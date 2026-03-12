Lãnh đạo Hà Tĩnh dự lễ khánh thành tuyến đường dài 35km tại Lào

Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành tuyến đường Si Sổm Phon – Lo Văn Xay.

Sáng 12/3, tại huyện Xaychamphone, tỉnh Bolikhamxay (CHDCND Lào) diễn ra lễ khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng tuyến đường Si Sổm Phon – Lo Văn Xay. Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone; Bí thư Tỉnh ủy Bolikhamxay - Sonthanu Thammavong; Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Bolikhamxay - Khamven Panyanouvong; lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương của Lào. Về phía Việt Nam có đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào; đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh; đồng chí Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà và các đại biểu dự lễ khánh thành tuyến đường tại Bolikhamxay.

Tuyến đường Si Sổm Phon – Lo Văn Xay do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt – Lào tài trợ xây dựng. Tuyến đường dài 35km; bề rộng nền đường 7,5 m; mặt đường bê tông nhựa rộng 5,5m; trên tuyến xây dựng 2 cây cầu và hệ thống cống thoát nước. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 335 tỷ KIP (tương đương gần 400 tỷ Việt Nam đồng).

Tuyến đường Si Sổm Phon – Lo Văn Xay kết nối trung tâm huyện Xaychamphone với khu vực Cửa khẩu Nậm On, liên thông với tuyến giao thông hướng sang Cửa khẩu Thanh Thủy (Việt Nam), qua đó hình thành trục giao thông quan trọng giữa tỉnh Bolikhamxay với khu vực Bắc Trung Bộ của Việt Nam.

Tại buổi lễ, đại diện Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt – Lào đã báo cáo quá trình triển khai dự án và thực hiện nghi thức bàn giao công trình cho tỉnh Bolikhamxay quản lý, khai thác.

Ông Nguyễn Bá Sản - Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt – Lào báo cáo quá trình thực hiện dự án và bàn giao công trình cho địa phương quản lý.

Phát biểu tiếp nhận dự án, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Bolikhamxay - Khamven Panyanouvong đánh giá cao sự hỗ trợ của doanh nghiệp và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai, góp phần hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Bolikhamxay - Khamven Panyanouvong phát biểu tại lễ khánh thành.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đã trao Huân chương Phát triển hạng Nhất của Nhà nước Lào cho ông Lê Thanh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt – Lào nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của cá nhân và doanh nghiệp trong đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Bolikhamxay và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Lào.