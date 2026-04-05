Triển khai kế hoạch kiểm tra đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát và đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.

Chiều 5/4, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra, giám sát số 24 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả giám sát đợt 1, triển khai kế hoạch kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát và đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Trần Tiến Hưng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đặng Khánh Toàn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và các đồng chí thành viên đoàn. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Trần Tiến Hưng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Phó Trưởng đoàn kiểm tra) công bố Thông báo số 02-TB/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn kiểm tra, giám sát số 24 đã công bố Thông báo số 02-TB/TW, ngày 28/3/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả kiểm tra, giám sát đợt 1 của các đoàn kiểm tra đối với Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; triển khai kế hoạch kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

Đồng chí Đặng Khánh Toàn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (Phó Trưởng đoàn kiểm tra) trình bày Kế hoạch số 03-KH/ĐKT.GS24, ngày 4/4/2026 của Đoàn kiểm tra, giám sát số 24.

Theo đó, đợt 2, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra các nội dung về việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở Hà Tĩnh sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân trong giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp…

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tiếp thu đầy đủ các nội dung thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả giám sát đợt 1; đặc biệt là những tồn tại, hạn chế đã được đoàn kiểm tra, giám sát chỉ ra. Tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục; đồng thời tiếp tục quán triệt sâu sắc việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng gắn với tình hình thực tiễn ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm cũng báo cáo khái quát kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nội dung mà đoàn sẽ kiểm tra trong đợt 2. Trong đó, tỉnh đã triển khai quyết liệt chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng giảm mạnh đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đối với các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành và tập trung chỉ đạo triển khai chương trình hành động cụ thể; xây dựng kịch bản tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 và năm 2026 theo từng quý, từng ngành. Riêng quý I/2026, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 12,42%, tổng thu ngân sách đạt gần 6.000 tỷ đồng…

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Hà Tĩnh đã triển khai các nền tảng số trọng điểm như IOC, SOC; xây dựng khung kiến trúc chính quyền số, đô thị thông minh và cơ sở dữ liệu dùng chung; đưa vào vận hành ứng dụng công dân số i-HaTinh (tích hợp phản ánh hiện trường); tập trung thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao (ô tô điện, pin lithium…).

Việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đang được tỉnh thực hiện dân chủ, đúng quy trình. Tỉnh đang xây dựng bộ tiêu chí đánh giá theo hướng rõ nội dung, có tính lượng hóa, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị…

Để đảm bảo kế hoạch kiểm tra đợt 2, tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ nội dung, xây dựng báo cáo và cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của đoàn; đồng thời, phối hợp chặt chẽ, kịp thời với đoàn kiểm tra để hoàn thành nội dung theo kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm bày tỏ, với tinh thần nghiêm túc và cầu thị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trực tiếp là Đoàn kiểm tra, giám sát số 24.

Đồng chí Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 24 ghi nhận và biểu dương Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong quý I/2026. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng đầu cả nước; tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; từng bước vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả phục vụ hoạt động của chính quyền địa phương và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Đối với nội dung giám sát đợt 1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, báo cáo theo yêu cầu của đoàn. Kết quả giám sát cơ bản phản ánh đúng tình hình, thể hiện tinh thần trách nhiệm của địa phương.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham dự hội nghị.

Đồng chí Phạm Gia Túc yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai kiểm tra đợt 2 bảo đảm nghiêm túc, đúng kế hoạch, đạt chất lượng, hiệu quả. Qua kiểm tra, tỉnh cần đúc rút những bài học kinh nghiệm có giá trị thực tiễn để nhân rộng, đặc biệt là trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW và mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đồng thời, tỉnh cần tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; bám sát chương trình hành động, các chủ trương, chính sách của Trung ương, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.