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Nắng nóng kéo dài, nông dân tăng cường giải pháp giữ nguồn cung rau xanh

Ngọc Khánh
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(Baohatinh.vn) - Những ngày này, nền nhiệt ở Hà Tĩnh luôn duy trì ở mức cao. Vì vậy, người dân trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để các vườn rau phát triển xanh tốt, đảm bảo nguồn cung cho thị trường.

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Vườn rau xanh tốt tại thôn Sâm Lộc, xã Thạch Lạc.

Trong khu vườn gần 1.000m2, gia đình ông Dương Sỹ Tường (thôn Sâm Lộc, xã Thạch Lạc) đang trồng nhiều loại rau quả như: cà chua, mướp, mồng tơi, cà tím... Để ứng phó với thời tiết khắc nghiệt, gia đình ông Tường phải chủ động tích trữ nước tưới và điều chỉnh tần suất tưới phù hợp.

Ông Dương Sỹ Tường cho biết: “Những ngày nắng nóng đỉnh điểm, tôi phải tăng tần suất tưới để giữ độ ẩm cho đất, giúp cây phát triển tốt. Sau khi thu hoạch, tôi nhập rau quả cho các thương lái ở các chợ lớn trong tỉnh. Thời tiết nắng nóng nên giá bán một số loại rau quả như mồng tơi, cà dừa tăng từ 10-15% so với thời điểm cách đây 2 tháng. Mỗi ngày, gia đình tôi thu nhập từ 300.000 - 500.000 đồng từ việc bán rau quả, có ngày gần 1 triệu đồng”.

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Ông Dương Sỹ Tường (thôn Sâm Lộc, xã Thạch Lạc) tăng tần suất tưới để giữ cho vườn rau phát triển xanh tốt.

Không chỉ tăng cường tưới nước, nhiều hộ dân còn sử dụng lưới và rơm rạ, cây khô để che nắng, phủ gốc, giúp hạn chế thất thoát nước và bảo vệ cây trước tác động trực tiếp của nắng nóng.

Ông Đinh Văn Dy (thôn Hà Thanh, xã Thạch Lạc) chia sẻ: “Gia đình tôi chủ yếu trồng cà tím. Đối với các diện tích cà tím mới trồng, tôi sử dụng rơm rạ và cành cây khô để tủ gốc nhằm giữ độ ẩm cho đất, tránh để cây bị khô héo".

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Người dân che chắn cẩn thận để đảm bảo cây sinh trưởng và phát triển tốt.

Tại thôn Yên Thành, xã Yên Hòa, hiện có hơn 50 hộ dân trồng ngò gai. Người dân cho biết, ngò gai có thể trồng quanh năm, tuy nhiên, vào mùa nắng thì năng suất sẽ giảm. Bù lại, giá thành lại tăng so với những thời điểm khác. Thông thường, giá ngò gai dao động từ 20.000 – 25.000 đồng/kg, nhưng thời điểm nắng nóng tăng lên 35.000 – 38.000/kg.

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Những vườn ngò gai xanh mướt mắt, mang lại thu nhập ổn định cho nhiều gia đình trên địa bàn xã Yên Hòa.

Ông Hoàng Văn Tứ – Bí thư Chi bộ thôn Yên Thành, xã Yên Hòa cho hay: “Thời tiết nắng nóng nên việc chăm sóc cây ngò gai cũng vất vả hơn. Để đảm bảo cây phát triển tốt, bên cạnh làm cỏ, bón phân định kỳ, vào mùa nắng, chúng tôi chú trọng tưới nước và che chắn kỹ lưỡng, tránh ánh nắng trực tiếp tác động vào cây. Đây là một trong những loại cây mang lại thu nhập ổn định cho người dân với khoảng 4 - 6 triệu đồng/hộ/tháng”.

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Ông Hoàng Văn Cảnh (thôn Yên Thành, xã Yên Hòa) chỉnh sửa lại lưới che để giảm tác động của nắng nóng đối với cây trồng.

Trên cánh đồng rau gia vị rộng hơn 2,5 ha ở TDP La Xá, phường Hà Huy Tập, những luống rau húng quế, tía tô, kinh giới phát triển xanh mát dù thời tiết oi bức, nắng nóng. Vùng trồng rau gia vị ở thôn La Xá cung cấp cho thị trường trong tỉnh và các địa phương lân cận, mang lại nguồn thu nhập lớn cho các gia đình.

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Vùng trồng rau gia vị ở thôn La Xá, phường Hà Huy Tập.

Anh Hồ Văn Mạnh (TDP La Xá, phường Hà Huy Tập) cho biết: "Gia đình tôi hiện có 2.500m2 trồng rau húng quế, tía tô. Để rau luôn xanh tốt trong mùa nắng nóng, chúng tôi đã chủ động tận dụng nguồn nước từ hồ Kẻ Gỗ dẫn vào vườn rau của gia đình".

Trung bình mỗi ngày, gia đình anh Mạnh thu hoạch khoảng 300 bó rau gia vị cung cấp cho các tiểu thương ở chợ Hà Tĩnh (phường Thành Sen).

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Người dân phường Hà Huy Tập tất bật chăm sóc và thu hoạch rau để bán ra thị trường.

​Tận dụng điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi cùng kinh nghiệm canh tác lâu năm, bà con nhân dân trên địa bàn Hà Tĩnh đã chủ động thích ứng với thời tiết nắng nóng, duy trì năng suất cây trồng. Nhờ vậy, nhiều khu vườn và "vựa rau" lớn vẫn phát triển tốt trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Đây không chỉ là thành quả của quá trình lao động của người dân mà còn góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng đời sống ngày càng khấm khá hơn.

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Nhờ được chăm bón cẩn thận nên những vườn cây vẫn phát triển xanh tốt.

Theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, người dân không nên tưới nước cho cây màu, rau xanh vào thời điểm nắng nóng gay gắt giữa trưa. Trong thời gian nắng nóng kéo dài, nên hạn chế bón quá nhiều phân đạm để tránh tình trạng cháy lá, héo rũ. Bên cạnh đó, người dân cần chủ động theo dõi thông tin dự báo thời tiết và thực hiện các biện pháp chăm sóc theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn nhằm giảm thiểu thiệt hại do nắng nóng, bảo vệ năng suất cây trồng và nâng cao hiệu quả sản xuất.

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Tags:

#rau xanh #nắng nóng #Hà Tĩnh #giải pháp chống hạn #trồng rau

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

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