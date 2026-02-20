Hotline: 02393.693.427
Tết Bính Ngọ 2026

Du xuân

Rạp chiếu phim, khu vui chơi, ăn uống… kín khách dịp Tết

Anh Thùy
(Baohatinh.vn) - Trong những ngày nghỉ Tết, các trung tâm thương mại, khu vui chơi... ở Hà Tĩnh đón lượng khách tăng cao, tạo nên không khí xuân sôi động và tươi mới.

bqbht_br_z7546930040268-e7d726d5f1b5c523b902f3fc29ccb298.jpg
Cùng với hoạt động du xuân, vãn cảnh, nhiều người dân Hà Tĩnh, đặc biệt là giới trẻ đã lựa chọn đến các trung tâm thương mại để vui chơi, giải trí. Trong đó, hoạt động xem phim được nhiều người lựa chọn.
bqbht_br_z7546929908914-629079e7c2fe76ff5185e3952224d0e7.jpg
Theo ghi nhận tại rạp phim CGV Hà Tĩnh, lượng khách tới xem phim tăng cao từ ngày mồng 2 Tết. Nhiều nhóm bạn, gia đình tranh thủ những ngày nghỉ Tết để cùng nhau thưởng thức các bộ phim mới ra mắt, vừa giải trí, vừa tạo thêm những khoảnh khắc gắn kết đầu năm.
bqbht_br_z7546930146914-793cbd94a1e15bc2103fa6c12d69132c.jpg
Nhiều bộ phim Tết như: Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang) hay Thỏ ơi! (Trấn Thành) được bố trí dày suất chiếu trong ngày. Tuy nhiên, ở hầu hết các khung giờ đẹp, tình trạng “cháy vé” vẫn diễn ra, nhiều suất kín chỗ ngay từ sớm. Sức hút của các phim Tết không chỉ đến từ tên tuổi nghệ sĩ quen thuộc mà còn nhờ nội dung gần gũi, mang màu sắc gia đình, hài hước, phù hợp với không khí sum vầy đầu năm.
Anh Nguyễn Trí Hùng – Quản lý rạp phim CGV Hà Tĩnh cho biết: “Từ ngày mùng 1 Tết đến nay, rạp đã bán ra khoảng 9.000 vé xem phim, tăng đáng kể so với ngày thường. Lượng khách tập trung đông vào tất cả các khung giờ, đặc biệt các khung giờ buổi tối luôn cháy vé. Để phục vụ tốt nhu cầu giải trí của người dân, rạp đã tăng cường thêm suất chiếu, bố trí nhân viên hỗ trợ khách đặt vé trực tuyến và đảm bảo công tác an ninh, trật tự. Dự kiến trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ Tết, lượng khán giả vẫn sẽ duy trì ở mức cao”.

bqbht_br_z7546929870982-836e96b48a4c28ababc4108beaf5b3c2.jpg
Các bạn trẻ vui mừng khi cầm trên tay chiếc vé xem phim Tết.
bqbht_br_z7546929676696-8473a8cb5de92c0078fc9721dd7a8c14.jpg
bqbht_br_z7546929954722-d628d99f9fc9d88a96aeb496e4d2bdbd.jpg
Nhiều bạn trẻ tranh thủ trò chuyện, chụp ảnh trong lúc chờ các suất chiếu phim. Bạn trẻ Nguyễn Hà Linh (phường Thành Sen) chia sẻ: "Cứ đến mỗi dịp Tết, em và bạn bè lại rủ nhau tới rạp để xem phim. Đây vừa là cách để gặp gỡ, trò chuyện sau một năm bận rộn, vừa giúp chúng em có thêm những giây phút thư giãn đầu năm. Không khí trong rạp những ngày này rất vui, đông khán giả nên càng cảm thấy hào hứng hơn".
bqbht_br_z7546929032809-517dd6c930ac4b049f98a4b6b4bb16e5.jpg
Dịp Tết này, nhiều người cũng chọn sử dụng dịch vụ photobooth để ghi lại những khoảnh khắc đẹp cùng bạn bè, gia đình.
bqbht_br_z7546929290802-c44f0fd7aa0aa33c00e43d9448ccdb23.jpg
Sự đa dạng trong phông nền, bộ lọc màu độc đáo cùng nhiều phụ kiện dễ thương… đã khiến dịch vụ photobooth thu hút nhiều bạn trẻ.
bqbht_br_z7546929562712-0dff661ccd1e3fa625969ec03dc465b7.jpg
bqbht_br_z7546929422462-99b00a4a29289c74a7d5d4fbfd2608ec.jpg
Nhiều quán kem, trà sữa, cửa hàng thức ăn nhanh… trong trung tâm thương mại cũng luôn trong tình trạng kín bàn, nhân viên phải hoạt động liên tục để đáp ứng nhu cầu tăng cao dịp đầu năm.
bqbht_br_z7546929745312-2be428539b83710bceb07a3355e2fcac.jpg
bqbht_br_z7546929784305-c955804935d8a07cf227808c1c23f160.jpg
Với nhiều trò chơi phong phú, hấp dẫn và được thiết kế theo từng độ tuổi, khu vui chơi cũng trở thành điểm đến yêu thích của các em nhỏ trong những ngày đầu xuân.
bqbht_br_z7546929103724-dae22fb6c12faad815078f5825b34785.jpg
Sự nhộn nhịp tại các trung tâm thương mại đã trở thành một gam màu quen thuộc trong bức tranh Tết hiện đại ở Hà Tĩnh. Những phút giây xem phim, vui chơi hay gặp gỡ bạn bè không chỉ giúp người dân thư giãn mà còn góp phần làm cho kỳ nghỉ thêm ý nghĩa, trọn vẹn. Trong dòng chảy rộn ràng của những ngày đầu năm, đó chính là cách nhiều người lựa chọn để lưu giữ niềm vui và khởi đầu năm mới với tinh thần hứng khởi, tích cực.

