Ông Đặng Xuân Phong làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ

Sau khi thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, ông Đặng Xuân Phong được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.
Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ vừa được công bố. Theo đó, Bộ Chính trị đã có chủ trương để ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Ninh Bình thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình và các chức vụ liên quan theo cơ cấu.
Ông Phong được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.
Ông Đặng Xuân Phong sinh năm 1972, quê ở Phú Thọ, là Tiến sĩ Kinh tế.
Thời gian dài công tác của ông Đặng Xuân Phong gắn với địa bàn tỉnh Lào Cai, từ một chuyên viên của sở cho đến người đứng đầu Đảng bộ tỉnh.
Ông Phong từng là chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai, sau đó lần lượt giữ chức Trưởng phòng, Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở.
Ông cũng từng giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Cuối năm 2015, ông Đặng Xuân Phong đảm nhiệm cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. Sau một nhiệm kỳ, ông trở thành Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai.
Ông Phong giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đến tháng 6/2025, khi được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, sau là Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ mới sau sáp nhập.
Chỉ vài tháng sau đó, ông tiếp tục được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030.
Văn phòng Chính phủ là cơ quan có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở, bảo đảm thống nhất, thông suốt, liên tục của nền hành chính quốc gia.
Đây cũng là đơn vị có chức năng bảo đảm thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng và cung cấp thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng.
Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ hiện gồm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Trần Văn Sơn và các Phó Chủ nhiệm là các ông, bà: Đặng Xuân Phong (Phó Chủ nhiệm Thường trực), Mai Thị Thu Vân, Đỗ Ngọc Huỳnh và Phạm Mạnh Cường.
Với trách nhiệm vừa là người lãnh đạo Đảng, vừa là đại biểu ứng cử tại địa phương, ông Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cam kết đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp đổi mới, phát triển KT-XH của đất nước, trong đó có các xã, phường của Hà Tĩnh...
Ứng cử viên Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy bày tỏ, nếu được bầu là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phân tích thông tin để chuyển tải đến các cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền xem xét giải quyết...
Nếu được cử tri tín nhiệm, bà Nguyễn Hà My - Thanh tra viên Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nội vụ, ngoại vụ, y tế và giáo dục (Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh) sẽ tích cực nghiên cứu, góp ý để tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.
Nếu được tin tưởng bầu làm ĐBQH, bà Trần Thị Lam - chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh sẽ liên hệ chặt chẽ, thường xuyên và thực chất với cử tri, phản ánh đầy đủ, trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân...
Ứng cử viên Phan Thị Nguyệt Thu sẽ nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội, Đoàn ĐBQH của tỉnh về chương trình giám sát tối cao của Quốc hội, của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh; trong đó, tập trung giám sát việc thực hiện những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước mà hiện nay Nhân dân đang quan tâm...
Từ ngày 1/3/2026 sáu luật mới có hiệu lực áp dụng, bao gồm: Luật Trí tuệ nhân tạo 2025; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2025; Luật Phục hồi, phá sản 2025; Luật Đầu tư 2025; Luật Quy hoạch 2025; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước 2025.
Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở tỉnh, thành phố được gửi đến Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh chậm nhất là ngày 22/3/2026 (hoặc 7 ngày sau ngày bầu cử).
Với cương vị người đứng đầu tổ chức Hội Người cao tuổi Việt Nam, ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Thanh Bình sẽ kiến nghị rà soát, bổ sung chính sách trợ cấp xã hội, BHXH, BHYT theo hướng mở rộng diện bao phủ, nhất là những đối tượng dễ bị tổn thương, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ niềm vinh dự, trách nhiệm khi được giới thiệu ứng cử; đồng thời chia sẻ chương trình hành động với tinh thần cầu thị, lắng nghe và hành động vì lợi ích chung.
Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành, địa phương là ứng cử viên ĐBQH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các địa phương Hà Tĩnh.
Theo quy định tại Điều 17, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú, người bị tạm giữ, tạm giam được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định của Luật Trưng cầu ý dân.
Ứng cử viên Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, bày tỏ nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; luôn đặt lợi ích của Nhân dân, của tỉnh lên trên hết, bảo đảm mọi quyết định, hành động đều hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh và nâng cao đời sống Nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và các ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử Quốc hội số 2 và đơn vị bầu cử HĐND tỉnh số 5 có buổi tiếp xúc cử tri trước bầu cử.
Ứng cử viên Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ, nếu được tín nhiệm bầu là ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, bản thân sẽ tận tâm, tận lực, với trách nhiệm cao nhất để thực hiện thắng lợi chương trình hành động đã đề ra, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững, văn minh và giàu mạnh.
Các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đã phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử, mạng xã hội... nhằm giúp cử tri dễ dàng tiếp cận thông tin, nghiên cứu, lựa chọn đại biểu xứng đáng.
Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 ở đơn vị bầu cử được lập thành 4 bản, gửi đến ủy ban bầu cử ở cấp tỉnh, thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp tỉnh chậm nhất là ngày 20/3/2026 (hoặc 5 ngày sau ngày bầu cử).
Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thông qua danh sách 15 ứng cử viên ĐBQH khóa XVI, 94 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 và hướng dẫn tổ chức vận động bầu cử.
Hội nghị đã được lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh thông qua danh sách ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031; triển khai hướng dẫn về việc tổ chức vận động bầu cử.