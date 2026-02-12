Triển khai hiệu quả nhiệm vụ trước, trong, sau Tết và phát triển kinh tế - xã hội

Toàn cảnh cuộc họp.

Chiều 12/2, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe tình hình kinh tế - xã hội, công tác an sinh xã hội, an ninh trật tự trước, trong, sau tết Nguyên đán Bính Ngọ và cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

﻿ Đại biểu tham dự cuộc họp.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2026 trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với chỉ số sản xuất tăng 15,74% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động thương mại dịch vụ diễn ra sôi động với tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 5.129 tỷ đồng. Thu ngân sách Nhà nước đến ngày 9/2 đạt 2.910 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và công tác chuẩn bị đón tết Nguyên đán.

Hoạt động thu hút đầu tư khởi sắc với 7 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư và 272 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công được tập trung. Lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt nhiều kết quả tích cực.

﻿ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trọng Hiếu báo cáo các nội dung liên quan.

Các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết được bảo đảm. Thị trường hàng hóa cơ bản ổn định; không xảy ra tình trạng tăng giá đột biến do găm hàng, tích trữ; công tác đấu tranh chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái được tăng cường.

An ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; thông tin liên lạc được đảm bảo. Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được chú trọng. Công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí được quan tâm.

﻿ Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Nhật Tân phát biểu tại cuộc họp.

Công tác chăm lo các đối tượng chính sách, hộ nghèo, bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời. Việc chi trả trợ cấp và tặng quà cho người có công và thân nhân được thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng: trợ cấp thường xuyên tháng 1 và 2/2026 cho 37.536 người với gần 231 tỷ đồng; tặng quà Tết cho 78.587 đối tượng với tổng kinh phí 23,82 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định phát biểu tại cuộc họp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho ý kiến một số nội dung.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng nghe và cho ý kiến các nội dung: Phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp; Chủ trương áp dụng ưu đãi đầu tư ở giai đoạn 2 dự án Thí điểm nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh (nay là phường Thành Sen);

Chủ trương giao Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh thực hiện mục tiêu của Quỹ nhà ở tỉnh; Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng Khu tái định cư tại Tổ dân phố Trường Sơn, phường Vũng Áng; Chủ trương cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất thép Vinmetal Hà Tĩnh tại Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng; Chủ trương cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư Dự án nhà máy sản xuất xe máy điện Vinfast Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng;

Chủ trương thực hiện Dự án nhà máy tinh luyện công nghệ cao Hà Tĩnh tại Khu công nghiệp Phú Vinh, phường Hoành Sơn; Điều chỉnh nguồn kinh phí ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương năm 2025; Phương án bố trí trụ sở cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số cơ quan, đơn vị.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH và chuẩn bị các điều kiện cho Nhân dân đón tết Nguyên đán.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm kết luận cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tiếp tục bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển KT-XH. Khẩn trương hoàn thiện, ban hành kịch bản tăng trưởng làm cơ sở để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; rà soát kế hoạch vốn để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; chủ động theo dõi, có giải pháp khoanh vùng, phòng ngừa dịch bệnh trên vật nuôi.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; tăng cường quản lý và tổ chức các hoạt động lễ hội, văn hóa bảo đảm thiết thực, văn minh, tiết kiệm; siết chặt quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực cung ứng hàng hóa, dịch vụ, du lịch; bình ổn giá cả, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm...

Với các nội dung Đảng ủy UBND tỉnh trình xin ý kiến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất các chủ trương theo các tờ trình, đồng thời giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo quy định pháp luật. Quá trình tổ chức thưc hiện, thường xuyên kiểm tra, giám sát để đảm bảo đúng tiến độ và phát huy tối đa hiệu quả.