Nắm chắc tình hình, điều hành linh hoạt, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Sáng 4/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026 trực tuyến với các địa phương về tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm. Dự phiên họp có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Tình hình kinh tế - xã hội cả nước 2 tháng đầu năm 2026 đạt kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Sản xuất nông nghiệp, dịch vụ tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 10%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng tăng gần 3% so với cùng kỳ; nguồn cung, giá cả hàng hóa cơ bản ổn định.

Vốn FDI đăng ký mới 2 tháng đạt 3,54 tỷ USD, tăng 61,5% so với cùng kỳ; vốn FDI thực hiện ước đạt 3,21 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt gần 64,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước.

Thu ngân sách Nhà nước 2 tháng đạt khoảng 601 nghìn tỷ đồng, bằng 23,8% dự toán. Giải ngân đến hết tháng 2 đạt 55,74 nghìn tỷ đồng, đạt 5,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, thông tin, tuyên truyền... mừng Đảng, mừng xuân được chú trọng. Các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ Tết được triển khai đầy đủ, thiết thực, kịp thời; theo đó, đã tổ chức tặng quà Tết cho 6,2 triệu đối tượng với tổng kinh phí trên 3,7 nghìn tỷ đồng.

Tại phiên họp, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương đã báo cáo kết quả cụ thể của từng đơn vị, địa phương, đồng thời dự báo bối cảnh, tình hình và đề xuất nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến của thế giới; chủ động phân tích, dự báo sát thực tiễn để kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, Thủ tướng giao các bộ, ngành liên quan xây dựng các kịch bản về thuế quan, xuất nhập khẩu, năng lượng để có giải pháp điều hành phù hợp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận phiên họp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách tiền tệ và tài khóa, chủ động điều hành ổn định lãi suất, tỷ giá; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát rủi ro, hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng.

Nỗ lực tháo gỡ khó khăn, tập trung cho sản xuất kinh doanh; huy động hiệu quả các nguồn vốn để phát triển nền kinh tế; làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống như đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng; thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, nhất là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao; xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài. Tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững.

Bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu và các mặt hàng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và sinh kế của người dân. Chú trọng phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, bảo đảm an toàn, dân chủ, công khai, minh bạch, bình đẳng; chuẩn bị cho lễ khởi công 148 trường học nội trú tại các xã biên giới.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh mục tiêu xuyên suốt là thúc đẩy tăng trưởng hai con số, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.