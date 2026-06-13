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Nguy cơ tai nạn khi lưới chống lóa trên quốc lộ 1 ở Hà Tĩnh bị tháo dỡ

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Nhiều tấm lưới chống lóa trên các dải phân cách cứng quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh bị người dân tháo dỡ trái phép để mở lối băng qua đường.

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Thời gian này, khi lưu thông dọc tuyến quốc lộ 1 đoạn từ xã Cẩm Lạc đi xã Kỳ Anh, người tham gia giao thông không khó để nhận thấy nhiều tấm lưới chống lóa được lắp đặt trên dải phân cách cứng đã bị “bốc hơi”.
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Theo ghi nhận, những vị trí lưới chống lóa bị mất chủ yếu xảy ra ở khu vực đông dân cư hoặc có hàng quán, nhất là đoạn qua xã Cẩm Lạc và xã Kỳ Xuân.
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Lưới chống lóa được lắp đặt trên các dải phân cách quốc lộ 1 nhằm ngăn ánh sáng đèn pha từ các phương tiện ở chiều ngược lại. Điều này giúp tài xế không bị chói mắt, duy trì tầm nhìn và giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) vào ban đêm.
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Khi các tấm lưới chống lóa bị mất, người dân hai bên đường có thể trèo qua dải phân cách để đi tắt qua đường, bất chấp lưu lượng phương tiện trên quốc lộ 1 rất đông.
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Theo thống kê của Công ty CP 456 - đơn vị bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ 1, trên đoạn tuyến qua xã Cẩm Lạc, xã Kỳ Xuân có khoảng 15 vị trí lưới chống lóa bị mất. Nguyên nhân xuất phát từ việc người dân sinh sống hai bên đường đã tự ý tháo dỡ để tiện cho việc qua đường.
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Ông Võ Viết Tiến - Trưởng phòng Quản lý giao thông, Công ty CP 456 cho hay: “Dù đơn vị đã kiểm tra, rà soát và cho lắp đặt lại các tấm lưới chống lóa bị mất, tuy nhiên, chỉ thời gian sau, tình trạng tháo dỡ lại tái diễn. Người dân thường lợi dụng thời điểm ban đêm tháo dỡ lưới chống lóa nên việc xử lý gặp nhiều khó khăn”.
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Theo phía đơn vị bảo trì tuyến quốc lộ 1, thời gian tới đây, sẽ phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tự ý tháo dỡ lưới chống lóa.
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Đơn vị quản lý đường bộ cũng đề nghị chính quyền địa phương tuyên truyền để người dân nắm rõ quy định pháp luật, không tự ý tháo dỡ các tấm lưới chống lóa trên quốc lộ 1 bởi hành vi này không chỉ là phá hoại công trình Nhà nước, mà còn nguy cơ cao dẫn tới TNGT.
Video: Lưới chống lóa trên dải phân cách quốc lộ 1 ở Hà Tĩnh bị tháo dỡ.

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Chủ đề An toàn giao thông

Chủ đề Tai nạn giao thông

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