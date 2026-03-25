HĐND xã Xuân Lộc họp kỳ thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt

Đạt Võ - Hồng Hà
(Baohatinh.vn) - Tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) khóa I, bà Bùi Thị Kiều Nhi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 25/3, HĐND xã Xuân Lộc khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà cùng dự.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Bùi Thị Kiều Nhi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Lộc cho biết, kỳ họp thứ nhất, HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Yêu cầu đặt ra đối với bộ máy chính quyền trong nhiệm kỳ mới phải thực sự năng động, sáng tạo, hành động quyết liệt. Mỗi đại biểu được tin tưởng bầu vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt phải thực sự phát huy trí tuệ, năng lực, trách nhiệm, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh.

Tại kỳ họp, với tinh thần dân chủ, khách quan, trách nhiệm, HĐND xã Xuân Lộc đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, bà Bùi Thị Kiều Nhi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031; ông Đặng Hồng Kiệm, Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031; ông Trần Đình Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Các ông: Nguyễn Huy Công, Võ Thành Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu các chức danh trưởng các ban HĐND, ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà và đại biểu tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử các chức danh chủ chốt HĐND, UBND xã Xuân Lộc nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp đã biểu quyết và thông qua dự thảo các nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng các ban HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031; nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, biểu quyết và thông qua dự thảo các nghị quyết ban hành kế hoạch các kỳ họp thường lệ năm 2026, điều chỉnh ngân sách năm 2026, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Học Bác để tận hiến suốt đời

Trong “từ điển” của người đảng viên, không có khái niệm nghỉ hưu, rời khỏi trách nhiệm với Nhân dân. Ở tuổi ngoài 80, 90, vợ chồng PGS.TS Trần Thị Minh Châu và ông Dương Chí Kỳ (thôn Đông Lĩnh, xã Gia Hanh, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài dâng hiến tri thức, nêu gương vì cộng đồng. Hành trình của họ là minh chứng sống động cho việc học Bác: tận hiến trọn đời vì Nhân dân, vì quê hương.
Sáng 23/3, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Theo đặc phái viên TTXVN, sau hơn 9 giờ bay, vào lúc 17h giờ địa phương (tức 21h giờ Hà Nội), ngày 22/3, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay quốc tế Vnukovo 2, thủ đô Moskva, bắt đầu thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 22-25/3 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ LB Nga Mikhail Mishustin.
Các xã, phường ở Hà Tĩnh đang đồng loạt ra quân huấn luyện dân quân năm thứ nhất. Trên thao trường, các chiến sĩ sao vuông đang say sưa tập luyện, miệt mài thi đua lập công.
Ban Bí thư Trung ương bổ sung, quy định cụ thể hệ số phụ cấp chức vụ đối với nhiều vị trí cấp xã, chuẩn hóa mức hưởng trong hệ thống Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể.
Những người con đến từ đất nước Triệu Voi đang ngày càng hòa nhập và phát triển trong đại gia đình chung ở xã Sơn Kim 1. Từ 40 nóc nhà đầu tiên nay đã có 120 hộ "rễ sâu, gốc bền" nơi vùng biên cương phía Tây Hà Tĩnh.
Sáng 21/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia chủ trì phiên họp thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban An ninh mạng tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh, cùng dự có các thành viên Tiểu ban An ninh mạng tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh cần đưa hoạt động đối thoại với công dân đi vào nền nếp, thực chất, hiệu quả, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và coi đối thoại là giải pháp quan trọng để phòng ngừa, hạn chế khiếu kiện.
Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Nghị quyết số 68/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu danh sách 58 người trúng cử (xếp theo thứ tự A, B, C...).