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27 xã, phường ở Hà Tĩnh có nguy cơ cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm

An Nhiên (tổng hợp)
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(Baohatinh.vn) - Theo hệ thống cảnh báo cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Hà Tĩnh có 27 xã, phường thuộc diện cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp V (cực kỳ nguy hiểm) trong ngày hôm nay (22/6).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong ngày hôm nay (22/6), nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực trên cả nước, đặc biệt tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Đáng chú ý, một số nơi có thể ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C.

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Vụ hỏa hoạn tại khu rừng sản xuất thuộc khoảnh 5, tiểu khu 125 (xã Hồng Lộc, Hà Tĩnh) vào ngày 20/6. Ảnh minh họa

Với tình hình nắng nóng trên, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cảnh báo trong ngày hôm nay, cả nước có khoảng 1.434 khu vực (xã, phường) có nguy cơ cháy rừng. Đây là các khu vực nhiều ngày qua không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài.

Trong số đó, theo hệ thống cảnh báo cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, trên cả nước có 412 khu vực nguy cơ cháy rừng cấp III (mức cảnh báo cao), 184 khu vực cấp IV (nguy hiểm), 838 khu vực cấp V (cực kỳ nguy hiểm).

Địa phương có số khu vực thuộc diện cảnh báo nguy cơ cháy rừng nhiều nhất ở cả 3 cấp cảnh báo trên trong ngày 22/6 là tỉnh Gia Lai với 126 khu vực.

Tiếp theo là tỉnh Nghệ An 117, Thanh Hóa 110, Vĩnh Long 89, Tuyên Quang 54, Quảng Ngãi 87, Quảng Trị 76, Hà Tĩnh 65, Thái Nguyên 50, Đắk Lắk 55, Tuyên Quang 54...

Ngày 22/6, Hà Tĩnh có 65 khu vực thuộc diện cảnh báo nguy cơ cháy rừng. Trong đó, 27 khu vực cấp V (cực kỳ nguy hiểm) và 38 khu vực cấp IV (nguy hiểm).

27 xã, phường thuộc diện cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp V gồm: Mai Hoa, Sơn Giang, Đức Đồng, Vũ Quang, Kim Hoa, Sơn Hồng, Thượng Đức, Sơn Tây, Sơn Kim 2, Sơn Tiến, Cẩm Hưng, Kỳ Thượng, Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Sông Trí, Hải Ninh, Kỳ Xuân, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Hoành Sơn, Kỳ Lạc, Vũng Áng, Sơn Kim 1, Tứ Mỹ, Hương Sơn.

Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, tính đến 13h30 hôm nay, hình ảnh từ vệ tinh đã cho thấy có 57 điểm cháy, trong số đó 14 điểm nằm trong khu vực có rừng, 43 điểm có thể ngoài khu vực có rừng.

Cơ quan quản lý khuyến cáo các địa phương chỉ đạo lực lượng bố trí trực 24/24 giờ; nắm bắt thông tin, xử lý kịp thời các điểm cháy phát sinh ngay từ đầu, không để bùng phát thành các điểm cháy lớn.

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