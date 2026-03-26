HĐND phường Sông Trí bầu các chức danh chủ chốt tại kỳ họp thứ nhất

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Chiều 26/3, HĐND phường Sông Trí khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phan Thị Tố Hoa cùng dự.

Ông Nguyễn Hoài Sơn- Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Sông Trí phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Hoài Sơn- Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Sông Trí nhấn mạnh: Việc hoàn thành tốt các nội dung của kỳ họp sẽ tạo nền tảng vững chắc để HĐND và UBND phường triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng phường Sông Trí phát triển toàn diện, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, đáng sống.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Sông Trí yêu cầu các vị đại biểu HĐND phường cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ; tích cực thảo luận, thể hiện rõ chính kiến đối với từng nội dung, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng, tạo sự thống nhất cao để HĐND phường có những quyết định đúng đắn, vì sự phát triển chung.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, đại biểu HĐND phường đã bầu ông Nguyễn Hoài Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031; bà Nguyễn Thị Tường Vân - Phó Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031; ông Phan Văn Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Các ông Trần Nam Vũ, bà Đoàn Thị Mỹ - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp cũng tiến hành bầu các chức danh trưởng các ban HĐND, ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phan Thị Tố Hoa và các đại biểu tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử các chức danh chủ chốt HĐND, UBND phường Sông Trí nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn các Phó Trưởng ban và thành viên các ban HĐND phường; Nghị quyết thành lập các tổ đại biểu HĐND phường và chỉ định tổ trưởng, tổ phó các tổ đại biểu. Đồng thời, biểu quyết và thông qua dự thảo Nghị quyết ban hành kế hoạch các kỳ họp thường lệ năm 2026 và nội quy kỳ họp HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031; Nghị quyết về điều chỉnh ngân sách năm 2026, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.