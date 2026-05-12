Lên phương án giữ rừng từ khi lửa chưa bùng phát

Cán bộ Tổ bảo vệ rừng Hoành Sơn tuần tra, kiểm tra các khu vực rừng tiềm ẩn nguy cơ cháy cao.

Tổ bảo vệ rừng (BVR) Hoành Sơn quản lý hơn 9.200 ha rừng thuộc xã Kỳ Hoa, Kỳ Lạc và các phường Vũng Áng, Sông Trí, Hoành Sơn. Khu vực này thường xuyên chịu tác động bởi nhiều yếu tố bất lợi như nắng nóng, gió Lào, địa hình núi cao chia cắt; nhiều diện tích thông, keo, tre, nứa, thực bì dày; người dân vào rừng lấy mật ong, xử lý thực bì bằng lửa… Vì vậy, đây là vùng dễ cháy nhất trong lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Nam Hà Tĩnh quản lý.

Trước thực trạng đó, Ban QLRPH Nam Hà Tĩnh xây dựng các kịch bản chữa cháy chi tiết, mang tính khả thi cao để chủ động nghiên cứu và đưa vào vận hành hiệu quả khi không may xảy ra cháy rừng. Qua đây, chủ rừng cũng muốn hướng tới mục tiêu: ứng phó với cháy rừng một cách chủ động, quyết liệt, kịp thời và các lực lượng liên quan làm đúng vai, đúng nhiệm vụ, nắm rõ địa hình, thuần thục các kỹ năng xử lý.

Trong kịch bản chữa cháy, hoạt động theo dõi trên chòi canh được đặt lên hàng đầu vì giúp phát hiện cháy sớm để tổ chức ứng cứu kịp thời, hiệu quả.

​Ông Trần Quốc Việt - Tổ trưởng Tổ BVR Hoành Sơn cho biết: Chúng tôi nghiên cứu kỹ các tình huống giả định cháy rừng, chuẩn bị đầy đủ phương tiện chữa cháy và phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên. Hằng ngày, tổ vừa thực hiện nhiệm vụ vừa tập luyện, làm quen với các phương án để khi xảy ra cháy thật sẽ không lúng túng, hành động không chồng chéo.

Theo đó, tình huống đầu tiên được giả định là lực lượng trực gác tại chòi canh lửa Động Mầu của Tổ BVR Hoành Sơn phát hiện cột khói bốc lên tại khoảnh 1, tiểu khu 380B. Ngay khi phát hiện cháy, cán bộ canh gác nhanh chóng xác định vị trí đám cháy, hướng gió, mức độ vật liệu cháy và tiếp cận hiện trường. Thông tin sau đó được báo cáo khẩn cấp cho tổ trưởng để huy động lực lượng ứng cứu ngay khi đám cháy còn nhỏ.

Các trang thiết bị, dụng cụ chữa cháy được Ban QLRPH Nam Hà Tĩnh mua sắm, chuẩn bị đầy đủ để phục vụ chữa cháy rừng.

Ông Trần Quốc Việt chia sẻ: “Trong tình huống đám cháy còn nhỏ, tôi sẽ điều động 5 cán bộ trong tổ cùng 10 hộ nhận khoán đến hiện trường với đầy đủ 4 máy thổi gió và hàng chục công cụ hỗ trợ chữa cháy. Lực lượng cũng khẩn trương phát dọn vật liệu cháy, tạo đường băng cản lửa rộng từ 1-2 m, sử dụng máy thổi gió, cành cây tươi để ngăn cháy lan”.

Do những cánh rừng phía Nam thường xuyên đối mặt với nắng nóng gay gắt, gió Lào thổi mạnh nên Ban QLRPH Nam Hà Tĩnh cũng xây dựng phương án xử lý đối với các đám cháy vượt khả năng kiểm soát của lực lượng tại chỗ. Khi đó, Tổ trưởng Tổ BVR Hoành Sơn sẽ vừa chỉ đạo khống chế đám cháy, vừa báo cáo lãnh đạo ban để nhanh chóng huy động thêm lực lượng, phương tiện hỗ trợ.

Kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, sẵn sàng nhiên liệu để chữa cháy kịp thời.

Ông Hà Huy Trường - Phó Trưởng ban QLRPH Nam Hà Tĩnh cho biết: “Khi cháy vượt tầm kiểm soát của lực lượng tại chỗ, tôi sẽ trực tiếp chỉ huy triển khai các phương án khống chế đám cháy. Đồng thời, điều động 5 tổ đội xung kích với khoảng 50 người để triển khai đồng bộ các biện pháp chữa cháy, quyết tâm bảo vệ rừng”.

Để không bị động trong mọi tình huống, Ban QLRPH Nam Hà Tĩnh tiếp tục “nâng cấp” kịch bản ứng cứu đối với các đám cháy có ngọn lửa cao từ 2-5 m và cháy lan nhanh trên lâm phần do Tổ BVR Hoành Sơn quản lý. Trong tình huống này, ngoài lực lượng của chủ rừng, đơn vị sẽ đề nghị kiểm lâm, chính quyền địa phương, các lực lượng liên quan và người dân tham gia chữa cháy (có thể lên tới 200-300 người). Đồng thời, phương án hậu cần cũng được xây dựng sẵn để bảo đảm nước uống, thuốc men, xăng dầu, dẫn đường và thông tin liên lạc.

Ông Bùi Đức Huân – thôn Xuân Tiến, xã Kỳ Lạc (hộ nhận khoán BVR) cho hay: “Khu vực này chỉ cần chậm vài chục phút là đám cháy có thể bùng phát rất lớn nên điều quan trọng nhất là phát hiện sớm, xử lý kịp thời. Việc đưa ra tình huống giả định sẽ giúp chúng tôi làm quen với công tác chữa cháy, nắm rõ nhiệm vụ, phối hợp nhịp nhàng hơn khi có cháy xảy ra”.

Lực lượng kiểm lâm cùng lãnh đạo Ban QLRPH Nam Hà Tĩnh kiểm tra hiện trường và lên phương án, kịch bản bảo vệ những cánh rừng dễ cháy.

Ông Hà Huy Trường - Phó Trưởng ban QLRPH Nam Hà Tĩnh chia sẻ: “Việc xây dựng các kịch bản chi tiết theo từng cấp độ cháy không chỉ giúp đơn vị chủ động hơn trong chỉ huy, điều hành mà còn giúp lực lượng chữa cháy nắm rõ nhiệm vụ ngay từ đầu. Ngoài ra, thông qua thực hành các tình huống giả định, chúng tôi đánh giá được năng lực thực tế của lực lượng, hiệu quả của phương tiện để kịp thời bổ sung, điều chỉnh, qua đó nâng cao hiệu quả ứng cứu khi xảy ra cháy rừng"..