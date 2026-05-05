Bộ Y tế yêu cầu rà soát sau thông tin 3 lô sữa công thức a2 Platinum bị thu hồi tại Mỹ

Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành phố rà soát sau khi A2 Milk Company tự nguyện thu hồi 3 lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0-12 tháng tuổi.
Tối muộn 4/5, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi sở y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh và chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc cảnh báo sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi.
Trước đó, thông tin từ Cục An toàn Thực phẩm, ngày 2/5, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) ra thông báo về việc Công ty Sữa A2 (A2 Milk Company) tự nguyện thu hồi 3 lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0-12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung sắt (a2 Platinum Premium infant formula 0-12 months Milk-based powder with Iron) do phát hiện có chứa cereulide, một loại độc tố bền nhiệt được tạo ra bởi một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus có thể gây hại cho trẻ nhỏ.
Lô sản phẩm bị thu hồi là loại đóng trong hộp thiếc 31.7 ounce được bán tại Hoa Kỳ có thông tin cụ thể: Lô 2210269454, hạn sử dụng ngày 15/7/2026; Lô 2210324609, hạn sử dụng ngày 21/1/2027; Lô 2210321712, hạn sử dụng ngày 15/1/2027.
Để bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0-12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung sắt (a2 Platinum Premium infant formula 0-12 months Milk-based powder with Iron) do Công ty sữa A2 (A2 Milk Company) sản xuất.
Các cơ quan chức năng chủ động xây dựng kế hoạch lấy mẫu giám sát các sản phẩm lưu thông trên thị trường; trong đó giám sát sản phẩm sữa và các sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ; kịp thời thu hồi, cảnh báo khi phát hiện các sản phẩm không đạt yêu cầu để ngăn ngừa sự cố an toàn thực phẩm theo yêu cầu; tuyên truyền thông tin cho người tiêu dùng biết để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0-12 tháng tuổi nhãn hiệu a2 Platinum Premium USA nêu trên.
Cũng trong tối 4/5, Cục An toàn Thực phẩm đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) về việc quản lý kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử liên quan đến cảnh báo sản phẩm sữa công thức a2 Platinum Premium dành cho trẻ 0-12 tháng tuổi.
Để bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Cục thông báo cho các sàn thương mại điện tử, trang website bán hàng của gian hàng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phối hợp với chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).
