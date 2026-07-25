Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi

Hiến mô, hiến tạng sau khi qua đời từng là câu chuyện khiến nhiều người e ngại bởi những quan niệm truyền thống và tâm lý kiêng kỵ.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của y học và công tác tuyên truyền trong những năm gần đây, nhận thức của người dân Hà Tĩnh đã dần thay đổi. Không ít người đã chủ động đăng ký hiến mô, hiến tạng như một cách để những giá trị tốt đẹp của bản thân tiếp tục được trao gửi sau khi sự sống khép lại.

Ngày càng có nhiều người dân Hà Tĩnh đăng ký hiến mô, hiến tạng sau khi qua đời.

Ngay sau khi nhận tấm thẻ đăng ký hiến toàn bộ cơ thể từ cán bộ Hội Chữ thập đỏ, ông Nguyễn Đức Tiến (phường Thành Sen) cất giữ cẩn thận vào túi áo. Với ông, tấm thẻ nhỏ ấy không chỉ ghi nhận một thủ tục đã hoàn tất mà còn đánh dấu lựa chọn đã được ông cân nhắc kỹ lưỡng để sau khi qua đời, cơ thể mình vẫn có thể tiếp tục phục vụ y học.

“Đến tuổi này, tôi nghĩ điều gì còn có ích cho xã hội thì mình nên làm. Sau khi tìm hiểu, tôi biết hiến toàn bộ cơ thể sẽ phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu y khoa, giúp các bác sĩ có thêm điều kiện học tập, nâng cao chuyên môn để cứu chữa người bệnh. Tôi mong những người trẻ hôm nay có cái nhìn cởi mở hơn về hiến mô, hiến tạng, bởi đây không chỉ là sự cho đi mà còn là cách để mỗi người tiếp tục đóng góp những điều có ích cho xã hội” - ông Tiến bày tỏ.

Ông Nguyễn Đức Tiến tự hào khi lựa chọn hiến toàn bộ cơ thể cho y học.

Bên cạnh nhận thức của mỗi cá nhân, sự đồng hành của gia đình cũng là yếu tố quan trọng để nghĩa cử hiến mô, hiến tạng được lan tỏa. Nếu trước đây nhiều người lo ngại người thân sẽ phản đối thì hiện nay, không ít gia đình đã lựa chọn lắng nghe, chia sẻ và tôn trọng mong muốn của nhau.

Chị Nguyễn Thị Kim Thương (phường Thành Sen) cho rằng: “Khó khăn nhất với tôi không phải là quyết định đăng ký hiến mô, hiến tạng mà là làm sao để chồng và các con hiểu. Ban đầu, mọi người đều phản đối vì lo đăng ký sẽ dễ gặp chuyện không may. Nhưng khi tìm hiểu thông tin và lắng nghe những câu chuyện về những người được trao cơ hội sống nhờ nguồn tạng hiến chồng và các con không hoàn toàn ủng hộ".

Chị Nguyễn Thị Kim Thương nhận được sự đồng thuận cao gia đình ủng hộ đăng ký hiến mô, hiến tạng.

Mỗi người đến với quyết định hiến mô, hiến tạng bằng một câu chuyện riêng. Có người lựa chọn khi nhận ra những giá trị của bản thân vẫn có thể tiếp tục được đóng góp cho y học; có người bắt đầu từ sự thay đổi trong suy nghĩ của chính những người thân yêu. Nhưng cũng có những người đi đến lựa chọn ấy sau những biến cố lớn của cuộc đời, để biến những mất mát từng trải qua thành động lực sẻ chia với cộng đồng.

Anh Nguyễn Thanh Đạt (xã Can Lộc) chia sẻ: “Từng trải qua nỗi đau mất cả bố và mẹ, tôi hiểu cảm giác bất lực của những người ở lại. Chính vì vậy, tôi luôn nghĩ nếu sau này sự ra đi của mình có thể giúp một người khác được sống thì sẽ có thêm một gia đình không phải chịu nỗi đau như gia đình tôi từng trải qua. Với tôi, hiến mô, hiến tạng không phải là cho đi một phần cơ thể mà hơn thế nữa đó là cách giữ lại hy vọng cho những người đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết”.

Mỗi lá đơn đăng ký hiến mô, hiến tạng là một câu chuyện về lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Theo Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, tính đến nay, cả nước có 10.878 ca ghép tạng, trong đó năm 2024 ghép được 1.212 ca, năm 2025 ghép 1.368 ca, quý I năm 2026 ghép được 308 ca.

Tuy nhiên, nguồn hiến vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế khi số người đăng ký và số trường hợp hiến tạng từ người chết não còn hạn chế. Hiện, ngành y tế đang chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện lớn trên cả nước. Từ chỗ chỉ có một vài cơ sở thực hiện ghép tạng, đến nay cả nước có 34 cơ sở có giấy phép hoạt động.

Các hoạt động tuyên truyền về hiến mô, hiến tạng góp phần giúp người dân tiếp cận thông tin đầy đủ và thay đổi nhận thức.

Tại Hà Tĩnh, thông qua công tác tuyên truyền, vận động của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, ngày càng có nhiều người dân tìm hiểu, đăng ký hiến mô, tạng sau khi qua đời. Sự thay đổi trong nhận thức không chỉ mở ra thêm cơ hội cho những bệnh nhân đang chờ ghép tạng mà còn góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng.