Giáo dân ở Tứ Mỹ tích cực hiến đất mở rộng đường

Thôn Đông là một trong những khu dân cư tiêu biểu của xã Tứ Mỹ có diện tích khoảng 1km² với 168 hộ dân, trong đó 95% là đồng bào công giáo. Đầu năm 2026, khi triển khai chủ trương mở rộng đường, toàn thôn có 22 hộ nằm trong diện hiến đất, tháo dỡ tường rào và công trình phụ trợ. Dù liên quan trực tiếp đến quyền lợi từng gia đình, nhưng với tinh thần vì lợi ích chung, bà con đều đồng thuận cao.

Tinh thần hiến đất mở đường lan tỏa đến mọi người dân trên địa bàn.

Những ngày này, ở thôn Đông như đại công trường với tiếng máy cẩu, máy đào và tiếng cười nói phấn khởi của bà con. Chỉ trong vòng 3 ngày (28/3 - 30/3), 22/22 hộ giáo dân cùng nhà thờ giáo xứ đã hiến trên 500m² đất, tháo dỡ hơn 450m tường rào kiên cố và nhiều công trình như chuồng trại, mái che… Qua đó, giúp tuyến đường thôn được mở rộng từ 5m lên 7m. Mỗi hộ hiến từ 0,5m đến 1,4m chiều rộng đất, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và ý thức cộng đồng.

Không chỉ tự giác hiến đất, người dân thôn Đông còn hỗ trợ nhau tháo dỡ công trình.

Tự nguyện hiến 48m² đất và 38m tường rào, ông Lê Khánh Hy, người dân thôn Đông phấn khởi: “Đường là của chung, mở rộng thì bà con đi lại thuận lợi hơn, con cháu sau này cũng được hưởng lợi. Là giáo dân, chúng tôi luôn ý thức sống tốt đời, đẹp đạo nên khi địa phương vận động là đồng tình ngay.”

Cùng chung tinh thần đó, gia đình ông Trần Đình Hiền đã tự nguyện hiến 30m² đất, phá bỏ 40m tường rào kiên cố phía trước nhà. Ông Hiền vui vẻ: “Mình hiến một phần nhỏ để đổi lại con đường rộng rãi, sạch đẹp cho cả thôn, đó là điều hoàn toàn xứng đáng, gia đình chúng tôi rất ủng hộ. Bây giờ đang ngổn ngang, dang dở nhưng chỉ mấy ngày nữa thôi thôn sẽ có con đường rộng rãi, khang trang".

Theo ông Nguyễn Chỉ - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Đông: “Để tạo được sự đồng thuận cao và tinh thần, khí thế trong các hộ dân khi hiến đất mở đường, chi bộ, Ban Công tác mặt trận và các đoàn thể đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt, gần gũi; công khai, minh bạch chủ trương để người dân hiểu và tin tưởng. Khi người dân thấy rõ lợi ích, họ tự giác thực hiện, thậm chí còn vận động nhau cùng làm. Đó chính là sức mạnh đoàn kết của khu dân cư”.

Người dân thôn Đông khẩn trương tháo dỡ công trình để việc mở rộng đường đảm bảo kế hoạch.

Tuyến đường thôn Đông đang được mở rộng không chỉ tạo điều kiện thuận lợi trong đi lại, giao thương, phát triển sản xuất mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Quan trọng hơn, quá trình triển khai đã thắt chặt tình làng nghĩa xóm, củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng giáo dân.

Không chỉ tích cực trong hiến đất mở đường, thời gian qua, phong trào xây dựng nông thôn mới, ngày “Chủ nhật xanh” được người dân thôn Đông duy trì thường xuyên.

Cùng với sự góp sức của người dân thôn Đông, từ đầu năm đến nay, phong trào xây dựng nông thôn mới được lan tỏa rộng khắp trong 37 thôn của xã Tứ Mỹ với nhiều kết quả nổi bật. Toàn xã đã triển khai lắp đặt 42 km đường điện thắp sáng làng quê với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng; người dân hiến gần 3.000m2 đất mở rộng đường thôn...

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tứ Mỹ cho biết: “Thôn Đông từ lâu là điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Năm 2026, thực hiện nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Nhân dân trong thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hiến đất, giải phóng mặt bằng mở rộng đường trục thôn. Đây không chỉ là kết quả cụ thể của thôn mà điều đáng quý nhất là tinh thần đồng thuận, chung sức của bà con giáo dân và sự vào cuộc của linh mục quản xứ cũng như hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ. Hình ảnh đẹp tại thôn Đông những ngày này chính là động lực quan trọng để xã Tứ Mỹ hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2026”.