Rạp chiếu phim, khu vui chơi, ăn uống… kín khách dịp Tết

Áo dài du xuân, giữ hồn Tết Việt 18/02/2026 07:31 Khi mùa xuân gõ cửa, nhiều bạn trẻ tại Hà Tĩnh lựa chọn khoác lên tà áo dài du xuân. Không còn là trào lưu, mặc áo dài ngày Tết đã trở thành nét đẹp văn hóa được tiếp nối qua từng thế hệ.

Xuân về trong tiếng chuông chùa 18/02/2026 05:15 Khám phá vẻ đẹp bình yên của mùa xuân qua âm thanh trầm lắng của tiếng chuông trong các ngôi chùa tại Hà Tĩnh mang lại cảm giác thư thái và thanh tịnh cho ngày đầu năm.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh mùng 2 Tết: Nhiều khu vực mưa rải rác 18/02/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/2, tức mùng 2 Tết Bính Ngọ năm 2026: Nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa.

Người Hà Tĩnh tìm mua “may mắn” đầu năm 17/02/2026 15:38 Đầu xuân năm mới, nhiều người dân Hà Tĩnh vẫn duy trì các phong tục truyền thống với quan niệm đó là cách rước tài lộc và may mắn cho suốt cả năm.

Lắng tiếng Trò Kiều trên đất Cam Lâm 17/02/2026 15:00 Nằm trên miền đất hát, làng Cam Lâm xưa, nay là thôn Lâm Hải Hoa (xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh), từ lâu đã được nhắc đến như một nơi Trò Kiều neo lại bền bỉ trong đời sống cộng đồng. Ở đây, câu hát không chỉ hiện diện trong những mùa hội rộn ràng, mà còn đi cùng người làng qua bao thăng trầm, lặng lẽ và bền bỉ.

Người dân tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc ngày đầu năm mới 17/02/2026 13:33 Đông đảo người dân đã đến Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc Hà Tĩnh) trong sáng 17/2 (mùng 1 tết Nguyên đán Bính Ngọ) để dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ.

Không khí lạnh tràn về, thời tiết Hà Tĩnh những ngày tới ra sao? 17/02/2026 12:29 Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh dự báo, khoảng từ đêm 17/2, không khí lạnh sẽ tác động đến khu vực tỉnh Hà Tĩnh.

Bình yên sáng mùng 1 Tết ở đô thị trung tâm Hà Tĩnh 17/02/2026 10:02 Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đường phố ở Thành Sen - trung tâm đô thị của Hà Tĩnh vắng vẻ, yên bình trong tiết trời mưa xuân, se lạnh.

Đầu xuân vãn cảnh chùa Cảm Sơn 17/02/2026 10:00 Trong đêm Giao thừa, thời khắc đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026, nhiều người dân Hà Tĩnh đã đến chùa Cảm Sơn tại phường Thành Sen để thắp nén tâm hương, xin lộc đầu xuân.

Định vị du lịch Hà Tĩnh 17/02/2026 09:00 Với kết quả đón hơn 5,6 triệu lượt khách trong năm 2025, cùng những dự án, sản phẩm, dịch vụ mới, du lịch Hà Tĩnh đang điểm thêm những sắc màu và thắp lên những kỳ vọng trong năm mới 2026.

Nhiều giải đấu thể thao hấp dẫn đầu Xuân Bính Ngọ ở Hà Tĩnh 17/02/2026 08:28 Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh vừa công bố các giải thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026 trên địa bàn tỉnh, trong đó có bóng chuyền, kéo co, cờ thẻ.

Đầu năm đi lễ chùa 17/02/2026 06:24 Ngay sau thời khắc Giao thừa, đông đảo người dân Hà Tĩnh thành kính dâng hương tại điểm đến tâm linh, cầu mong một năm mới Bính Ngọ bình an, may mắn và nhiều điều tốt lành.

Không khí chào đón năm mới ở Hà Tĩnh 16/02/2026 23:35 Thời khắc thiêng liêng của năm mới Bính Ngọ, các điểm vui xuân tại Hà Tĩnh chật kín người dân và du khách. Không khí rộn ràng, náo nức lan tỏa khắp các tuyến phố. Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật mang đến màn trình diễn mãn nhãn, khép lại năm cũ và mở ra một khởi đầu nhiều kỳ vọng.

Các lực lượng đồng loạt ra quân bảo đảm an ninh đêm Giao thừa 16/02/2026 21:55 Trong tối 29 Tết, công an các địa phương tại Hà Tĩnh đã đồng loạt ra quân, tăng cường tuần tra, chốt trực, bảo đảm an ninh trật tự để Nhân dân đón Giao thừa bình yên, an toàn.

