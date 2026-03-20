220 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng đường vào Đồn Biên phòng Phú Gia và mốc 509

(Baohatinh.vn) - Dự án sửa chữa, nâng cấp, mở rộng đường vào Đồn Biên phòng Phú Gia và mốc Quốc giới 509 tại xã Hương Khê (Hà Tĩnh) dài hơn 21km, tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng.

Sáng 20/3, tại xã Hương Khê, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khởi công công trình đường vào Đồn Biên phòng Phú Gia (571) và mốc Quốc giới 509.

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Dự án đường vào Đồn Biên phòng Phú Gia (571) và mốc Quốc giới 509 được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 16/6/2025 với mục tiêu hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực biên giới, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường khả năng phòng, chống thiên tai.

Công trình có tổng mức đầu tư 220 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Quy mô dự án gồm nâng cấp, mở rộng và sửa chữa tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 21km chia thành 2 đoạn.

Trong đó, đoạn 1 dài 10,5km có điểm đầu nối tuyến ĐH56 tại khu vực ngã 3 giao với đường quốc phòng xã Phú Gia, điểm cuối tại ngã 3 giao với đường quy hoạch vào thác Vũ Môn (khu vực Đồn Biên phòng Phú Gia); đoạn 2 dài 11,2km có điểm đầu tiếp nối điểm cuối đoạn 1 và kéo dài đến đường đi bộ lên mốc Quốc giới 509.

Công trình do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026.

Tại lễ khởi công, Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nhấn mạnh, tuyến đường hiện hữu đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhiệm vụ bảo vệ biên giới và đi lại của người dân. Việc đầu tư xây dựng công trình là yêu cầu cấp thiết, đáp ứng mong mỏi của địa phương. Yêu cầu các đơn vị thi công tuân thủ nghiêm thiết kế, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường; phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương trong quá trình đưa người, phương tiện vào khu vực biên giới.

Đề nghị chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan và người dân khu vực dự án phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để sớm hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới và phát triển kinh tế - xã hội.

