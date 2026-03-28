Chính phủ tạm ứng 8.000 tỷ đồng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Theo Nghị quyết, Chính phủ quyết định triển khai thực hiện chi tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2025 theo đề nghị của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất, đảm bảo theo đúng quy định.

Nghị quyết nêu rõ, việc trích, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu thực hiện theo nguyên tắc: công khai, minh bạch, hạn chế biến động tăng giá xăng dầu bất thường.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 69/NQ-CP triển khai thực hiện chi tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025.

Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ động xây dựng, quyết định phương án trích, chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, tùy từng cấp độ biến động của giá xăng dầu để điều hành mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá cụ thể (đồng/lít, kg) xăng, dầu thành phẩm nhằm ổn định giá xăng dầu trong nước; thực hiện thu hồi về ngân sách trung ương khi thị trường xăng dầu ổn định.

Chính phủ thống nhất chủ trương bổ sung 8.000 tỷ đồng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho Bộ Công Thương từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 để tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; đồng thời giao Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 186/TTr-BTC ngày 25/3/2026.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 27/3/2026.

Để triển khai Nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 483/QĐ-TTg bổ sung 8.000 tỷ đồng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 (chi khác ngân sách) từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 cho Bộ Công Thương để tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như đề nghị của Bộ Tài chính.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị, bảo đảm đúng quy định; tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý theo thẩm quyền; không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi dụng chính sách để trục lợi cho cá nhân, tập thể.

Giao Bộ Công Thương tổ chức triển khai việc tạm ứng ngân sách cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Đồng thời, xây dựng, quyết định các kịch bản điều hành giá xăng dầu trong nước, tính toán thời gian sử dụng và trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để thu hồi tạm ứng, hoàn trả ngân sách nhà nước theo quy định sau khi giá thế giới giảm, thị trường xăng dầu ổn định.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu: Các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và thương nhân bán lẻ xăng dầu có trách nhiệm chấp hành nghiêm các quy định về bình ổn giá xăng dầu do cơ quan nhà nước ban hành; chịu trách nhiệm thực hiện trích, chi (bao gồm cả nguồn được ngân sách nhà nước tạm ứng) và các nội dung liên quan đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật và hoàn trả số kinh phí được ngân sách tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo đúng thời hạn quy định.

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thực hiện đúng mức trích, mức chi khi có quyết định của Bộ Công Thương về mức trích, chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; thực hiện nghiêm yêu cầu dự trữ lưu thông, tổng nguồn xăng dầu tối thiểu; đảm bảo nguồn hàng liên tục phục vụ người dân ngay cả khi giá biến động.

Công khai minh bạch việc thực hiện trích, chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; công khai thông tin giá bán lẻ xăng dầu tại các cửa hàng, cập nhật thông tin trên hệ thống thông tin điện tử của doanh nghiệp.

Trong trường hợp nguồn ngân sách đã ứng được sử dụng hết nhưng giá xăng dầu tiếp tục tăng do tác động từ tình hình quốc tế, nhất là nếu xung đột quân sự tại Trung Đông kéo dài, ảnh hưởng đến kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, Bộ Công Thương được giao đánh giá tình hình, kịp thời đề xuất các giải pháp, trong đó có nhu cầu tạm ứng thêm ngân sách cho quỹ nếu cần thiết, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.