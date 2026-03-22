Vì sao phải sửa khe co giãn cầu Hàm Nghi trên cao tốc qua Hà Tĩnh?

Văn Đức
(Baohatinh.vn) - Khe co giãn trên cầu Hàm Nghi của cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi ở Hà Tĩnh đang được sửa chữa. Các phương tiện phải giảm tốc độ, chạy 1 làn mỗi chiều di chuyển khi lưu thông qua cầu Hàm Nghi.

Thời điểm này, khi lưu thông qua cầu Hàm Nghi tại Km 513+ 542 cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi thuộc địa phận phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh, các phương tiện đều phải giảm tốc độ, chỉ được chạy 1 làn ở 2 chiều di chuyển do đơn vị chức năng đang triển khai sửa chữa khe co giãn trên cầu.
Theo ghi nhận, hiện nay, việc sửa chữa khe co giãn trên cầu Hàm Nghi được thực hiện ở làn số 2 (làn gần dải hộ lan tôn) ở 2 chiều di chuyển.
Phần bê tông ở khe giãn được đục bỏ, thay thế bằng lớp bê tông mới.
Ông Ngô Sỹ Nguyên - Phó trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 (Khu Quản lý đường bộ II - Cục Đường bộ Việt Nam) cho hay: Việc sửa chữa khe co giãn trên cầu Hàm Nghi tuyến cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi đoạn qua phường Hà Huy Tập do Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng thực hiện. Đoạn tuyến này trước đây do nhà thầu này thi công, vẫn đang trong thời gian bảo hành.
Trước khi triển khai sửa chữa, Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 yêu cầu đơn vị thi công phải triển khai đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông.
Ông Mai Huy Cố - cán bộ kỹ thuật thuộc Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng cho hay: Việc sửa chữa khe co giãn trên cầu Hàm Nghi đã triển khai được gần 1 tuần. Nguyên nhân do phần bê tông ở khe co giãn đã bị hỏng, buộc phải đục bỏ, thay thế lớp bê tông mới.
Theo ông Mai Huy Cố, cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi được thông tuyến dịp 30/4/2025. Trải qua thời gian khai thác, xe cộ lưu thông nhiều, dẫn tới phần bê tông ở khe co giãn bị hỏng.
Việc sửa chữa khắc phục tình trạng bong bật, vỡ bê tông, đảm bảo an toàn giao thông.
Trường hợp thuận lợi, việc sửa chữa có thể hoàn thành trong 2 - 3 ngày tới.
Các phương tiện dù phải giảm tốc độ nhưng cơ bản vẫn lưu thông bình thường qua khu vực sửa chữa trên cầu Hàm Nghi.
Video: Sửa chữa khe co giãn cầu Hàm Nghi trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi ở Hà Tĩnh.

Cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi là 1 trong 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 được triển khai trên địa bàn Hà Tĩnh.

Tuyến đường dài 35,28km, có điểm đầu tại Km 479 + 117 với nút giao Quốc lộ 8 tại xã Đức Quang, kết nối với đường cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt và điểm cuối tại Km 514 + 441 thuộc xã Thạch Xuân, nối tiếp với đường cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng.

Giai đoạn phân kì, tuyến đường có mặt cắt ngang đạt tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe không có làn dừng khẩn cấp, bố trí một số điểm dừng khẩn cấp cách quãng 4 – 5 km/1 điểm, bề rộng nền đường 17m, vận tốc tối đa 90 km/h.

Tuyến đường có tổng mức đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 1/1/2023, chính thức đưa vào khai thác từ 28/4/2025.

Cảnh báo với giả mạo taxi ở Hà Tĩnh

Tại Hà Tĩnh đã xuất hiện chiêu trò giả mạo hãng taxi để hoạt động, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho khách hàng sử dụng dịch vụ và các đơn vị kinh doanh taxi chân chính.
Văn minh trong tiễn bạn lên đường nhập ngũ

Tiễn bạn lên đường nhập ngũ là tình cảm đẹp của tuổi trẻ, song những hành vi mất kiểm soát dễ trở thành quá khích. Tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh, việc tuyên truyền về hoạt động tiễn tân binh văn minh đã được triển khai.