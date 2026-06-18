Nắng nóng ở Hà Tĩnh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Hạt sen là thực phẩm quen thuộc trong đời sống người Việt, đồng thời cũng là vị thuốc quý trong y học cổ truyền. Không chỉ giàu dinh dưỡng, hạt sen còn có tác dụng dưỡng tâm, an thần, kiện tỳ, bổ thận, hỗ trợ cải thiện giấc ngủ và tăng cường sức khỏe.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Công nghệ Technion – Israel vừa công bố một công nghệ điều trị ung thư mới có khả năng ức chế sự phát triển của khối u mà không cần sử dụng thuốc, hóa trị hay kháng thể. Thành tựu này được đánh giá có thể mở ra hướng tiếp cận mới trong điều trị ung thư.
Không ít thói quen được xem là lành mạnh lại có thể phản tác dụng nếu thực hiện sai cách hoặc quá mức. Nghiên cứu cho thấy, tuổi thọ không chỉ được quyết định bởi lối sống mà còn bởi mức độ điều độ trong từng thói quen hàng ngày.
Khóa tu mùa hè tại nhiều ngôi chùa ở Hà Tĩnh đang trở thành điểm đến ý nghĩa của thanh thiếu nhi trong dịp nghỉ hè, góp phần bồi đắp kỹ năng sống, rèn luyện đạo đức và nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 - 12/6. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, thời tiết trên cả nước trong thời gian diễn ra kỳ thi tương đối thuận lợi, tuy nhiên một số khu vực vẫn xuất hiện mưa dông vào chiều tối và đêm.
Nhãn là loại quả quen thuộc được dùng trong cả ẩm thực và y học cổ truyền. Một số cách kết hợp nhãn với thực phẩm khác có thể hỗ trợ thư giãn, dễ ngủ hơn, nhưng cần dùng đúng cách để tránh tác dụng ngược.
Giữa không gian đặc quánh mùi sơn, hòa lẫn tiếng máy móc và bụi bặm công trường, những người thợ sơn ở Hà Tĩnh vẫn cần mẫn làm việc từ sáng sớm đến chiều muộn. Dưới cái nắng bỏng rát, hơi nóng hắt lên từ những bức tường bê tông khiến công việc của họ càng thêm nhọc nhằn.
Những ngày gần đây, Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước trẻ em gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đòi hỏi các cấp, ngành, gia đình và cộng đồng cần quyết liệt vào cuộc nhằm hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn thương tâm.