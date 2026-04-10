Bộ GD&ĐT thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

Tại hội nghị tập huấn thi tốt nghiệp THPT 2026 do Bộ GD&ĐT tổ chức sáng 10/4, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết, bên cạnh việc chuẩn bị kỳ thi năm nay, Bộ GD&ĐT khẩn trương thử nghiệm thi trên máy tính với quy mô rộng ngay trong tháng 4-5 này.

Theo ông Chương, tinh thần kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm nay giữ ổn định như năm ngoái.

Theo đó, kỳ thi vẫn tiếp tục được tổ chức gọn nhẹ với 3 buổi thi. Mỗi thí sinh dự 4 môn thi gồm 2 môn bắt buộc, 2 môn tự chọn.

Để kỳ thi năm nay diễn ra tốt đẹp, ông Chương lưu ý, một số nơi năm ngoái vẫn vi phạm quy chế thi rút kinh nghiệm trong khâu tổ chức; khắc phục kỹ thuật ở khâu chấm thi, lưu ý tiến độ ở một số địa phương có lượng thí sinh dự thi lớn.

Ảnh minh họa

Năm 2026, toàn quốc có 34 tỉnh, thành phố tổ chức kỳ thi, dự kiến hơn 1 triệu thí sinh dự thi. Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh khác, khi chính quyền hai cấp đã hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Theo ông Chương, điểm mới của kỳ thi năm nay đó là tăng cường phân cấp, giảm áp lực cho các Sở GD&ĐT. Tích hợp giấy tờ như: giấy báo dự thi, giấy chứng nhận kết quả thi, thẻ dự thi... vào một.

Quy chế thi đã điều chỉnh khâu chấm phúc khảo chặt chẽ, nghiêm ngặt hơn nhằm đảm bảo yếu tố công bằng, khách quan cho các em thí sinh.

Thời gian phúc khảo cũng được rút ngắn chỉ còn 5 ngày. Các bài thi có điểm liệt, hội đồng chấm thi phải trao đổi.

Về thời gian, ông Chương lưu ý, ngày 24/4 tới, Bộ GD&ĐT sẽ mở cổng để thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến. Việc đăng ký kéo dài đến 5/5.

Trước đó, thí sinh được đăng ký thử trong thời gian 5 ngày để tập dượt, làm quen.

Yêu cầu không chủ quan, lơ là

Kết quả của kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 được công bố ngày 1/7, sớm hơn năm ngoái khoảng 12 ngày.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT)

Về đăng ký dự thi, thí sinh lưu ý, có sự thay đổi về mã tỉnh, mã xã. Do đó, thầy cô không chủ quan, hướng dẫn thí sinh đăng ký.

Bên cạnh đó, quy mô tổ chức thi của một số địa phương năm nay tăng lên. Việc thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao, AI để gian lận thi vẫn diễn biến phức tạp.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng yêu cầu, công tác chuẩn bị trước, trong kỳ thi không được chủ quan. Việc kiểm tra kỳ thi cần thực hiện sâu sát, phòng ngừa, phát hiện ra những yếu tố bất thường để có phương án xử lý sớm.

Cũng theo ông Chương, Bộ GD&ĐT khẩn trương thử nghiệm thi trên máy tính với quy mô rộng ngay trong tháng 4-5/2026.

Hoàn thiện và trình Chính phủ Đề án thi trên máy tính; Xây dựng hệ thống văn bản pháp quy liên quan đến tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính.

Bộ yêu cầu các sở GD&ĐT góp ý cho UBND tỉnh xây dựng các chương trình để triển khai đầu tư cơ sở vật chất cho các trường phục vụ công tác thi tốt nghiệp THPT trên máy tính đồng thời phục vụ công tác dạy học, kiểm tra đánh giá thường xuyên.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, Trưởng ban Chỉ đạo cấp Quốc gia Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026 nói rằng, kỳ thi diễn tốt nghiệp diễn ra hằng năm với hơn 1 triệu thí sinh tham gia, thu hút sự quan tâm lớn của phụ huynh, xã hội.

Để tổ chức kỳ thi năm nay, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương phải chuẩn bị kỹ lưỡng, từ sớm, trong đó công tác lãnh đạo sâu sát, thường xuyên; các lực lượng phối hợp nhịp nhàng.

Kỳ thi năm nay tổ chức vào ngày 11-12/6, sớm hơn mọi năm khoảng 2 tuần.

Khi học bạ không còn là "phao cứu sinh"

Trước việc siết chặt xét tuyển học bạ, nhiều học sinh lớp 12 tại Hà Tĩnh đã thay đổi cách học, chủ động ôn tập, hướng tới kết quả thực chất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.
Hướng nghiệp sớm - vững tương lai

Hoạt động giáo dục hướng nghiệp đã trở thành một phần không thể thiếu trong các chương trình ngoại khóa ở Hà Tĩnh. Nhờ đó, học sinh được khám phá nghề nghiệp phù hợp từ sớm.
Tôi là giáo viên của trẻ đặc biệt

Gần 5 năm đồng hành cùng trẻ đặc biệt, chị Bùi Thị Yến (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) trở thành điểm tựa của nhiều gia đình. Bằng sự kiên trì và yêu thương, chị lặng lẽ mở cánh cửa hòa nhập cho các em.
Trường THPT Lý Tự Trọng: 60 năm thắp lửa tri thức trên vùng quê hiếu học

Giữa miền quê Thạch Hà (Hà Tĩnh) giàu truyền thống hiếu học, có một mái trường đã bền bỉ thắp sáng ngọn lửa tri thức suốt sáu thập kỷ. Đó là hành trình của biết bao thế hệ thầy cô tâm huyết, tận tụy cống hiến, của những lớp học trò khát khao vươn lên và niềm tự hào về ngôi trường mang tên người anh hùng Lý Tự Trọng.