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Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Dương Chiến – Đình Phi
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(Baohatinh.vn) - Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, sáng 19/6, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đến thăm, chúc mừng Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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