị trường cung cấp thông tin toàn diện, đa chiều về những vấn đề thời sự, tài chính - kinh tế nổi bật, giúp khán giả cập nhật nhanh các diễn biến đáng chú ý trong tỉnh, trong nước và quốc tế.



Trên YouTube, kênh Báo Hà Tĩnh có hơn 1,44 triệu tài khoản đăng ký, kênh Truyền hình Hà Tĩnh đạt hơn 546 nghìn lượt đăng ký, cùng nằm trong top đầu các cơ quan báo chí địa phương. Dù phát triển muộn hơn, các kênh TikTok của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng ấn tượng; riêng kênh TikTok Báo Hà Tĩnh đã vượt mốc 1 triệu tài khoản theo dõi, xếp thứ 5/64 kênh TikTok của các cơ quan báo chí địa phương.

Kỹ sư CNTT Lê Công Ngọc - Tổ trưởng Tổ Nội dung số (Phòng Điện tử và Nội dung số, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh).

Kỹ sư CNTT Lê Công Ngọc - Tổ trưởng Tổ Nội dung số cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung phát triển các sản phẩm video định dạng dọc phù hợp với xu hướng tiếp nhận thông tin của công chúng; đồng thời đẩy mạnh các sản phẩm đa phương tiện, đặc biệt là Interactive nhằm gia tăng tính tương tác, nâng cao trải nghiệm người dùng và kết nối hiệu quả hơn với độc giả. Cùng với đó, tổ sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong sản xuất nội dung để nâng cao sức lan tỏa trên các nền tảng số, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với công chúng nhanh chóng, hiệu quả hơn; đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương, con người Hà Tĩnh đến với bạn đọc gần xa”.