Trận địa pháo hoa trước giờ "khai hoả" 16/02/2026 10:08 Các công tác lắp đặt, đấu nối và bảo đảm an toàn tại trận địa pháo hoa ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang được triển khai khẩn trương, đúng quy trình, sẵn sàng cho thời khắc giao thừa tối nay.

Bác Hồ viết câu đối Tết 16/02/2026 09:00 Tết đến, xuân về, cùng với hoa đào hồng tươi, hoa mai vàng thắm, không gian Tết Việt không thể thiếu đôi câu đối đỏ. Vui Xuân, đón Tết, chúng ta lại xúc động, bồi hồi đọc lại những câu đối chúc Tết của Bác Hồ muôn vàn kính yêu.

Hà Tĩnh "bừng sáng" chờ đón thời khắc giao thừa 16/02/2026 05:25 Trước thềm năm mới, các khu dân cư ở Hà Tĩnh như "khoác" lên mình tấm áo rực rỡ của sắc màu và ánh sáng, tạo nên bức tranh lung linh, ấm áp và đầy cảm xúc.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/2: Đêm không mưa, ngày nắng 16/02/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/2: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ: 19 - 27 độ C.

Thơm hương tết xưa với tục xông nước mùi già 16/02/2026 04:23 Xông nhà, tắm gội bằng nước cây mùi già ngày cuối năm là tập tục quen thuộc của nhiều người dân Hà Tĩnh, gợi nhắc về ký ức tết xưa...

Những điểm du xuân không thể bỏ lỡ ở Hà Tĩnh 15/02/2026 13:30 Với nhiều nỗ lực trong tăng cường làm mới các sản phẩm, nâng cao dịch vụ, nhiều khu, điểm du lịch Hà Tĩnh đang khoác lên mình sắc xuân ngập tràn, chờ đón du khách.

Dạo phố giữa sắc Xuân 15/02/2026 11:28 Gác lại những bộn bề, lo toan của một năm dài, dạo phố, ngắm hoa Tết đã trở thành nét đẹp quen thuộc của người dân mỗi độ Xuân về.

Ngoại binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trải nghiệm không khí đón Tết Việt 15/02/2026 09:00 Lần đầu tiên trung vệ Helerson Mateus, cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được đón Tết Nguyên đán tại Việt Nam. Giữa sắc hoa rực rỡ, những phiên chợ xuân rộn ràng và tình cảm chân thành của người hâm mộ, anh thấy thêm yêu mảnh đất Hà Tĩnh.

Sinh viên Lào thích thú trải nghiệm không khí Tết Hà Tĩnh 14/02/2026 14:47 Chọn ở lại Hà Tĩnh đón Tết, sinh viên Lào thích thú hòa mình vào không khí mua sắm, dạo phố, thưởng thức ẩm thực những ngày cuối năm.

Valentine không “đối tác”, giới trẻ chọn cách nào để vui? 14/02/2026 13:00 Valentine không có người yêu đối với nhiều người trẻ Hà Tĩnh đó không còn là “thiếu sót” cần che giấu. Họ vẫn ra phố để cà phê, du lịch, tự tặng quà và tận hưởng theo cách riêng.

Hồ Trại Tiểu – Đà Lạt thu nhỏ giữa lòng Đồng Lộc 14/02/2026 07:45 Giữa nhịp sống bộn bề, hồ Trại Tiểu, xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đang trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm về thiên nhiên và sự bình yên.

Linh vật ngựa vàng thành điểm nhấn du xuân tại chùa Phổ Độ 14/02/2026 05:30 Trong không khí rộn ràng của những ngày cận Tết, chùa Phổ Độ (Hà Tĩnh) trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách khi chính thức ra mắt linh vật ngựa vàng chào đón xuân Bính Ngọ.

Thành Sen lung linh đón Tết 14/02/2026 05:10 Những ngày cận Tết, Thành Sen bừng sáng trong muôn ánh đèn rực rỡ. Phố phường được trang hoàng lung linh, không khí xuân lan tỏa khắp các tuyến đường, tạo nên diện mạo tươi mới và nhịp sống rộn ràng chào năm mới.

Hương Tích tự sẵn sàng khai hội, mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2026 13/02/2026 09:57 Với sự chuẩn bị chu đáo, lễ khai hội chùa Hương Tích (xã Can Lộc, Hà Tĩnh) dịp Xuân Bính Ngọ hứa hẹn mang đến cho người dân, du khách nhiều trải nghiệm hấp dẫn.

[Infographic] 4 điểm bắn pháo hoa giao thừa và các lễ hội xuân ở Hà Tĩnh 13/02/2026 08:59 Chuỗi sự kiện văn hóa, giải trí chào năm mới 2026 và nhiều lễ hội hấp dẫn diễn ra trong dịp xuân Bính Ngọ là cơ hội để người dân và du khách khám phá vẻ đẹp văn hóa, con người quê hương Hà Tĩnh.