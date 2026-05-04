Giữ rừng Rào Rồng giữa “chảo lửa”

Tiến Dũng - Giang Nam
(Baohatinh.vn) - Đội Bảo vệ rừng Rào Rồng thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê (Hà Tĩnh) đang tích cực, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đội Bảo vệ rừng Rào Rồng được Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê giao quản lý gần 5.000 ha rừng và đất lâm nghiệp ven suối Rào Rồng, thuộc địa bàn Hương Đô và Phúc Trạch. Với diện tích lớn, địa hình chia cắt, độ dốc cao, tiểu khí hậu khắc nghiệt trong khi lực lượng mỏng, chỉ gồm 5 cán bộ và 10 hộ nhận khoán, công tác bảo vệ rừng tại đây luôn đối mặt nhiều áp lực, nhất là trong mùa nắng nóng.
Nguy cơ cháy rừng tại đây luôn ở mức cao do nhiều yếu tố cộng hưởng như nắng nóng kéo dài, có thời điểm nhiệt độ lên tới 40°C; rừng sản xuất xen kẽ, giáp ranh rừng tự nhiên; địa bàn tiếp giáp nhiều khu dân cư, đường mòn chằng chịt khó kiểm soát người ra vào; cùng với tập quán xử lý thực bì bằng lửa của một bộ phận người dân. Trong 9 tiểu khu được giao quản lý, tiểu khu 237, 245, 257 và 258 (xã Phúc Trạch) là những khu vực có nguy cơ cháy cao nhất.
Trước áp lực đó, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đã tăng cường chỉ đạo, triển khai đồng bộ các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”, duy trì lực lượng trực 24/24 giờ. Trong những ngày nắng nóng cao điểm, lãnh đạo đơn vị trực tiếp bám địa bàn, tăng cường thêm nhân lực, phương tiện, thiết bị, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.
Đội trưởng Đội Bảo vệ rừng Rào Rồng Lê Khắc Tỏa cho biết: “Toàn đội luôn duy trì tinh thần chủ động, thường xuyên bám rừng, bám địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý nguy cơ cháy. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi xác định phòng ngừa là chính, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó khi có tình huống xảy ra, không để xảy ra cháy lớn”.
Trong mùa nắng nóng, cán bộ trong đội ăn, ở tập trung và duy trì trực 24/24 giờ. Căn cứ kế hoạch tuần, tháng, đơn vị phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ, nhóm, triển khai tuần tra theo tuyến, điểm và khu vực được giao.
Để phòng cháy, chữa cháy rừng hiệu quả, đơn vị xác định công tác tuyên truyền là “lá chắn mềm” trong bảo vệ rừng. Cán bộ bám địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền lưu động, ký cam kết với hộ dân, học sinh, đoàn thể; đồng thời nhắc nhở người dân hạn chế vào rừng, không sử dụng lửa trong điều kiện thời tiết cực đoan.
Hệ thống biển báo, pano, áp phích cảnh báo được bổ sung tại các khu vực trọng điểm. Cán bộ thường xuyên đến từng hộ nhận khoán, khu dân cư ven rừng để tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng cháy, hạn chế nguy cơ cháy rừng trong những ngày nắng nóng.
Các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng như máy cắt, máy thổi gió, dao phát, đèn pin, loa cầm tay, nhiên liệu… luôn được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. Khi xuất hiện điểm cháy, lực lượng kịp thời tiếp cận, khoanh vùng, xử lý từ sớm để hạn chế cháy lan.
Đội cũng chủ động phối hợp với kiểm lâm, hộ nhận khoán và người dân tuần tra toàn lâm phần từ 1–2 lượt/ngày. Các tổ, nhóm bám sát tuyến, điểm, đặc biệt tại các đường mòn ra vào rừng và khu vực dễ cháy. Sự bền bỉ của lực lượng bảo vệ rừng trong từng ca trực cho thấy tinh thần trách nhiệm và quyết tâm giữ rừng giữa mùa nắng nóng.
Trong những ngày nắng nóng cao điểm, tần suất tuần tra được tăng cường, tập trung vào các khu vực thực bì dày, rừng gãy đổ sau bão và địa bàn giáp ranh có nguy cơ cháy cao. Đơn vị cũng bố trí lực lượng trực tại các điểm xung yếu để phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.
Song song với tuần tra, Đội Bảo vệ rừng Rào Rồng mở rộng đường băng cản lửa, phát dọn thực bì và xử lý vật liệu dễ cháy. Giải pháp này vừa tạo vành đai an toàn, vừa hỗ trợ cơ động chữa cháy, hạn chế cháy lan và thiệt hại khi xảy ra sự cố.
Nhờ công tác tuyên truyền, vận động bài bản, người dân địa phương đã trở thành lực lượng phối hợp quan trọng trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Ông Phạm Hồng Thanh (thôn Phú Lập, xã Hương Trạch) chia sẻ: “Bà con luôn chấp hành nghiêm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng và sẵn sàng phối hợp với Đội Bảo vệ rừng Rào Rồng trong công tác phòng ngừa, chữa cháy, quyết tâm giữ rừng an toàn.”

Chúng tôi rất yên tâm khi Đội Bảo vệ rừng Rào Rồng duy trì trực 24/24 giờ, thường xuyên bám lâm phần và kịp thời xử lý các nguy cơ cháy rừng. Tinh thần chủ động, kỷ luật, quyết liệt ấy là yếu tố then chốt giữ rừng an toàn trong nắng nóng năm nay.

Ông Nguyễn Văn Hướng – Phó Trưởng ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê.

