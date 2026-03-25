Giá xăng giảm gần 4.000 đồng một lít

Từ 14h ngày 25/3, giá các loại xăng, dầu cùng giảm 1.770-3.890 đồng một lít, kg tùy loại.

Theo điều chỉnh của Liên bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 3.890 đồng, xuống 29.950 đồng một lít. Tương tự, E5 RON 92 hạ 2.040 đồng, có giá mới 28.070 đồng.

Các mặt hàng dầu (trừ mazut) giảm 1.770-4.100 đồng một lít tùy loại so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel và dầu hỏa có giá mới lần lượt 37.890 đồng và 36.350 đồng.

Nhà chức trách tiếp tục sử dụng Quỹ bình ổn giá với 4.000 đồng mỗi lít dầu diesel; xăng, mazut và dầu hỏa là 3.000 đồng một lít. Đây là kỳ điều hành thứ 8 liên tiếp, liên Bộ chi sử dụng Quỹ bình ổn giá.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi
Xăng RON 95-III 29.950 - 3.890
Xăng E5 RON 92 28.070 - 2.040
Dầu diesel 37.890 - 1.770
Dầu hoả 36.350 - 4.100
Dầu mazut 20.240 - 2.360

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại.

Trước đó, lúc 23h ngày 24/3, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng 2.940-6.240 đồng một lít, tùy mặt hàng. Trong đó, RON 95-III lên 33.840 đồng, dầu diesel 39.660 đồng một lít.

Theo Bộ Công Thương, xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang khiến thị trường xăng dầu trong nước chịu áp lực kép. Cụ thể, nguồn nguyên liệu cho sản xuất bị gián đoạn, hoạt động nhập khẩu gặp khó do các quốc gia trong khu vực hạn chế xuất khẩu. Nguồn cung đầu vào của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn - chiếm khoảng 40% sản lượng tiêu thụ - bị ảnh hưởng đáng kể.

Để ứng phó, Chính phủ đã ban hành các nghị quyết cho phép điều hành giá linh hoạt, tránh tình trạng "sốc dồn kỳ". Nhà điều hành cũng sử dụng các giải pháp tài khóa, gồm giảm thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) xăng dầu về 0% để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn cung quốc tế. Việc sử dụng linh hoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu cũng giúp giảm biên độ tăng giá trong nước so với thế giới, ổn định thị trường.

Bộ Tài chính cũng đang đề xuất giảm một nửa thuế bảo vệ môi trường, với xăng (trừ etanol) từ mức 2.000 đồng xuống còn 1.000 đồng mỗi lít. Tương tự, mức thuế với dầu diesel cũng có thể giảm một nửa, từ 1.000 đồng về 500 đồng. Riêng nhiên liệu bay, cơ quan quản lý đề xuất đưa thuế này về 1.000 đồng, hạ 500 đồng so với hiện hành.

Thuế bảo vệ môi trường là thuế gián thu, được tính vào giá bán hàng hóa. Khi thuế này giảm, giá bán lẻ các mặt hàng tương ứng cũng giảm theo. Chẳng hạn, nếu thuế môi trường với xăng (trừ ethanol) giảm 1.000 đồng, giá bán lẻ xăng có thể giảm khoảng 1.080 đồng mỗi lít (gồm phần giảm thuế giá trị gia tăng). Tương tự, khi thuế môi trường với nhiên liệu bay và diesel giảm 500 đồng, giá bán lẻ các mặt hàng này có thể hạ khoảng 540 đồng.

Những ngày qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm, gửi công thư tới lãnh đạo nhiều nước, đồng thời làm việc với đại sứ các nước tại Việt Nam, đề nghị họ hỗ trợ nguồn dầu, đảm bảo an ninh năng lượng. Chẳng hạn, Việt Nam đã huy động được 4 triệu thùng dầu từ các đối tác, hay đề nghị tiếp cận nguồn dầu xả kho dự trữ của Nhật Bản...

Ngày 24/3, Bộ Công Thương cho biết nguồn cung xăng dầu trong nước vẫn được bảo đảm. Sản lượng tại Lọc dầu Dung Quất tăng 10,5%, đủ nguyên liệu sản xuất đến đầu tháng 5. Còn Lọc hóa dầu Nghi Sơn duy trì sản xuất đến hết tháng 4.

Giá vàng thế giới giảm 125 USD, xuống mức thấp nhất một tháng, do giới đầu tư dự báo lập trường chính sách tiền tệ cứng rắn hơn của Fed.
Giá vàng thế giới giảm xuống dưới ngưỡng 5.000 USD/ounce, kéo theo thị trường trong nước điều chỉnh giảm nhẹ 100.000 - 200.000 đồng/lượng vào lúc 9 giờ sáng 18/3. Diễn biến phản ánh áp lực từ đồng USD phục hồi và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) được xếp hạng là thương hiệu có sức mạnh đứng đầu trong tất cả các nhà mạng viễn thông trên thế giới, với chỉ số Sức mạnh Thương hiệu (Brand Strength Index - BSI) đạt 89,9/100 và xếp hạng AAA+, mức cao nhất theo thang đánh giá của tổ chức Brand Finance.
Hoạt động mua sắm ngày càng thuận tiện nhờ sự phát triển của thương mại điện tử và các kênh bán lẻ hiện đại. Tuy nhiên, những “cái bẫy” lừa đảo giao dịch, hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn tồn tại, đòi hỏi sự vào cuộc của cơ quan quản lý và sự cảnh giác từ người tiêu dùng Hà Tĩnh.
Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã chi mạnh trong 4 phiên điều hành với tổng mức chi 16.000-20.000 đồng/lít. Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, Quỹ này chỉ còn đủ chi khoảng 15 ngày nếu chi hỗ trợ như hiện nay.
Mua sắm online mang lại nhiều tiện ích cho người tiêu dùng Hà Tĩnh nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ lộ thông tin cá nhân. Không ít người sau khi đặt hàng liên tục nhận được cuộc gọi quảng cáo, thậm chí là lừa đảo. Điều này cho thấy, quyền được bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng đang bị xâm phạm.