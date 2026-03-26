Giá xăng giảm hơn 5.600 đồng một lít

Theo điều chỉnh của Liên bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 5.620 đồng, xuống 24.330 đồng một lít. Tương tự, E5 RON 92 hạ 4.750 đồng, có giá mới 23.320 đồng.

Các mặt hàng dầu (trừ mazut) giảm 970-2.450 đồng một lít tùy loại so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel và dầu hỏa có giá mới lần lượt 35.440 đồng và 35.380 đồng.

Sau 9 kỳ liên tiếp, liên Bộ ngừng chi sử dụng Quỹ bình ổn giá tại kỳ điều hành hôm nay. Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã được chi liên tục từ kỳ điều hành ngày 10/3 để hỗ trợ giảm mức tăng giá xăng dầu trong nước. Số dư quỹ ước tính còn khoảng 320 tỷ đồng.

Theo liên Bộ, giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành hôm nay so với ngày 25/3 giảm 6,5-11% tùy loại. Chẳng hạn, mỗi thùng RON 95 hạ 7,4% về 135,6 USD, dầu diesel là 204,6 USD tương đương giảm 6,5%.

Ngoài giá cơ sở hạ, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành này giảm còn do nhà điều hành điều chỉnh loạt sắc thuế liên quan. Bộ Công Thương cho biết Thủ tướng vừa có Quyết định 482 ngày 26/3 về việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.

Theo đó, từ 24h ngày 26/3 đến hết 15/4, mức thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ etanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng một lít. Mức này giảm 1.500-2.000 đồng so với mức đang áp dụng, tùy mặt hàng. Cùng với đó, xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng vẫn được khấu trừ đầu vào. Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại cũng được áp dụng mức 0%, giảm từ 10% hiện hành.

Thuế bảo vệ môi trường là thuế gián thu, được tính vào giá bán hàng hóa. Khi thuế này giảm, giá bán lẻ các mặt hàng tương ứng cũng giảm theo.

Bộ Công Thương cho rằng xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang khiến thị trường xăng dầu trong nước chịu áp lực kép. Cụ thể, nguồn nguyên liệu cho sản xuất bị gián đoạn, hoạt động nhập khẩu gặp khó do các quốc gia trong khu vực hạn chế xuất khẩu. Nguồn cung đầu vào của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn - chiếm khoảng 40% sản lượng tiêu thụ - bị ảnh hưởng đáng kể.

Để ứng phó, Chính phủ đã ban hành các nghị quyết cho phép điều hành giá linh hoạt, tránh tình trạng "sốc dồn kỳ". Nhà điều hành cũng sử dụng các giải pháp tài khóa, gồm giảm thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) xăng dầu về 0% để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn cung quốc tế. Việc sử dụng linh hoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu cũng giúp giảm biên độ tăng giá trong nước so với thế giới, ổn định thị trường.

Những ngày qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm, gửi công thư tới lãnh đạo nhiều nước, đồng thời làm việc với đại sứ các nước tại Việt Nam, đề nghị họ hỗ trợ nguồn dầu, đảm bảo an ninh năng lượng. Chẳng hạn, Việt Nam đã huy động được 4 triệu thùng dầu từ các đối tác, hay đề nghị tiếp cận nguồn dầu xả kho dự trữ của Nhật Bản...

Ngày 24/3, Bộ Công Thương cho biết nguồn cung xăng dầu trong nước vẫn được bảo đảm. Sản lượng tại Lọc dầu Dung Quất tăng 10,5%, đủ nguyên liệu sản xuất đến đầu tháng 5. Còn Lọc hóa dầu Nghi Sơn duy trì sản xuất đến hết tháng 4.