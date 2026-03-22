Vì sao phải sửa khe co giãn cầu Hàm Nghi trên cao tốc qua Hà Tĩnh?

(Baohatinh.vn) - Khe co giãn trên cầu Hàm Nghi của cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi ở Hà Tĩnh đang được sửa chữa. Các phương tiện phải giảm tốc độ, chạy 1 làn mỗi chiều di chuyển khi lưu thông qua cầu Hàm Nghi.
Thời điểm này, khi lưu thông qua cầu Hàm Nghi tại Km 513+ 542 cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi thuộc địa phận phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh, các phương tiện đều phải giảm tốc độ, chỉ được chạy 1 làn ở 2 chiều di chuyển do đơn vị chức năng đang triển khai sửa chữa khe co giãn trên cầu.
Phần bê tông ở khe giãn được đục bỏ, thay thế bằng lớp bê tông mới.
Trường hợp thuận lợi, việc sửa chữa có thể hoàn thành trong 2 - 3 ngày tới.
Cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi là 1 trong 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 được triển khai trên địa bàn Hà Tĩnh.
Tuyến đường dài 35,28km, có điểm đầu tại Km 479 + 117 với nút giao Quốc lộ 8 tại xã Đức Quang, kết nối với đường cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt và điểm cuối tại Km 514 + 441 thuộc xã Thạch Xuân, nối tiếp với đường cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng.
Giai đoạn phân kì, tuyến đường có mặt cắt ngang đạt tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe không có làn dừng khẩn cấp, bố trí một số điểm dừng khẩn cấp cách quãng 4 – 5 km/1 điểm, bề rộng nền đường 17m, vận tốc tối đa 90 km/h.
Tuyến đường có tổng mức đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 1/1/2023, chính thức đưa vào khai thác từ 28/4/2025.
