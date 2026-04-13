Phường Sông Trí cử 22 viên chức y tế tham gia đào tạo chuyên sâu

(Baohatinh.vn) - Nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu cho Nhân dân, phường Sông Trí (Hà Tĩnh) đang triển khai kế hoạch cử cán bộ trạm y tế tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh.
Theo kế hoạch, phường Sông Trí sẽ cử 22 cán bộ, viên chức (gồm bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, nữ hộ sinh) của trạm y tế phường tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn. Đây là lực lượng nòng cốt trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn.
Việc đào tạo được tổ chức theo hình thức luân phiên, mỗi đợt từ 5- 6 người, thời gian 3 tháng/đợt. Nội dung tập trung vào các kỹ năng thiết yếu như: sơ cấp cứu ban đầu; chẩn đoán, điều trị một số bệnh mạn tính thường gặp tại cộng đồng; xử trí các triệu chứng phổ biến; thực hành các kỹ thuật điều dưỡng và tiếp cận các kỹ thuật mới phù hợp với tuyến y tế cơ sở.
Đặc biệt, các cán bộ được bố trí thực hành tại nhiều khoa chuyên môn của bệnh viện như hồi sức cấp cứu, nội tổng hợp, ngoại chấn thương và đông y. Qua đó, giúp đội ngũ y tế cơ sở được “cầm tay chỉ việc”, nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe trong tình hình mới.
Với cách làm bài bản, khoa học, phường Sông Trí đang từng bước xây dựng đội ngũ y tế cơ sở có trình độ chuyên môn vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân trên địa bàn.
Việc cử cán bộ y tế đi đào tạo tại bệnh viện tuyến trên là chủ trương quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở. Thông qua đào tạo thực tiễn, đội ngũ y tế phường sẽ được củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng chuyên môn, từng bước làm chủ các thiết bị y tế hiện đại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân…
Bà Đoàn Thị Mỹ - Phó Chủ tịch UBND phường Sông Trí
Tại lễ phát động Ngày hội toàn quốc Trạng nguyên “Nét chữ - Nết người”, Trạng nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXIV và Chặng đua “Trạng nguyên School Tour” năm học 2025-2026 ở Hà Tĩnh, 8 học sinh xuất sắc đã được lựa chọn tham dự vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào cuối tháng 4/2026.
1520/1600 điểm SAT không chỉ là tấm vé thông hành vào các trường đại học top đầu mà còn là minh chứng cho nỗ lực của Đoàn Trần Bảo Ngọc (xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) trong việc chinh phục những đỉnh cao tri thức.
Theo dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, cá nhân có thu nhập khoảng 28 triệu đồng/tháng và có người phụ thuộc có thể chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân nếu được áp dụng thêm khoản giảm trừ đối với chi phí y tế, giáo dục.
Hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đang triển khai nhiều phần việc thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân.
Trước nguy cơ thực phẩm “bẩn” len lỏi vào bếp ăn, các trường học có tổ chức ăn bán trú ở Hà Tĩnh đang siết chặt quy trình kiểm soát, nâng cao trách nhiệm trong từng khâu nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho các em học sinh.
Trong không gian rộn ràng của sân trường, ngày hội đọc sách do các trường học phối hợp với Thư viện tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đang trở thành điểm hẹn đầy hứng khởi, nhân lên niềm yêu sách trong mỗi học sinh.
Việc Bộ GD&ĐT sửa đổi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Giáo viên, học sinh ở Hà Tĩnh kỳ vọng, những điều chỉnh mới sẽ gỡ khó cho học sinh cuối cấp trong công tác ôn tập.
Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã chính thức lấy ý kiến người lao động trên cả nước trên Fanpage Công đoàn Việt Nam về các phương án hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ trong tháng 4 "nối" 2 kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 liền mạch 9 ngày.