Tập trung cao điểm tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương, cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên tập trung cao điểm tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

bqbht_br_dsc-38d53.jpg
Đại biểu dự hội nghị.

Sáng 25/3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy; họp báo tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026); kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; phát động Cuộc thi chính luận cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026.

Chủ trì hội nghị có Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

bqbht_br_z7655518268859-2111ae2a72699ab057a958f5940384f0.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng đã thông tin về kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn.

bqbht_br_dsc-38d62.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng thông tin về kết quả cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn.

Cuộc bầu cử đã được tổ chức đồng bộ, đúng quy định, bảo đảm an toàn, nghiêm túc và thông suốt. Kết thúc ngày bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,99%, xếp thứ 3 toàn quốc. Kết quả bầu cử, bầu đủ số lượng ĐBQH với 9/9 đại biểu; bầu đủ số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX với 58/58 đại biểu và bầu 1.351/1.352 đại biểu HĐND cấp xã; không có đơn vị phải bầu lại; không có đơn vị bị hủy kết quả. Kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp sẽ được tổ chức chậm nhất vào ngày 31/3/2026 để bộ máy chính quyền mới đi vào vận hành từ ngày 1/4/2026.

﻿bqbht_br_dsc-38d73.jpg
bqbht_br_dsc-d3877.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh mong muốn thời gian tới, các báo cáo viên, cơ quan báo chí quan tâm tuyên truyền, tiếp tục làm rõ ý nghĩa, kết quả toàn diện của cuộc bầu cử; phát huy tốt vai trò định hướng dư luận; bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác, khách quan; lan tỏa mạnh mẽ những hình ảnh tích cực, đồng thời chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch.

Gắn tuyên truyền kết quả bầu cử với việc theo dõi, phản ánh hoạt động của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ mới, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và Nhân dân.

bqbht_br_dsc-3d960.jpg
Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Khánh báo cáo công tác chuẩn bị kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập và phát động Cuộc thi chính luận cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026.

Về công tác chuẩn bị kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, đến nay, các đơn vị, địa phương liên quan tập trung cao độ. Tỉnh dự kiến tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm như: hội thảo khoa học; lễ kỷ niệm; triển lãm tranh, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp Tổng Bí thư... Ngoài ra, công tác tổ chức trùng tu, tôn tạo Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập đang gấp rút hoàn thành; các hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng đang được triển khai sâu rộng...

bqbht_br_dsdc-3883.jpg
Cũng tại hội nghị, Ban Tổ chức đã phát động Cuộc thi chính luận cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Đây là lần đầu tiên Hà Tĩnh tổ chức cuộc thi này.

- Cơ quan Thường trực cuộc thi là Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy sẽ nhận bài dự thi từ ngày 10/4/2026 cho đến hết ngày 10/6/2026 (tính theo dấu bưu điện).

- Các tác giả/nhóm tác giả là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân đang sinh sống tại địa phương, đơn vị nào thì gửi tác phẩm dự thi về đảng ủy địa phương, đơn vị đó để tổng hợp, chọn lọc gửi Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

- Các tác giả/nhóm tác giả không thuộc nhóm đối tượng nêu trên thì gửi tác phẩm tham gia dự thi trực tiếp về Ban Tổ chức cuộc thi theo địa chỉ: Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh, số 06, đường Nguyễn Thiếp, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời gửi file mềm các tác phẩm dự thi về Email: cuocthichinhluan35hatinh@gmail.com.

Tại hội nghị, đại biểu đã làm rõ những nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền thời gian qua; trao đổi những nội dung sẽ tiếp tục triển khai thời gian tới, đặc biệt đối với các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4.

bqbht_br_dsc-39d44.jpg
﻿bqbht_br_dsc-d3929.jpg
﻿bqbht_br_dsc-d3937.jpg
Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh Trần Thị Phương Hoa; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cẩm Hưng Hà Huy Hùng và Trưởng Cơ quan thường trú của TTXVN tại Hà Tĩnh Nguyễn Công Tường phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đội ngũ báo chí, báo cáo viên trong công tác tuyên truyền thời gian qua, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử và các nhiệm vụ chính trị.

bqbht_br_dsc-d3949.jpg
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Hà Văn Hùng yêu cầu thời gian tới, các địa phương, cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả bầu cử; tập trung cao điểm tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập; gắn với tuyên truyền triển khai các nghị quyết, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Các cơ quan báo chí tiếp tục mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tin, bài, phóng sự tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, những đổi mới của quê hương Cẩm Hưng và Hà Tĩnh.

Các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh chủ động tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập gắn với chào mừng thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tiếp tục chủ động nắm bắt, kịp thời phản ánh dư luận cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên các lĩnh vực. Chủ động đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền và khuyến khích đông đảo cán bộ, đảng viên, phóng viên... tham gia cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

