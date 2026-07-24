Trao quà tri ân thân nhân 10 nữ TNXP hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%? 23/07/2026 05:19 Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.

Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ 23/07/2026 05:18 Mỗi dịp tháng Bảy, dòng người lại tìm về các nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Tĩnh để thắp nén hương tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, những người quản trang vẫn âm thầm chăm sóc từng phần mộ, lặng lẽ gìn giữ ký ức và bồi đắp mạch nguồn tri ân qua từng ngày.

Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách 22/07/2026 15:21 Từ những góc đọc yên tĩnh trong thư viện đến các buổi chia sẻ sách sôi nổi, sách trở thành người bạn đồng hành, mở ra hành trình khám phá mới, giúp học sinh Hà Tĩnh có một mùa hè bổ ích.

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu vùng bình quân 7,8% từ ngày 1/1/2027 22/07/2026 14:15 Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đề xuất, mức lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh tăng bình quân 7,8% từ ngày 1/1/2027.

Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 – 2031 22/07/2026 12:39 Đại hội bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ông Nguyễn Minh Nguyên tái cử chức Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh nhiệm kỳ mới.

Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ 22/07/2026 08:49 Từ năm học 2026-2027, cả nước thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống". Trước yêu cầu mới, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã chủ động khai thác các bộ sách giáo khoa cũ làm nguồn học liệu bổ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học và hạn chế lãng phí.

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 1): Hành trình không nghỉ 22/07/2026 08:15 Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tìm kiếm, quy tập và đưa những người lính nằm lại nơi chiến trường trở về quê hương vẫn chưa bao giờ dừng lại. Từ những mùa khô lặng lẽ trên đất bạn Lào đến những cuộc lần tìm bền bỉ của đồng đội, thân nhân, mỗi con đường trên hành trình tri ân đang được nối dài bằng trách nhiệm thiêng liêng, nghĩa tình và khát vọng đoàn tụ.

Phụ nữ Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân người có công 22/07/2026 06:02 Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), các cấp hội phụ nữ ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, tổ chức bữa cơm thân mật với gia đình người có công, góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" trong cộng đồng.

Mở rộng xét nghiệm tại cộng đồng, thu hẹp nguy cơ lây nhiễm HIV 22/07/2026 05:05 Ngành y tế Hà Tĩnh đang đẩy mạnh tư vấn, xét nghiệm HIV tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm người nhiễm HIV để đưa vào quản lý điều trị, giảm nguy cơ lây nhiễm, từng bước hiện thực hóa mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tuyển phát thanh viên - dẫn chương trình 21/07/2026 16:52 Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đang có nhu cầu tuyển phát thanh viên - dẫn chương trình cộng tác với Tòa soạn.

Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi 21/07/2026 14:53 Chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi giúp tầm soát bệnh tật, đánh giá sự phát triển toàn diện và là bước tiến quan trọng trong việc số hóa dữ liệu sức khỏe trọn đời trên ứng dụng VNeID.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành trường phổ thông nội trú vùng biên trước 30/8 21/07/2026 08:22 Các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới phải hoàn thành trước ngày 30/8, khánh thành đồng loạt ngày 5/9 và đưa vào sử dụng ngay đầu năm học 2026-2027 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tán sỏi bằng laser công suất cao: Giảm xâm lấn, rút ngắn thời gian hồi phục 21/07/2026 05:10 Kỹ thuật tán sỏi bằng laser công suất cao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã giúp người dân được tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại, giảm đau, giảm xâm lấn và rút ngắn thời gian hồi phục.

Nữ sinh Hà Tĩnh giành giải nhất toàn quốc cuộc thi IOE Speak Out 2026 20/07/2026 20:24 Võ Gia Uyên Nhi - học sinh lớp 8A, Trường THCS Kỳ Long (phường Vũng Áng, Hà Tĩnh) vừa giành giải nhất vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tranh biện tiếng Anh IOE Speak Out 2026.

BHXH Hà Tĩnh tăng cường tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH, BHYT 20/07/2026 19:32 Đoàn giám sát Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam đề nghị BHXH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động và phát triển người tham gia.

Đánh giá toàn diện các mô hình giáo dục chất lượng cao, phòng học - lớp học thông minh 20/07/2026 17:39 Các mô hình trường học tự chủ, phòng học thông minh, lớp học thông minh ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh) được triển khai theo lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ sở giáo dục, góp phần đổi mới quản trị nhà trường, nâng cao chất lượng dạy học và thúc đẩy chuyển đổi số.

Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, TDP nghỉ việc 20/07/2026 12:26 Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 7617/BNV-TCBC gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm hướng dẫn, thống nhất việc giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Nữ sinh Hà Tĩnh tốt nghiệp thủ khoa Trường Đại học Công nghệ 20/07/2026 09:25 Nữ sinh quê Hà Tĩnh Lê Thị Hải Anh tốt nghiệp loại xuất sắc với số điểm 3.93/4.0, trở thành thủ khoa ngành khoa học máy tính, đồng thời là thủ khoa đầu ra toàn khóa của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Những tấm lòng tri ân ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm 20/07/2026 07:55 Trong những ngày Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh triển khai lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, cán bộ, đoàn viên, lực lượng vũ trang và người dân xã Tứ Mỹ đã chung sức hỗ trợ với tất cả sự trân trọng, góp phần thực hiện hành trình tìm lại danh tính các liệt sĩ.

Sinh viên dân tộc rất ít người có thể được hỗ trợ 150% lương cơ sở 20/07/2026 05:05 Theo dự thảo của Bộ GD&ĐT, sinh viên và học viên sau đại học thuộc các dân tộc thiểu số rất ít người sẽ được hỗ trợ cao nhất 150% lương cơ sở mỗi tháng và ưu tiên bố trí ký túc xá.

"Câu view" bằng việc tử tế 19/07/2026 12:11 Giữa xu hướng sáng tạo nội dung số, anh Võ Văn Trường (xã Hương Đô, Hà Tĩnh) xây dựng kênh trên mạng xã hội bằng việc ghi lại hành trình dọn rác và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường.

Việt Nam đứng đầu Olympic Hóa học quốc tế 19/07/2026 10:49 Với 4 huy chương vàng, Đội tuyển Việt Nam đồng hạng nhất với Trung Quốc, Ấn Độ tại Olympic Hóa học quốc tế 2026 (IChO).

Sống khoẻ cùng BHT: Dinh dưỡng cho tuổi dậy thì, "chìa khoá vàng" phát triển 19/07/2026 10:00 Bác sỹ Hoàng Quỳnh Thơ - Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn về chế độ dinh dưỡng cần thiết cho trẻ trong giai đoạn dậy thì.

Không gian xanh ở ngôi trường đạt giải tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới – Việt Nam 19/07/2026 09:00 Không gian xanh mát, những hàng cây rợp bóng, vườn hoa rực rỡ cùng các khu trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên đã tạo nên diện mạo riêng của Trường THCS Mỹ Châu (xã Mai Phụ) - ngôi trường duy nhất ở Hà Tĩnh được vinh danh với giải thưởng "Trường học xanh – Cộng đồng học tập bền vững 2026".

Phát hiện 3 trường hợp mắc lao phổi nghi do hút thuốc lá 19/07/2026 08:30 Thông qua chương trình khám sàng lọc cho người dân tại cộng đồng, Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh đã phát hiện 3 trường hợp mắc lao phổi ở nhóm người có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm.

Có nên tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và đại học? 19/07/2026 05:45 Phương án tách thành hai kỳ thi riêng biệt: tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, đang được dư luận đặc biệt quan tâm, nhất là sau vụ việc gian lận thi cử tại tỉnh Tuyên Quang.

Viết tiếp truyền thống từ những gia đình cách mạng 18/07/2026 16:28 Tiếp nối truyền thống gia đình và niềm tự hào về cha ông, nhiều người con của các gia đình cách mạng ở Hà Tĩnh đang lựa chọn những cách khác nhau để cống hiến trong thời bình.

Lai Châu vẫn mưa, bản làng tan hoang vì lũ dữ 18/07/2026 15:32 Sau hơn 1 ngày cơn lũ kinh hoàng quét qua xã Mường Than (huyện Than Uyên cũ), tỉnh Lai Châu, người dân chưa hết bàng hoàng. Bản làng nơi họ sống chỉ sau một ngày đã tan hoang vì cơn lũ dữ. Nhiều căn nhà xây kiên cố cũng bị lũ quật ngã.

Lan tỏa nghĩa tình tri ân người có công 18/07/2026 15:05 Hướng tới Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, các hoạt động chăm lo cho người có công đang được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh triển khai với tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc.