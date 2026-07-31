Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng không nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần giữ vững QP-AN

Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân Trung ương làm việc với Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.



Sáng 31/7, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân (PKND) Trung ương do Thượng tướng Phạm Trường Sơn – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo PKND Trung ương làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo PKND tỉnh Hà Tĩnh. Tham dự buổi làm việc có Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy - Cục trưởng Cục Phòng không lục quân, Quân chủng Phòng không - Không quân; Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến – Phó Tư lệnh Quân khu 4. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo PKND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo PKND tỉnh.

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu tham dự buổi làm việc.

Triển khai công tác PKND, thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã quán triệt, triển khai nghiêm Luật Phòng không nhân dân năm 2024 và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Bộ CHQS tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo PKND tỉnh) đã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo ban hành kịp thời, đồng bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý trong tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PKND trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thường xuyên rà soát, bổ sung hệ thống kế hoạch PKND các cấp, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu bảo vệ vùng trời trong tình hình mới.

Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo PKND Trung ương tham dự buổi làm việc.

Công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức PKND được triển khai đồng bộ, sâu rộng với nhiều hình thức phong phú. Từ năm 2025 đến hết tháng 6/2026, các cơ quan, đơn vị đã chủ động tổ chức chiếu phim, tuyên truyền phục vụ cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả.

Cùng với đó, hệ thống thông báo, báo động, công trình phòng tránh, công sự, trận địa từng bước được đầu tư xây dựng cơ bản, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài cho nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy - Cục trưởng Cục Phòng không lục quân, Quân chủng Phòng không - Không quân báo cáo kết quả kiểm tra công tác phòng không nhân dân tại tỉnh Hà Tĩnh.



Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo PKND Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả tỉnh Hà Tĩnh đạt được trong triển khai thực hiện công tác PKND thời gian qua.

Đoàn công tác cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, khắc phục, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PKND, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - Phó Trưởng ban Chỉ đạo PKND Trung ương ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Ban Chỉ đạo PKND tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong triển khai thực hiện nhiệm vụ PKND thời gian qua.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu kết luận kiểm tra.



Thượng tướng Phạm Trường Sơn đề nghị Ban Chỉ đạo PKND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác PKND; tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, hiệu quả các quy định của pháp luật về PKND; cần quyết liệt ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hoạt động bay của tàu bay không người lái; tăng cường tuyên truyền quy định của pháp luật về quản lý tàu bay không người lái.

Chú trọng rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, kế hoạch PKND phù hợp với tình hình nhiệm vụ và điều kiện đặc thù của tỉnh; xây dựng thế trận phòng không nhân dân rộng khắp, vững mạnh gắn liền với thế trận an ninh nhân dân; thường xuyên tổ chức luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ có triển khai nội dung PKND; bảo đảm nguồn lực, cơ sở vật chất và điều kiện cho công tác PKND.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh và Ban Chỉ đạo PKND tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của đoàn kiểm tra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đoàn kiểm tra.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới, lãnh đạo tỉnh sẽ chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo PKND tỉnh) phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh những nội dung mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra.

Xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, triển khai có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ PKND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.