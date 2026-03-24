Thi đua dạy tốt, học tốt dưới những mái trường mang tên Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Những ngày này, tại Trường THPT Hà Huy Tập (xã Cẩm Lạc), không khí thi đua lan tỏa trong từng tiết học. Các giờ dạy được giáo viên chuẩn bị công phu, tăng cường thao giảng, dự giờ để nâng cao chất lượng chuyên môn. Không chỉ truyền đạt kiến thức, thầy cô chú trọng khơi gợi tư duy, tạo hứng thú học tập cho học sinh. Nhờ đó, mỗi giờ học trở nên sinh động, gần gũi, giúp học sinh chủ động tiếp cận tri thức.

Học sinh Trường THPT Hà Huy Tập tự hào được học dưới mái trường mang tên Tổng Bí thư của Đảng.

Với học sinh, tinh thần thi đua thể hiện ở ý thức tự học, tự rèn và khát vọng vươn lên. Nhiều em tích cực tham gia các hoạt động học tập, phong trào, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Trường THPT Hà Huy Tập đang gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp, là món quà ý nghĩa dâng lên cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Những kết quả đạt được thực sự là món quà ý nghĩa nhà trường dâng lên cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập vào dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh. Cụ thể như: giải khuyến khích quốc gia hội thi “An toàn giao thông - vì nụ cười ngày mai”; 2 giải tư cuộc thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật cấp tỉnh; 39 học sinh đạt giải học sinh giỏi tỉnh lớp 11, 12, trong đó có 4 giải nhất; giải nhất hội thao “Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT lần thứ II năm 2026” cấp tỉnh... Nhà trường có 22 em lọt vào vòng thi cấp quốc gia cuộc thi IOE; 6 học sinh tham gia hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT toàn quốc vào tháng 4 tới…

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Hà Huy Tập đang lưu giữ nhiều tài liệu về cố Tổng Bí thư.

Cô Phạm Thị Phương - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hà Huy Tập chia sẻ: “Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt được nhà trường duy trì thường xuyên trong suốt năm học. Đặc biệt, năm nay gắn với kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, mỗi giáo viên càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình, không chỉ dạy chữ mà còn truyền cảm hứng, giáo dục lý tưởng cho học sinh. Các em cũng nỗ lực học tập, rèn luyện để xứng đáng với truyền thống của nhà trường".

Tinh thần ấy cũng đang lan tỏa mạnh mẽ tại Trường THCS Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng). Hoạt động dạy học được đổi mới theo hướng gắn lý thuyết với thực tiễn, tăng cường trải nghiệm sáng tạo. Các buổi sinh hoạt chuyên đề, tìm hiểu lịch sử, phong trào thi đua giữa các lớp đã giúp việc học trở nên gần gũi, ý nghĩa hơn.

﻿ Trường THCS Hà Huy Tập tổ chức dâng hương và triển khai dạy học không gian mở tại khu di tích, khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Thầy Phạm Viết Công - Hiệu trưởng Trường THCS Hà Huy Tập cho biết: “Nhà trường nỗ lực đổi mới để các hoạt động giáo dục trở nên hấp dẫn và hiệu quả hơn đối với học sinh. Trong đó chú trọng tổ chức các hoạt động trải nghiệm, thực hành và sáng tạo như: sân khấu hóa, tìm hiểu lịch sử, hoạt động theo dự án... Điểm nhấn là nhà trường triển khai dạy học không gian mở gắn với di sản văn hóa địa phương. Thay vì chỉ học trong lớp, học sinh được học tại các di tích, địa danh lịch sử, khu vực sản xuất đặc trưng. Mới đây, nhà trường đã tổ chức học lịch sử địa phương gắn với tìm hiểu về Tổng Bí thư Hà Huy Tập ngay trước khu mộ Tổng Bí thư. Nhờ đó, các em không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn bồi dưỡng lòng yêu nước và niềm tự hào về truyền thống dân tộc, để nỗ lực hơn nữa, xứng đáng là học sinh dưới mái trường mang tên Tổng Bí thư của Đảng”.

Học sinh Trường THCS Hà Huy Tập tự hào học dưới mái trường mang tên Tổng Bí thư.

Em Trần Thị Yến Chi, học sinh lớp 7A, Trường THCS Hà Huy Tập bày tỏ: “Được học dưới mái trường mang tên Tổng Bí thư, em và các bạn đều rất tự hào. Điều đó thôi thúc em cố gắng học tập tốt hơn, rèn luyện tốt hơn để xứng đáng là thế hệ trẻ trên quê hương của Tổng Bí thư và góp phần xây dựng quê hương mai sau”.

Không chỉ trong giờ học, các tổ chức đoàn, đội tại các trường còn tổ chức nhiều hoạt động phong trào thiết thực, qua đó giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cho học sinh. Đoàn Trường THPT Hà Huy Tập, Liên đội Trường THCS Hà Huy Tập tổ chức sinh hoạt với chủ đề về Tổng Bí thư Hà Huy Tập; tổ chức dâng hương, vệ sinh khu mộ Tổng Bí thư tại xã Cẩm Hưng; tổ chức các giải thể thao… Em Nguyễn Thị Huyền Trang, lớp 11 A1, Trường THPT Hà Huy Tập chia sẻ: "Qua các phong trào thi đua và hoạt động giáo dục truyền thống, em nhận thấy mình cần chủ động hơn trong học tập, rèn luyện kỹ năng và ý thức trách nhiệm. Đó cũng là cách để chúng em tiếp nối những giá trị mà thế hệ đi trước đã gây dựng.”

Học sinh Trường THPT Hà Huy Tập sinh hoạt chuyên đề về "Hà Huy Tập - người chiến sỹ cộng sản kiên trung".

Ở bậc tiểu học và mầm non, Trường Tiểu học Hà Huy Tập và Trường Mầm non Hà Huy Tập (phường Thành Sen) cũng đang sôi nổi các hoạt động thi đua. Những giờ kể chuyện dưới cờ, tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Tổng Bí thư Hà Huy Tập; kết nạp đội viên; chơi các trò chơi… đã giúp các em tiếp cận lịch sử địa phương và tìm hiểu về người con ưu tú của quê hương một cách tự nhiên, sinh động.

Buổi sinh hoạt dưới cờ tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Tổng Bí thư Hà Huy Tập của học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Tập.

Cô Phạm Thị Thu Hằng - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Hà Huy Tập cho biết: “Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giáo dục lịch sử, thi tìm hiểu để các em hiểu về vị tiền bối cách mạng. Từ đó, giúp các em hình thành ý thức học tập, rèn luyện tốt hơn.”

﻿ Giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Tập thi đua học tốt - dạy tốt hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư.

Bà Nguyễn Thị Nhung Quyên - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh chia sẻ: “Trong năm học 2025-2026, việc triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là dịp để ngành giáo dục tăng cường giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho học sinh. Sở đã phát động đợt thi đua dạy tốt - học tốt trong toàn ngành, chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức đa dạng hoạt động như sinh hoạt chuyên đề, về nguồn, tham quan các địa chỉ đỏ, lồng ghép nội dung trong giảng dạy.

Đối với 4 ngôi trường mang tên Tổng Bí thư Hà Huy Tập, nhân dịp này, các trường đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hoạt động về nguồn, hoạt động chuyên môn, tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Tổng Bí thư Hà Huy Tập nhằm thể hiện niềm tự hào và vinh dự trong niềm vui chung của quê hương Hà Tĩnh. Sở sẽ tiếp tục khuyến khích các trường lan tỏa niềm tự hào đó trong mỗi thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh".