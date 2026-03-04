Lãnh đạo Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập và các anh hùng liệt sỹ

Đồng chí Phạm Gia Túc và đoàn dâng hương, dâng hoa tại khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Tiếp tục chuyến công tác tại Hà Tĩnh, trưa 4/3, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Hà Huy Tập và các anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Cùng đi với đoàn có các đồng chí: Đặng Khánh Toàn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Gia Túc dâng hoa trước phần mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Đồng chí Hà Huy Tập sinh ngày 24/4/1906 trong một nhà nho nghèo yêu nước tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa (nay thuộc xã Cẩm Hưng). Đồng chí là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1936 - 1938.

Trải qua gần 16 năm hoạt động cách mạng, trong đó có gần 2 năm giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí Hà Huy Tập đã có nhiều chủ trương, quyết sách cùng với tập thể Ban Chấp hành Trung ương lãnh đạo cách mạng nước ta vượt qua nhiều khó khăn, thử thách; đặc biệt là trong xây dựng đường lối và khôi phục tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng từ Trung ương đến cơ sở.

Đồng chí Phạm Gia Túc và các thành viên trong đoàn thành kính dâng nén hương thơm tưởng nhớ Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là tấm gương sáng ngời về nhà lãnh đạo xuất sắc, người chiến sỹ cộng sản kiên trung, trọn đời chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và các đồng chí trong đoàn dâng hương trước phần mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, đồng chí Phạm Gia Túc cùng đoàn bày tỏ lòng thành kính, dâng hương, dâng hoa tri ân sâu sắc trước những công lao to lớn và sự hy sinh cao cả của đồng chí Tổng Bí thư đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng thời nguyện hứa tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Đồng chí Phạm Gia Túc và đoàn công tác đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ TNXP toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sỹ TNXP trong cả nước và khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sỹ TNXP đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Đồng chí Phạm Gia Túc và đoàn công tác dâng hương tại nhà bia tưởng niệm liệt sỹ TNXP toàn quốc ở Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Ngã ba Đồng Lộc từng là trọng điểm đánh phá ác liệt nhất của đế quốc Mỹ. Từ tháng 4 đến tháng 10/1968, không quân Mỹ tập trung mọi phương tiện chiến đấu đánh vào khu vực Đồng Lộc. Mảnh đất nhỏ bé này đã phải chịu đựng một lượng bom đạn khổng lồ với gần 50.000 quả bom các loại.

Đồng chí Phạm Gia Túc dâng hoa tại nhà bia tưởng niệm liệt sỹ TNXP toàn quốc.

Vào lúc cao điểm nhất, tại ngã ba này đã tập trung 1,6 vạn người, phần lớn là bộ đội pháo binh và thanh niên xung phong làm nhiệm vụ phá bom, mở đường. Trải qua những trận chiến ác liệt, tại đây đã có nhiều anh hùng liệt sỹ mãi mãi nằm xuống, làm nên huyền thoại bất tử Đồng Lộc, trong đó có sự hy sinh oanh liệt của 10 nữ TNXP.

Đồng chí Phạm Gia Túc và đoàn công tác bày tỏ lòng tri ân trước sự hy sinh cao cả của 10 liệt nữ khi đang độ tuổi thanh xuân.

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, đồng chí Phạm Gia Túc và các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự toàn vẹn của lãnh thổ và hạnh phúc, ấm no đời đời của Nhân dân.

Đồng chí Phạm Gia Túc...