Thi thử tốt nghiệp THPT - cuộc tập dượt ý nghĩa cho học sinh Hà Tĩnh

Để chuẩn bị cho kỳ thi, Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Hà Huy Tập) đã bố trí 27 phòng thi cho 631 thí sinh, đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ coi thi cho cán bộ, giáo viên, quán triệt quy chế thi cho học sinh và chuẩn bị phương án đảm bảo trật tự, an toàn trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn xem số báo danh, sơ đồ phòng thi.

Cô Từ Thị Hải Hà – giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn chia sẻ: “Việc quán triệt nghiêm túc quy chế thi giúp học sinh hình dung rõ không khí phòng thi, rèn luyện bản lĩnh, tâm lý, từ đó tự tin hơn khi bước vào kỳ thi thật”.

Kỳ thi thử tốt nghiệp THPT do Sở GD&ĐT tổ chức như một “phép thử” quan trọng, giúp đánh giá sát thực năng lực học sinh theo từng giai đoạn. Từ kết quả này, các nhà trường có cơ sở điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học và ôn tập theo hướng phù hợp, hiệu quả hơn. Xác định tầm quan trọng của kỳ thi, tại Trường THPT Nghèn (xã Can Lộc), 100% học sinh lớp 12 đã đăng ký tham gia. Ngoài hai môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán, học sinh căn cứ năng lực, sở trường để lựa chọn các môn thi như tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Thời gian qua, giáo viên Trường THPT Nghèn đã tăng cường kỹ năng làm đề cho học sinh thông qua các đợt khảo sát.

Em Lê Hà Vy - lớp 12A5, Trường THPT Nghèn chia sẻ: “Dù đã được tiếp cận với cấu trúc đề thi, được các thầy cô tăng cường chấm, chữa đề, nhưng em vẫn cảm thấy lo lắng và áp lực. Kỳ thi thử đầu tiên trong năm học do sở tổ chức với quy mô toàn tỉnh sẽ là cơ hội giúp chúng em làm quen với không khí phòng thi, rèn kỹ năng phân bổ thời gian, kỹ năng làm bài để em có thêm kinh nghiệm chuẩn bị cho kỳ thi chính thức sắp tới”.

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (xã Yên Hoà), có tổng số 515 học sinh tham gia, trong đó có học sinh của Trường THPT Phan Đình Giót (xã Cẩm Xuyên). Nhà trường đã huy động 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia phục vụ kỳ thi, đồng thời chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, văn phòng phẩm và các phương án đảm bảo an ninh, an toàn.

Giáo viên, học sinh Trường THPT Nguyễn Đình Liễn chuẩn bị kiến thức cho kỳ thi thử tốt nghiệp.

Thầy Hoàng Quốc Quyết - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Liễn nhấn mạnh: “Dù đã có nhiều năm kinh nghiệm tổ chức thi, song để bảo đảm an toàn, nghiêm túc, nhà trường đã quán triệt chặt chẽ quy chế đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên. Chúng tôi cũng đề cao trách nhiệm cá nhân và chủ động phương án xử lý các tình huống phát sinh, nhằm tổ chức kỳ thi thử diễn ra nghiêm túc, khách quan, đúng quy định như một kỳ thi thật”.

Theo kế hoạch, kỳ thi thử tốt nghiệp THPT ở Hà Tĩnh có 38 điểm thi với hơn 17.700 học sinh đăng ký dự thi. Sáng 30/3, thí sinh làm bài môn Ngữ văn theo hình thức tự luận (120 phút); buổi chiều cùng ngày, thi môn Toán (90 phút). Ngày 31/3, học sinh tiếp tục thi hai môn tự chọn (50 phút/môn).

Đề thi thử được đội ngũ cán bộ, giáo viên cốt cán xây dựng bám sát cấu trúc, định dạng đề thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đảm bảo tính phân hóa và phù hợp với năng lực học sinh.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tổ chức nghiêm túc, kỳ thi thử không chỉ là bước “tập dượt” quan trọng mà còn là cơ sở để các nhà trường, giáo viên điều chỉnh chiến lược ôn tập trong giai đoạn nước rút. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kỹ năng và tâm thế vững vàng, sẵn sàng chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới với kết quả cao nhất.