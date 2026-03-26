Không để thiếu nguồn cung xăng dầu, khẩn trương xây dựng kho dự trữ chiến lược

Sáng 26/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Tổ công tác an ninh năng lượng về các giải pháp trước tác động từ diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông. Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo các giải pháp không để thiếu nguồn cung xăng dầu và sớm nâng cao năng lực tự chủ năng lượng, triển khai ngay xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Dự cuộc làm việc có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Tổ trưởng Tổ công tác; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các thành viên Tổ công tác an ninh năng lượng; lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp.

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, tình hình xung đột quân sự tại Trung Đông tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp đến nguồn cung và giá năng lượng toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, với các chỉ đạo rất quyết liệt, kịp thời của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, đến thời điểm này có thể thấy chúng ta cơ bản kiểm soát tốt tình hình, các biện pháp ứng phó được triển khai kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; nguồn cung dầu thô và xăng dầu trong nước cơ bản được đảm bảo, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; chuỗi cung ứng cơ bản được thông suốt, giá xăng dầu trong nước được điều hành bám sát thị trường thế giới, thấp hơn nhiều nước trong khu vực, trong đó có các nước có chung đường biên giới, sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng được bảo đảm, góp phần ổn định kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu không để thiếu nguồn cung xăng dầu, không để ách tắc sản xuất, kinh doanh, không để mất ổn định, trật tự an toàn xã hội

Kết quả này cho thấy các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là đúng hướng, hiệu quả, đồng thời thể hiện sự chủ động, trách nhiệm của các bộ, ngành, doanh nghiệp, địa phương.

Nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp bám sát tình hình, chủ động, tích cực xử lý kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các vấn đề có liên quan đến xăng dầu, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan; không để thiếu nguồn cung xăng dầu, không để ách tắc sản xuất, kinh doanh, không để mất ổn định, trật tự an toàn xã hội; các hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng dầu phải lành mạnh, nghiêm cấm găm hàng, thổi giá, đầu cơ, tích trữ, làm rối loạn thị trường, các cơ quan liên quan vào cuộc chống buôn lậu qua biên giới, kiên quyết xử lý đủ sức răn đe các trường hợp vi phạm.

Văn phòng Chính phủ rà soát lại các thông báo, kết luận, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để hoàn thiện các văn bản, nghị quyết của Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ liên quan thuế, phí với xăng dầu; các thành viên Chính phủ nhanh chóng cho ý kiến.

Bộ Công Thương tiếp tục bảo đảm nguồn cung dầu thô nhập khẩu cho các tháng tiếp theo; chủ động theo dõi, phân tích, dự báo thị trường xăng dầu trong nước và thế giới, chủ động xây dựng và cập nhật các kịch bản cung ứng trong các tình huống bất lợi của thị trường thế giới; chỉ đạo Petrovietnam và các đơn vị liên quan duy trì vận hành an toàn, ổn định các nhà máy lọc dầu, tối ưu công suất, nâng cao sản lượng chế biến, không xuất khẩu nguyên liệu; chỉ đạo các thương nhân đầu mối sản xuất, kinh doanh xăng dầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước; đẩy nhanh lộ trình triển khai xăng sinh học theo Nghị quyết số 36/NQ-CP; phối hợp với Bộ Tài chính điều hành giá xăng dầu linh hoạt, kịp thời, bám sát diễn biến giá thế giới, bảo đảm đúng quy định pháp luật, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Bộ Công Thương cũng được yêu cầu khẩn trương làm việc với các đối tác nước ngoài để triển khai ngay xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Nghi Sơn (Thanh Hóa), sau trao đổi của Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo các nước thời gian qua về nội dung này.

Bộ Tài chính tiếp tục khẩn trương đề xuất giải pháp về thuế, ngân sách, trình cấp có thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong điều hành giá xăng dầu bám sát diễn biến giá xăng dầu hằng ngày và đúng quy định pháp luật; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục sửa đổi Nghị định 80 về kinh doanh xăng dầu theo trình tự rút gọn; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, đánh giá tác động và đề xuất việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị định số 72/2026/NĐ-CP đến hết tháng 6/2026 trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, hoạt động vận chuyển xăng dầu gặp nhiều khó khăn, nhằm bảo đảm nguồn cung cho thị trường trong nước.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tạo điều kiện về hỗ trợ lãi suất, vay vốn, nhu cầu ngoại tệ để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng dầu tiếp cận nguồn vốn phục vụ nhập khẩu, dự trữ và kinh doanh xăng dầu theo đúng quy định pháp luật.

Bộ Khoa học và Công nghệ xử lý ngay các vấn đề liên quan quy chuẩn, tiêu chuẩn; tiếp tục hỗ trợ trong công tác thông quan, chứng nhận hợp quy chất lượng các lô hàng xăng dầu nhập khẩu để rút ngắn thời gian cấp giấy phép và đưa xăng dầu lưu thông trong thời gian ngắn nhất để đảm bảo nguồn cung xăng dầu; nghiên cứu, đánh giá phương án điều chỉnh quy chuẩn kỹ thuật, trong đó xem xét hàm lượng oxy trong xăng E5/E10 ở mức độ phù hợp, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, an toàn, môi trường, tránh thủ tục rườm rà.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương cần phối hợp với các bộ, cơ quan nghiên cứu các giải pháp để sớm nâng cao năng lực tự chủ năng lượng của đất nước

Bộ Xây dựng khẩn trương thẩm định, phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải đối với các cảng tiếp nhận tàu chở dầu trọng tải lớn hơn thiết kế của cảng nhưng đã giảm tải phù hợp (đặc biệt tại Quảng Ninh và TPHCM), tạo điều kiện tiếp nhận nhanh hàng nhập khẩu. Bộ Ngoại giao tiếp tục thúc đẩy, tăng cường trao đổi các nước về ngoại giao năng lượng.

Các tập đoàn (Petrovietnam, EVN, TKV, Petrolimex), Tổng công ty Hàng không Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành chủ động xử lý các nguồn hàng, chủ động xây dựng kịch bản, kế hoạch sản xuất, dự phòng nguồn cung.

Về dài hạn, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương cần phối hợp với các bộ, cơ quan nghiên cứu các giải pháp để sớm nâng cao năng lực tự chủ năng lượng của đất nước, như tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung và nâng cao khả năng tự chủ năng lượng; nghiên cứu tiếp tục tái cơ cấu các đầu mối kinh doanh xăng dầu; nâng cao năng lực dự trữ năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu an ninh năng lượng dài hạn; thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả…