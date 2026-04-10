Phường Sông Trí chuyển biến rõ nét trong công tác dân vận

Sáng 10/4, Đảng ủy phường Sông Trí tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; sơ kết việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, cấp ủy, chính quyền phường Sông Trí luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với lãnh đạo, điều hành và phục vụ Nhân dân. Nhờ đó, nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên; phương thức dân vận ngày càng thiết thực, gần dân, sát dân; phong trào “Dân vận khéo” lan tỏa, nhiều mô hình hiệu quả được xây dựng, nhân rộng.

Cấp ủy, chính quyền đã ban hành đồng bộ các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Kết luận 114; phân công rõ trách nhiệm người đứng đầu, đưa công tác dân vận trở thành tiêu chí đánh giá hằng năm. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai thủ tục hành chính, tiếp dân, đối thoại và giải quyết kiến nghị được duy trì nền nếp, thực chất.

Cấp ủy, chính quyền phường Sông Trí luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với lãnh đạo, điều hành và phục vụ Nhân dân. Trong ảnh: Bí thư Đảng uỷ phường Sông Trí Nguyễn Hoài Sơn thăm hỏi các gia đình chính sách nhân dịp tết 2026. Công tác dân vận gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt kết quả rõ nét: duy trì 27 tổ chuyển đổi số cộng đồng; tiếp nhận hơn 33.250 lượt giao dịch; 100% hồ sơ được xử lý trực tuyến; mô hình “4 tại chỗ” trong chứng thực phát huy hiệu quả, nâng cao mức độ hài lòng của người dân. Công tác GPMB được chỉ đạo quyết liệt; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư được quan tâm, đã xử lý 177/199 đơn, góp phần giữ vững ổn định địa bàn, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Việc thực hiện Kết luận số 21 trên địa bàn phường Sông Trí cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện.

Công tác học tập, quán triệt được tổ chức nghiêm túc, đồng bộ, 100% cán bộ, đảng viên tham gia, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Ban Thường vụ Đảng ủy đã kịp thời cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch sát thực tiễn; trong đó, Nghị quyết số 05 ngày 30/1/2026 và Công văn số 149 ngày 4/2/2026 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã tạo chuyển biến rõ nét.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng được tăng cường; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tự phê bình và phê bình theo tinh thần “tự soi, tự sửa”, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu được quan tâm thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nền nếp, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, tài chính, tài sản công, thủ tục hành chính; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được chú trọng...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Sơn - Bí thư Đảng uỷ phường Sông Trí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức cơ sở đảng cần tập trung các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Tiếp tục đặt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị lên hàng đầu; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả dân vận chính quyền; tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội giữ vững quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội...