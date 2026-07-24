Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Trao quà tri ân thân nhân 10 nữ TNXP hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc

Sĩ Hoàng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Những phần quà là sự tri ân sâu sắc của Công ty Cổ phần Giống cây trồng và Thương mại Hà Tĩnh tới thân nhân 10 nữ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Sáng 24/7, Công ty Cổ phần Giống cây trồng và Thương mại Hà Tĩnh phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức lễ dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc và trao quà cho thân nhân 10 liệt nữ thanh niên xung.

bqbht_br_s13.jpg
Đoàn Công ty Cổ phần Giống cây trồng và Thương mại Hà Tĩnh dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.
bqbht_br_c1.jpg
Trong khuôn khổ chương trình, Công ty Cổ phần Giống cây trồng và Thương mại Hà Tĩnh phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh và xã Đồng Lộc trao quà tri ân cho thân nhân 10 nữ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.
bqbht_br_s12.jpg
Hoạt động diễn ra trong không khí trang trọng, ý nghĩa, góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", giáo dục lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý thức gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử, cách mạng.

Tin liên quan

Tags:

#Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ #Ngày Thương binh - Liệt sĩ #Tặng quà ngày thương binh liệt sĩ #Tặng quà ngày thương binh liệt sĩ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ

Mỗi dịp tháng Bảy, dòng người lại tìm về các nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Tĩnh để thắp nén hương tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, những người quản trang vẫn âm thầm chăm sóc từng phần mộ, lặng lẽ gìn giữ ký ức và bồi đắp mạch nguồn tri ân qua từng ngày.
Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách

Từ những góc đọc yên tĩnh trong thư viện đến các buổi chia sẻ sách sôi nổi, sách trở thành người bạn đồng hành, mở ra hành trình khám phá mới, giúp học sinh Hà Tĩnh có một mùa hè bổ ích.
Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ

Từ năm học 2026-2027, cả nước thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống". Trước yêu cầu mới, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã chủ động khai thác các bộ sách giáo khoa cũ làm nguồn học liệu bổ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học và hạn chế lãng phí.
Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 1): Hành trình không nghỉ

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 1): Hành trình không nghỉ

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tìm kiếm, quy tập và đưa những người lính nằm lại nơi chiến trường trở về quê hương vẫn chưa bao giờ dừng lại. Từ những mùa khô lặng lẽ trên đất bạn Lào đến những cuộc lần tìm bền bỉ của đồng đội, thân nhân, mỗi con đường trên hành trình tri ân đang được nối dài bằng trách nhiệm thiêng liêng, nghĩa tình và khát vọng đoàn tụ.
Phụ nữ Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân người có công

Phụ nữ Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân người có công

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), các cấp hội phụ nữ ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, tổ chức bữa cơm thân mật với gia đình người có công, góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" trong cộng đồng.
Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi

Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi

Chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi giúp tầm soát bệnh tật, đánh giá sự phát triển toàn diện và là bước tiến quan trọng trong việc số hóa dữ liệu sức khỏe trọn đời trên ứng dụng VNeID.
Đánh giá toàn diện các mô hình giáo dục chất lượng cao, phòng học - lớp học thông minh

Đánh giá toàn diện các mô hình giáo dục chất lượng cao, phòng học - lớp học thông minh

Các mô hình trường học tự chủ, phòng học thông minh, lớp học thông minh ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh) được triển khai theo lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở giáo dục, góp phần đổi mới quản trị nhà trường, nâng cao chất lượng dạy học và thúc đẩy chuyển đổi số.
Những tấm lòng tri ân ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm

Những tấm lòng tri ân ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm

Trong những ngày Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh triển khai lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, cán bộ, đoàn viên, lực lượng vũ trang và người dân xã Tứ Mỹ đã chung sức hỗ trợ với tất cả sự trân trọng, góp phần thực hiện hành trình tìm lại danh tính các liệt sĩ.
"Câu view" bằng việc tử tế

"Câu view" bằng việc tử tế

Giữa xu hướng sáng tạo nội dung số, anh Võ Văn Trường (xã Hương Đô, Hà Tĩnh) xây dựng kênh trên mạng xã hội bằng việc ghi lại hành trình dọn rác và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường.
Không gian xanh ở ngôi trường đạt giải tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới – Việt Nam

Không gian xanh ở ngôi trường đạt giải tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới – Việt Nam

Không gian xanh mát, những hàng cây rợp bóng, vườn hoa rực rỡ cùng các khu trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên đã tạo nên diện mạo riêng của Trường THCS Mỹ Châu (xã Mai Phụ) - ngôi trường duy nhất ở Hà Tĩnh được vinh danh với giải thưởng "Trường học xanh – Cộng đồng học tập bền vững 2026".
Lai Châu vẫn mưa, bản làng tan hoang vì lũ dữ

Lai Châu vẫn mưa, bản làng tan hoang vì lũ dữ

Sau hơn 1 ngày cơn lũ kinh hoàng quét qua xã Mường Than (huyện Than Uyên cũ), tỉnh Lai Châu, người dân chưa hết bàng hoàng. Bản làng nơi họ sống chỉ sau một ngày đã tan hoang vì cơn lũ dữ. Nhiều căn nhà xây kiên cố cũng bị lũ quật ngã.
Lan tỏa nghĩa tình tri ân người có công

Lan tỏa nghĩa tình tri ân người có công

Hướng tới Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, các hoạt động chăm lo cho người có công đang được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh triển khai với tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc.
Mối nguy từ khói thuốc lá thụ động

Mối nguy từ khói thuốc lá thụ động

Khói thuốc lá thụ động đang là mối nguy đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi. Ngành y tế Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!