Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh GPMB các dự án trọng điểm ở phường Sông Trí

Xác định giải phóng mặt bằng (GPMB) là khâu then chốt, “mở đường” cho phát triển, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền phường Sông Trí đã tập trung chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, linh hoạt trong tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án.

Hiện trên địa bàn phường đang triển khai 5 dự án trọng điểm gồm: Khu đô thị mới phường Sông Trí; dự án đường dây 500kV Vũng Áng - rẽ Hà Tĩnh - Đà Nẵng mạch 3,4 đoạn qua phường Sông Trí; dự án xây dựng hạ tầng tái định cư đáp ứng thực hiện di dời, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 220 hộ dân thôn Hải Phong 1 và Hải Phong 2 (dự án hạ tầng tái định cư phục vụ di dời 220 hộ dân); 2 dự án mỏ đất đồi phục vụ san lấp gồm Sông Trí 1 và Sông Trí 3. Mỗi dự án có tính chất, quy mô khác nhau nhưng đều đòi hỏi khối lượng công việc GPMB lớn, phức tạp.

Đối với dự án Khu đô thị mới phường Sông Trí, tổng diện tích ảnh hưởng là 84,12ha với 1.583 thửa đất, liên quan đến các tổ dân phố Quyền Hành, Quyền Thượng, Đông Trinh, Tây Trinh và Hoàng Trinh. Trong đó có 69,13ha đất nông nghiệp, 0,23ha đất ở và vườn của 14 hộ, còn lại là đất nghĩa địa, thủy lợi, giao thông do UBND phường quản lý.

Dự án triển khai công tác bồi thường, GPMB từ ngày 29/10/2025, đến nay, đã hoàn thành kiểm kê 601/601 lượt hộ; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ 8 đợt cho 597 lượt hộ; đã chi trả cho 591 lượt hộ với tổng số tiền hơn 157 tỷ đồng. Diện tích đã hoàn thành GPMB đạt 83,77/84,12 ha. Tuy nhiên, vẫn còn 6 thửa đất với diện tích khoảng 0,15 ha liên quan đến tài sản, vật kiến trúc của 6 hộ đang tiếp tục rà soát; cùng đó là 0,2 ha đất nông nghiệp của 4 hộ đang xử lý để hoàn tất chi trả.

Cán bộ phường Sông Trí tích cực hỗ trợ người dân trong công tác GPMB các dự án.

Cùng với dự án trên, dự án đường dây 500kV Vũng Áng - rẽ Hà Tĩnh - Đà Nẵng mạch 3,4 đoạn qua phường Sông Trí có chiều dài khoảng 12,7 km với 33 vị trí móng cột cũng đang được tập trung triển khai.

Địa phương đã tổ chức kiểm kê 22 vị trí móng cột từ VT18 đến VT39 cho 79 hộ dân; trong đó hành lang tuyến có 94 thửa với diện tích hơn 168.000m2, móng cột có 40 thửa với diện tích hơn 20.000m2. Dù vậy, một số trường hợp vẫn chưa phối hợp kiểm kê hoặc chưa ký biên bản do còn băn khoăn về quyền lợi.

Chính quyền địa phương thường xuyên đối thoại với người dân để tháo gỡ các vướng mắc trong công tác GPMB.

Ông Trần Nam Vũ - Phó Chủ tịch UBND phường Sông Trí cho biết: “Quá trình triển khai các dự án, đặc biệt là dự án đường dây 500kV, khối lượng công việc lớn, liên quan đến nhiều hộ dân nên không tránh khỏi phát sinh vướng mắc. Chúng tôi đang tập trung rà soát từng trường hợp, tăng cường đối thoại, giải thích rõ chính sách để tạo sự đồng thuận, đồng thời phối hợp với các ngành chuyên môn nhằm đẩy nhanh tiến độ GPMB theo kế hoạch…”.

Phường Sông Trí cũng đang triển khai dự án xây dựng hạ tầng tái định cư phục vụ di dời, bồi thường cho 220 hộ dân. Đến nay, cơ quan liên quan đã hoàn thành đo vẽ bản đồ địa chính với diện tích hơn 6.400m2, trong đó đã GPMB được hơn 3.700m2; đã kiểm kê 1 hộ dân với diện tích gần 2.700m2 và đang tiếp tục hoàn thiện các bước tiếp theo.

Cán bộ phường Sông Trí trao đổi với hộ dân thuộc dự án đường dây 500kV Vũng Áng - rẽ Hà Tĩnh - Đà Nẵng.

Ở lĩnh vực cung cấp vật liệu san lấp, hai dự án mỏ đất đồi phục vụ san lấp Sông Trí 1 và Sông Trí 3 cũng được triển khai đồng bộ. Tại dự án mỏ đất đồi phục vụ san lấp Sông Trí 1 đã hoàn thành đo vẽ cho 6 hộ và 1 tổ chức với diện tích hơn 63.000m2; kiểm kê 6/6 hộ với diện tích hơn 61.000m2 và kiểm kê mồ mả với 3 hộ dân.

Trong khi đó, dự án mỏ đất đồi phục vụ san lấp Sông Trí 3, đã hoàn thành đo vẽ cho 25 hộ và 3 tổ chức với diện tích 76,4ha; kiểm kê 75/76 hộ với diện tích 69,9ha; đồng thời kiểm kê mồ mả với 89 hộ (525 ngôi). Hiện còn một số khó khăn do có hộ chưa phối hợp kiểm kê và khoảng 25 ngôi mộ chưa xác định được chủ.

Thực tế cho thấy, những khó khăn trong công tác GPMB chủ yếu liên quan đến nguồn gốc đất, tài sản trên đất và sự đồng thuận của một số hộ dân. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác dân vận, nhiều hộ đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng.

Ông Nguyễn Đình Tý - người dân TDP Quyền Thượng (thuộc dự án Khu đô thị mới phường Sông Trí) chia sẻ: “Ban đầu gia đình cũng còn băn khoăn, nhưng khi được cán bộ giải thích rõ ràng về chính sách, chúng tôi đã đồng thuận. Mong các dự án sớm triển khai để hạ tầng ngày càng hoàn thiện, đưa địa phương phát triển hơn…”.

Theo ông Phan Văn Quang - Chủ tịch UBND phường Sông Trí, từ những kết quả đạt được, địa phương tiếp tục tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các tồn đọng, vướng mắc; tăng cường đối thoại, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan để đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án. Mục tiêu là sớm bàn giao mặt bằng sạch, góp phần triển khai hiệu quả các dự án, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.