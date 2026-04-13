Phường Sông Trí cử 22 viên chức y tế tham gia đào tạo chuyên sâu

Thu Trang
(Baohatinh.vn) - Nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu cho Nhân dân, phường Sông Trí (Hà Tĩnh) đang triển khai kế hoạch cử cán bộ trạm y tế tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh.

Theo kế hoạch, phường Sông Trí sẽ cử 22 cán bộ, viên chức (gồm bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, nữ hộ sinh) của trạm y tế phường tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Đây là lực lượng nòng cốt trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn.

bqbht_br_ag7a9648.jpg
22 cán bộ, viên chức của Trạm Y tế phường Sông Trí sẽ được luân phiên đào tạo nâng cao tay nghề.

Việc đào tạo được tổ chức theo hình thức luân phiên, mỗi đợt từ 5- 6 người, thời gian 3 tháng/đợt. Nội dung tập trung vào các kỹ năng thiết yếu như: sơ cấp cứu ban đầu; chẩn đoán, điều trị một số bệnh mạn tính thường gặp tại cộng đồng; xử trí các triệu chứng phổ biến; thực hành các kỹ thuật điều dưỡng và tiếp cận các kỹ thuật mới phù hợp với tuyến y tế cơ sở.

Đặc biệt, các cán bộ được bố trí thực hành tại nhiều khoa chuyên môn của bệnh viện như hồi sức cấp cứu, nội tổng hợp, ngoại chấn thương và đông y. Qua đó, giúp đội ngũ y tế cơ sở được “cầm tay chỉ việc”, nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe trong tình hình mới.

bqbht_br_ag7a9651.jpg
Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao, việc nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế cơ sở ở phường Sông Trí là yêu cầu cấp thiết.

Với cách làm bài bản, khoa học, phường Sông Trí đang từng bước xây dựng đội ngũ y tế cơ sở có trình độ chuyên môn vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.

Việc cử cán bộ y tế đi đào tạo tại bệnh viện tuyến trên là chủ trương quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở. Thông qua đào tạo thực tiễn, đội ngũ y tế phường sẽ được củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng chuyên môn, từng bước làm chủ các thiết bị y tế hiện đại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân…

Bà Đoàn Thị Mỹ - Phó Chủ tịch UBND phường Sông Trí

Người "truyền lửa" cho hơn 400 công nhân

Tận tâm, gần gũi là những hình ảnh quen thuộc của anh Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) trong hành trình đồng hành, chăm lo cho người lao động.
Ở nơi nóng nhất Hà Tĩnh: Lúa cháy lá, ngô khô héo

