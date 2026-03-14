Cử tri Hà Tĩnh gửi gắm niềm tin, kỳ vọng trước ngày hội non sông

Ông Trần Trọng Thành - Giáo xứ Hòa Mỹ, thôn Văn Thịnh, xã Xuân Lộc: Các đại biểu sẽ quan tâm lắng nghe và chăm lo đời sống Nhân dân

Ông Trần Trọng Thành mong rằng sau khi trúng cử, các đại biểu sẽ luôn lắng nghe ý kiến của Nhân dân, đặc biệt là những vấn đề thiết thực gắn với đời sống hằng ngày.

Bầu cử không chỉ là việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân mà còn là dịp để bà con giáo dân thể hiện tinh thần “sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Chúng tôi tin tưởng rằng cuộc bầu cử lần này sẽ lựa chọn được những người thật sự có đức, có tài, gần dân và vì dân.

Điều mà cử tri vùng giáo chúng tôi mong muốn nhất là sau khi trúng cử, các đại biểu sẽ luôn lắng nghe ý kiến của Nhân dân, đặc biệt là những vấn đề thiết thực gắn với đời sống hằng ngày. Ở khu vực nông thôn, bà con rất quan tâm đến việc phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, nâng cấp hạ tầng giao thông và tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.

Chúng tôi cũng kỳ vọng các đại biểu sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân đến các cơ quan chức năng. Đồng thời, thông qua các quyết sách đúng đắn, thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, để đời sống của người dân ngày càng ổn định, khởi sắc và quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.

Ông Nguyễn Việt Dũng - thôn Xuân An 7, xã Nghi Xuân: Gửi trọn niềm tin vào những đại biểu “vì dân, gần dân”

Ông Nguyễn Việt Dũng mong đại biểu dân cử luôn giữ mối liên hệ với cử tri, lắng nghe ý kiến từ cơ sở để phản ánh kịp thời đến các cấp có thẩm quyền.

Tôi đã tham gia khá nhiều kỳ bầu cử và mỗi lần đi bỏ phiếu đều có những cảm xúc rất đặc biệt. Đó không chỉ là thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân mà còn là dịp để mỗi người dân trực tiếp lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho mình trong các cơ quan quyền lực nhà nước.

Qua theo dõi công tác chuẩn bị bầu cử lần này, tôi thấy mọi khâu đều được triển khai rất bài bản, dân chủ và đúng quy định, từ việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách ứng cử viên cho đến công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của ngày bầu cử.

Mong rằng những đại biểu được bầu sẽ thực sự là người gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với những vấn đề của đời sống xã hội. Đại biểu không chỉ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân tại các kỳ họp mà còn phải thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, lắng nghe ý kiến từ cơ sở để phản ánh kịp thời đến các cấp có thẩm quyền.

Đặc biệt, chúng tôi kỳ vọng các đại biểu sẽ quan tâm nhiều hơn đến các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người cao tuổi, người yếu thế trong xã hội. Mỗi lá phiếu của cử tri đều gửi gắm niềm tin rất lớn, vì vậy chúng tôi mong rằng những người được lựa chọn sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Chị Hồ Thị Kiên - Trưởng bản Rào Tre, xã Phúc Trạch: Thêm chính sách chăm lo vùng đồng bào dân tộc

Chị Hồ Thị Kiên mong các ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp sau khi trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến vùng đồng bào dân tộc, miền núi.

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các đại biểu dân cử, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều đổi thay tích cực. Đường giao thông được đầu tư tốt hơn, trường học, trạm y tế từng bước được nâng cấp, nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất đã giúp người dân ổn định cuộc sống.

Cử tri chúng tôi rất mong các ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp sau khi trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến vùng đồng bào dân tộc, miền núi, nhất là đầu tư hạ tầng giao thông, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Chúng tôi cũng mong muốn các đại biểu thường xuyên về với cơ sở, gặp gỡ, lắng nghe ý kiến của bà con để hiểu rõ hơn những khó khăn trong đời sống hằng ngày. Khi tiếng nói của người dân vùng núi được quan tâm và phản ánh trong các chính sách phát triển, bà con sẽ càng thêm tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và tích cực tham gia xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Anh Bùi Khắc Lãm - Bí thư Chi đoàn tổ dân phố 13, phường Thành Sen: “Luồng gió mới” từ những ứng cử viên trẻ

Anh Bùi Khắc Lãm mong rằng sự tham gia của lớp cán bộ trẻ sẽ mang đến những góc nhìn mới, tư duy mới và sự năng động trong hoạt động của các cơ quan dân cử.

Là cử tri trẻ tham gia bầu cử, tôi cảm thấy rất tự hào khi được trực tiếp thực hiện quyền công dân của mình. Tôi đã dành thời gian tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên được giới thiệu để có thể lựa chọn những người mà mình tin tưởng.

Điều khiến tôi đặc biệt quan tâm trong kỳ bầu cử lần này là có khá nhiều ứng cử viên trẻ tham gia ứng cử. Sự tham gia của lớp cán bộ trẻ sẽ mang đến những góc nhìn mới, tư duy mới và sự năng động trong hoạt động của các cơ quan dân cử.

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, chuyển đổi số và kinh tế tri thức, việc có thêm những đại biểu trẻ sẽ giúp phản ánh tốt hơn tiếng nói và nguyện vọng của thế hệ trẻ.

Chúng tôi mong muốn các đại biểu trẻ, nếu trúng cử, sẽ mạnh dạn đề xuất những chính sách mới liên quan đến khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo thêm cơ hội việc làm và môi trường phát triển cho thanh niên. Tôi cũng hy vọng các đại biểu, dù ở độ tuổi nào, cũng sẽ luôn giữ được tinh thần gần gũi với cử tri, lắng nghe ý kiến từ người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Anh Hoàng Đình Trọng - công nhân Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt: Mong các chính sách ngày càng thiết thực với người lao động

Anh Hoàng Đình Trọng mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm, lắng nghe tiếng nói của người lao động, từ đó có những kiến nghị, đề xuất chính sách phù hợp nhằm cải thiện đời sống cho công nhân..

Đối với những người lao động như chúng tôi, ngày bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị mà còn là dịp để gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những người đại diện cho mình trong các cơ quan dân cử. Bởi những quyết sách được ban hành sau này sẽ tác động trực tiếp đến đời sống của người lao động, từ việc làm, thu nhập cho đến các chính sách phúc lợi xã hội.

Hiện nay, nhiều công nhân đang rất quan tâm đến các vấn đề như tiền lương, điều kiện làm việc, nhà ở cho công nhân và các chế độ bảo hiểm, phúc lợi. Chúng tôi mong rằng các đại biểu sau khi trúng cử sẽ tiếp tục quan tâm, lắng nghe tiếng nói của người lao động, từ đó có những kiến nghị, đề xuất chính sách phù hợp nhằm cải thiện đời sống cho công nhân.

Bên cạnh đó, người lao động cũng mong muốn các đại biểu tăng cường hoạt động tiếp xúc cử tri tại các khu công nghiệp, nhà máy, công ty… để nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc của công nhân.

Khi những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động được lắng nghe và giải quyết, chúng tôi sẽ càng thêm tin tưởng vào vai trò đại diện của các đại biểu dân cử và yên tâm gắn bó lâu dài với công việc.