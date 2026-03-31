Công ty Hoàng Gia Phát tài trợ 300 triệu đồng xây dựng công viên cộng đồng

Phan Trâm
(Baohatinh.vn) - Công viên cộng đồng "đom đóm" do Công ty CP Đầu tư & Thương mại Hoàng Gia Phát tài trợ giúp xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) có không gian kết nối cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Công ty CP Đầu tư & Thương mại Hoàng Gia Phát (Nghệ An) vừa tổ chức khởi công dự án công viên cộng đồng "đom đóm" tại khu vực quốc lộ 15A, thôn Khe Giao 1, xã Toàn Lưu.

Dự án công viên cộng đồng "đom đóm" tại thôn Khe Giao 1, xã Toàn Lưu của Công ty CP Đầu tư & Thương mại Hoàng Gia Phát tài trợ có tổng diện tích 119m2, tổng mức đầu tư khoảng 300 triệu đồng. Trong ảnh: Phối cảnh công viên cộng đồng "đom đóm" ở xã Toàn Lưu.
Dự án triển khai các hạng mục chính gồm: khu vui chơi, khu thể thao ngoài trời và không gian xanh. Trong ảnh: Bản thiết kế các hạng mục dự án.
Khởi công từ cuối tháng 3, dự kiến sau 1,5 tháng, dự án công viên cộng đồng "đom đóm" tại thôn Khe Giao 1, xã Toàn Lưu sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng; góp phần mang đến không gian sinh hoạt chung, điểm kết nối cộng đồng, từ đó nâng cao chất lượng đời sống cho người dân địa phương, đặc biệt là trẻ em và các nhóm đối tượng cần được hỗ trợ.

