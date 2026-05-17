Vì sao Hà Tĩnh bất ngờ xảy ra mưa to, gió lớn?

Mưa lớn khu vực phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh trong đêm 17/5.

Trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết: Hiện tượng mưa dông, lốc, sét... ghi nhận tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh xuất phát từ dải mây dông nhiệt quét từ tỉnh Nghệ An sang tỉnh Hà Tĩnh. Dải mây dông nhiệt đã gây mưa rào, dông, lốc... cho khu vực Hương Sơn, Đức Thọ, Nghi Xuân, Can Lộc..., sau đó di chuyển, ảnh hưởng tới vùng Thạch Hà và TP Hà Tĩnh (cũ).

Trước đó, từ chiều và tối nay (17/5), khu vực phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa tính từ 17h đến 20h ngày 17/5 phổ biến 5 – 25mm; một số trạm đo có lượng mưa cao hơn như: Sơn Trường 66,8mm; Sơn Thủy 62mm; Sơn Tây 60mm; Đức Long 46mm; Hương Sơn 41,2mm; Linh Cảm 40mm... Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi với lượng mưa dưới 5mm.

Video: Mưa lớn ở địa bàn Bắc Hồng Lĩnh.

Dự báo, do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây bị nén nên đêm nay và ngày mai (18/5) ở khu vực Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 30 - 50mm, cục bộ có mưa rất to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây sạt lở đất trên sườn dốc, ngập lụt vùng trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn tại xã Cẩm Xuyên trong đêm 17/5.

Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ra đa thời tiết Vinh và định vị sét cho thấy nhiều khu vực trong tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục có mây đối lưu phát triển. Trong đó, phát triển mạnh tại khu vực: xã Nghi Xuân, Cổ Đạm, phường Bắc Hồng Lĩnh, Nam Hồng Lĩnh, xã Đông Kinh, Xuân Lộc, Việt Xuyên, Thạch Hà, Tùng Lộc...

Mưa lớn tại khu vực phía Nam Hà Tĩnh.

Cũng theo Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp yếu hoạt động ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong những ngày tới, nhất là vào các buổi chiều, tối, các địa phương trên địa bàn tỉnh khả năng có mưa rào và dông, trong cơn dông nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá.