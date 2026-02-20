Rạp chiếu phim, khu vui chơi, ăn uống… kín khách dịp Tết

(Baohatinh.vn) - Trong những ngày nghỉ Tết, các trung tâm thương mại, khu vui chơi... ở Hà Tĩnh đón lượng khách tăng cao, tạo nên không khí xuân sôi động và tươi mới.
Nhiều bạn trẻ tranh thủ trò chuyện, chụp ảnh trong lúc chờ các suất chiếu phim. Bạn trẻ Nguyễn Hà Linh (phường Thành Sen) chia sẻ: "Cứ đến mỗi dịp Tết, em và bạn bè lại rủ nhau tới rạp để xem phim. Đây vừa là cách để gặp gỡ, trò chuyện sau một năm bận rộn, vừa giúp chúng em có thêm những giây phút thư giãn đầu năm. Không khí trong rạp những ngày này rất vui, đông khán giả nên càng cảm thấy hào hứng hơn".
Nhiều quán kem, trà sữa, cửa hàng thức ăn nhanh… trong trung tâm thương mại cũng luôn trong tình trạng kín bàn, nhân viên phải hoạt động liên tục để đáp ứng nhu cầu tăng cao dịp đầu năm.
Với nhiều trò chơi phong phú, hấp dẫn và được thiết kế theo từng độ tuổi, khu vui chơi cũng trở thành điểm đến yêu thích của các em nhỏ trong những ngày đầu xuân.
Nằm trên miền đất hát, làng Cam Lâm xưa, nay là thôn Lâm Hải Hoa (xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh), từ lâu đã được nhắc đến như một nơi Trò Kiều neo lại bền bỉ trong đời sống cộng đồng. Ở đây, câu hát không chỉ hiện diện trong những mùa hội rộn ràng, mà còn đi cùng người làng qua bao thăng trầm, lặng lẽ và bền bỉ.
Thời khắc thiêng liêng của năm mới Bính Ngọ, các điểm vui xuân tại Hà Tĩnh chật kín người dân và du khách. Không khí rộn ràng, náo nức lan tỏa khắp các tuyến phố. Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật mang đến màn trình diễn mãn nhãn, khép lại năm cũ và mở ra một khởi đầu nhiều kỳ vọng.
Tết đến, xuân về, cùng với hoa đào hồng tươi, hoa mai vàng thắm, không gian Tết Việt không thể thiếu đôi câu đối đỏ. Vui Xuân, đón Tết, chúng ta lại xúc động, bồi hồi đọc lại những câu đối chúc Tết của Bác Hồ muôn vàn kính yêu.
Lần đầu tiên trung vệ Helerson Mateus, cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được đón Tết Nguyên đán tại Việt Nam. Giữa sắc hoa rực rỡ, những phiên chợ xuân rộn ràng và tình cảm chân thành của người hâm mộ, anh thấy thêm yêu mảnh đất Hà Tĩnh.
Những ngày cận Tết, Thành Sen bừng sáng trong muôn ánh đèn rực rỡ. Phố phường được trang hoàng lung linh, không khí xuân lan tỏa khắp các tuyến đường, tạo nên diện mạo tươi mới và nhịp sống rộn ràng chào năm mới.