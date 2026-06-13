Nguy cơ tai nạn khi lưới chống lóa trên quốc lộ 1 ở Hà Tĩnh bị tháo dỡ

(Baohatinh.vn) - Nhiều tấm lưới chống lóa trên các dải phân cách cứng quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh bị người dân tháo dỡ trái phép để mở lối băng qua đường.
Theo ghi nhận, những vị trí lưới chống lóa bị mất chủ yếu xảy ra ở khu vực đông dân cư hoặc có hàng quán, nhất là đoạn qua xã Cẩm Lạc và xã Kỳ Xuân.
Theo thống kê của Công ty CP 456 - đơn vị bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ 1, trên đoạn tuyến qua xã Cẩm Lạc, xã Kỳ Xuân có khoảng 15 vị trí lưới chống lóa bị mất. Nguyên nhân xuất phát từ việc người dân sinh sống hai bên đường đã tự ý tháo dỡ để tiện cho việc qua đường.
Theo phía đơn vị bảo trì tuyến quốc lộ 1, thời gian tới đây, sẽ phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tự ý tháo dỡ lưới chống lóa.
World Cup là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng cũng là thời điểm tội phạm công nghệ cao và các đường dây cá độ trực tuyến gia tăng hoạt động. Người dân Hà Tĩnh cần nâng cao cảnh giác, tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.
Thông qua những thước phim ngắn, các bạn thanh thiếu niên Hà Tĩnh có cơ hội thể hiện tình yêu quê hương, đất nước; đồng thời góp phần tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.
Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, Công an phường Thủ Đức phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, lực lượng công an còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.
"Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng Nhân dân thực hiện Đề án 06" được triển khai tại Hà Tĩnh góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số từ cơ sở.
Trong "Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026", Chi cục Hải quan khu vực XI sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An.
Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm trong điều kiện địa hình phức tạp, sáng 1/6, các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã tìm thấy thi thể hai cháu bé bị đuối nước tại suối Thia, đoạn qua phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai.
Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng trên không gian mạng, qua đó tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng hình thành “chợ đen” vũ khí trên môi trường số.