HĐND xã Xuân Lộc họp kỳ thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt

Sáng 25/3, HĐND xã Xuân Lộc khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà cùng dự.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Bùi Thị Kiều Nhi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Lộc cho biết, kỳ họp thứ nhất, HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Yêu cầu đặt ra đối với bộ máy chính quyền trong nhiệm kỳ mới phải thực sự năng động, sáng tạo, hành động quyết liệt. Mỗi đại biểu được tin tưởng bầu vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt phải thực sự phát huy trí tuệ, năng lực, trách nhiệm, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh.

Tại kỳ họp, với tinh thần dân chủ, khách quan, trách nhiệm, HĐND xã Xuân Lộc đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, bà Bùi Thị Kiều Nhi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031; ông Đặng Hồng Kiệm, Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031; ông Trần Đình Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Các ông: Nguyễn Huy Công, Võ Thành Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu các chức danh trưởng các ban HĐND, ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà và đại biểu tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử các chức danh chủ chốt HĐND, UBND xã Xuân Lộc nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp đã biểu quyết và thông qua dự thảo các nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng các ban HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031; nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, biểu quyết và thông qua dự thảo các nghị quyết ban hành kế hoạch các kỳ họp thường lệ năm 2026, điều chỉnh ngân sách năm 2026, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.