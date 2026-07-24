Trao quà tri ân thân nhân 10 nữ TNXP hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc

(Baohatinh.vn) - Những phần quà là sự tri ân sâu sắc của Công ty Cổ phần Giống cây trồng và Thương mại Hà Tĩnh tới thân nhân 10 nữ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.
Sáng 24/7, Công ty Cổ phần Giống cây trồng và Thương mại Hà Tĩnh phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức lễ dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc và trao quà cho thân nhân 10 liệt nữ thanh niên xung.
Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Mỗi dịp tháng Bảy, dòng người lại tìm về các nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Tĩnh để thắp nén hương tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, những người quản trang vẫn âm thầm chăm sóc từng phần mộ, lặng lẽ gìn giữ ký ức và bồi đắp mạch nguồn tri ân qua từng ngày.
Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đề xuất, mức lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh tăng bình quân 7,8% từ ngày 1/1/2027.
Đại hội bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ông Nguyễn Minh Nguyên tái cử chức Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh nhiệm kỳ mới.
Từ năm học 2026-2027, cả nước thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống". Trước yêu cầu mới, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã chủ động khai thác các bộ sách giáo khoa cũ làm nguồn học liệu bổ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học và hạn chế lãng phí.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tìm kiếm, quy tập và đưa những người lính nằm lại nơi chiến trường trở về quê hương vẫn chưa bao giờ dừng lại. Từ những mùa khô lặng lẽ trên đất bạn Lào đến những cuộc lần tìm bền bỉ của đồng đội, thân nhân, mỗi con đường trên hành trình tri ân đang được nối dài bằng trách nhiệm thiêng liêng, nghĩa tình và khát vọng đoàn tụ.
Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), các cấp hội phụ nữ ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, tổ chức bữa cơm thân mật với gia đình người có công, góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" trong cộng đồng.
Ngành y tế Hà Tĩnh đang đẩy mạnh tư vấn, xét nghiệm HIV tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm người nhiễm HIV để đưa vào quản lý điều trị, giảm nguy cơ lây nhiễm, từng bước hiện thực hóa mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.
Chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi giúp tầm soát bệnh tật, đánh giá sự phát triển toàn diện và là bước tiến quan trọng trong việc số hóa dữ liệu sức khỏe trọn đời trên ứng dụng VNeID.
Các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới phải hoàn thành trước ngày 30/8, khánh thành đồng loạt ngày 5/9 và đưa vào sử dụng ngay đầu năm học 2026-2027 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Đoàn giám sát Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam đề nghị BHXH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động và phát triển người tham gia.
Các mô hình trường học tự chủ, phòng học thông minh, lớp học thông minh ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh) được triển khai theo lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở giáo dục, góp phần đổi mới quản trị nhà trường, nâng cao chất lượng dạy học và thúc đẩy chuyển đổi số.
Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 7617/BNV-TCBC gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm hướng dẫn, thống nhất việc giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp thôn, tổ dân phố.
Nữ sinh quê Hà Tĩnh Lê Thị Hải Anh tốt nghiệp loại xuất sắc với số điểm 3.93/4.0, trở thành thủ khoa ngành khoa học máy tính, đồng thời là thủ khoa đầu ra toàn khóa của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Trong những ngày Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh triển khai lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, cán bộ, đoàn viên, lực lượng vũ trang và người dân xã Tứ Mỹ đã chung sức hỗ trợ với tất cả sự trân trọng, góp phần thực hiện hành trình tìm lại danh tính các liệt sĩ.
Không gian xanh mát, những hàng cây rợp bóng, vườn hoa rực rỡ cùng các khu trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên đã tạo nên diện mạo riêng của Trường THCS Mỹ Châu (xã Mai Phụ) - ngôi trường duy nhất ở Hà Tĩnh được vinh danh với giải thưởng "Trường học xanh – Cộng đồng học tập bền vững 2026".
Sau hơn 1 ngày cơn lũ kinh hoàng quét qua xã Mường Than (huyện Than Uyên cũ), tỉnh Lai Châu, người dân chưa hết bàng hoàng. Bản làng nơi họ sống chỉ sau một ngày đã tan hoang vì cơn lũ dữ. Nhiều căn nhà xây kiên cố cũng bị lũ quật ngã.
Khói thuốc lá thụ động đang là mối nguy đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi. Ngành y tế Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
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