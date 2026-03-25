HĐND xã Xuân Lộc họp kỳ thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt

(Baohatinh.vn) - Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) khóa I, bà Bùi Thị Kiều Nhi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031.
Sáng 25/3, HĐND xã Xuân Lộc khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà cùng dự.
Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Bùi Thị Kiều Nhi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Lộc cho biết, kỳ họp thứ nhất, HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Yêu cầu đặt ra đối với bộ máy chính quyền trong nhiệm kỳ mới phải thực sự năng động, sáng tạo, hành động quyết liệt. Mỗi đại biểu được tin tưởng bầu vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt phải thực sự phát huy trí tuệ, năng lực, trách nhiệm, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.
Tại kỳ họp, với tinh thần dân chủ, khách quan, trách nhiệm, HĐND xã Xuân Lộc đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND nhiệm kỳ 2026-2031.
Kết quả, bà Bùi Thị Kiều Nhi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031; ông Đặng Hồng Kiệm, Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031; ông Trần Đình Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.
Các ông: Nguyễn Huy Công, Võ Thành Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.
Kỳ họp cũng tiến hành bầu các chức danh trưởng các ban HĐND, ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.
Kỳ họp đã biểu quyết và thông qua dự thảo các nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng các ban HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031; nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, biểu quyết và thông qua dự thảo các nghị quyết ban hành kế hoạch các kỳ họp thường lệ năm 2026, điều chỉnh ngân sách năm 2026, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.
Trong “từ điển” của người đảng viên, không có khái niệm nghỉ hưu, rời khỏi trách nhiệm với Nhân dân. Ở tuổi ngoài 80, 90, vợ chồng PGS.TS Trần Thị Minh Châu và ông Dương Chí Kỳ (thôn Đông Lĩnh, xã Gia Hanh, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài dâng hiến tri thức, nêu gương vì cộng đồng. Hành trình của họ là minh chứng sống động cho việc học Bác: tận hiến trọn đời vì Nhân dân, vì quê hương.
Sáng 23/3, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Sáng 23/3, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, điều hành phiên khai mạc.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký công điện về việc tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu xây dựng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB, thi công các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT.
Theo đặc phái viên TTXVN, sau hơn 9 giờ bay, vào lúc 17h giờ địa phương (tức 21h giờ Hà Nội), ngày 22/3, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay quốc tế Vnukovo 2, thủ đô Moskva, bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22-25/3 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ LB Nga Mikhail Mishustin.
Sáng 22/3, tại Hà Nội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Binh chủng (25/3/1946-25/3/2026) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.
Chiều 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, trong đó, Hà Tĩnh có 9 ứng cử viên trúng cử. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chân dung 9 đại biểu trúng cử.
Những người con đến từ đất nước Triệu Voi đang ngày càng hòa nhập và phát triển trong đại gia đình chung ở xã Sơn Kim 1. Từ 40 nóc nhà đầu tiên nay đã có 120 hộ "rễ sâu, gốc bền" nơi vùng biên cương phía Tây Hà Tĩnh.
Sáng 21/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia chủ trì phiên họp thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban An ninh mạng tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh, cùng dự có các thành viên Tiểu ban An ninh mạng tỉnh.
Hướng dẫn 1563/HD-UBTVQH15 ngày 13/3/2026 thông tin rõ một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp, về thời gian tổ chức kỳ họp, việc triệu tập và chủ tọa kỳ họp, trình tự chương trình làm việc, quy trình bầu các chức danh của HĐND và UBND.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh cần đưa hoạt động đối thoại với công dân đi vào nền nếp, thực chất, hiệu quả, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và coi đối thoại là giải pháp quan trọng để phòng ngừa, hạn chế khiếu kiện.
Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Nghị quyết số 68/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu danh sách 58 người trúng cử (xếp theo thứ tự A, B, C...).
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh giao Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh tập trung rà soát, chủ động chuẩn bị nội dung, phần việc phục vụ Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX bảo đảm chất lượng.