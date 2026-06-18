Nắng nóng ở Hà Tĩnh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày tới ở Hà Tĩnh.

Trưa nay (19/6), hầu khắp khu vực Hà Tĩnh nắng nóng và nắng nóng gay gắt; nhiệt độ lúc 13h phổ biến 36,3 - 37,6 độ C; độ ẩm 46 - 50%.

Dự báo ngày 19 - 20/6, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 45 - 55%.

Dự báo chi tiết như sau:

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày tới; cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngoài ra, nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt.