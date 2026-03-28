Mẫu xe gia đình nào có trang bị an toàn tốt nhất hiện nay?

Yên tâm “trèo đèo, lội suối”

Chỉ sau một thời gian ngắn sở hữu VF 8, anh Thái Hoàng Phong (Hà Tĩnh) đã hoàn toàn bị mẫu D-SUV của VinFast thuyết phục. Theo anh Phong, thiết kế khung gầm liền khối chính là điểm mà anh thích nhất, giúp anh an tâm hơn trên mọi hành trình.

“VF 8 đem lại cảm giác lái rất đầm chắc, không hề bị tròng trành hoặc bấp bênh như những mẫu xe xăng tôi từng sử dụng, đặc biệt là khi di chuyển trên cao tốc”, anh Phong bày tỏ.

Bên cạnh đó, khoảng sáng gầm cao 175 mm cũng là điểm cộng lớn, gia tăng khả năng thích nghi của VF 8 với nhiều loại địa hình khác nhau, giúp xe dễ dàng chinh phục cả những cung đường hiểm trở nhất.

“Đầu năm, tôi có thực hiện 1 chuyến đi về Hà Tĩnh bằng VF 8 cùng gia đình. Hôm đó trời mưa khá to, tôi phải di chuyển qua 1 đoạn đường đang thi công rất gồ ghề và lầy lội. Dù đường xấu nhưng chạy xe qua chỉ có cảm giác rung lắc rất nhẹ. Tôi có thể kiểm soát tay lái một cách mượt mà và chắc chắn”, anh Phong kể.

Anh Nguyễn Xuân Ánh (Hà Nội) lại lựa chọn VF 8 làm người bạn đồng hành cùng gia đình 4 người dựa trên danh sách trang bị an toàn vượt tầm phân khúc.

“Tôi rất yên tâm khi biết VF 8 được trang bị tới 11 túi khí. Hệ thống túi khí bố trí ở nhiều vị trí trong cabin nên nếu không may xảy ra va chạm thì cả người lái lẫn hành khách đều được bảo vệ tốt hơn. Rõ ràng, chiếc xe được đầu tư rất nghiêm túc về mặt an toàn”, anh Ánh phân tích. Đây cũng là một trong những lý do giúp VF 8 đạt tiêu chuẩn an toàn ASEAN NCAP 5 sao và giành nhiều giải thưởng quốc tế về an toàn.

Trải nghiệm “nhàn tay, chắc lái” nhờ hệ thống ADAS

Ngoài “phần cứng”, VF 8 còn được đánh giá cao về “phần mềm” với hàm lượng công nghệ an toàn hiếm có so với tầm giá 1 tỷ đồng. Chia sẻ về hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) trên VF 8, chuyên gia ô tô Chu Hữu Thọ, cũng là chủ xe điện, nhận xét hệ thống này giúp gia tăng sự tự tin của người lái.

“Điểm mà tôi rất thích ở hệ thống ADAS phải kể đến tính năng đèn pha tự động. Ví dụ như khi đi vào hầm tối, người lái sẽ rất dễ chủ quan hoặc lơ đễnh không bật đèn, lúc này tính năng sẽ phát huy tác dụng, giúp cho tài xế chủ động hơn khi di chuyển trong điều kiện thiếu sáng”, anh Thọ chia sẻ.

Công nghệ giám sát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) cũng được nhận định rất hữu dụng khi di chuyển trên cao tốc. “Tính năng này giúp cho người lái nhàn hơn. Khi phải lái xe trên những chặng đường dài, tài xế sẽ không phải sử dụng chân ga quá nhiều, chỉ cần tập trung điều khiển vô lăng, tốc độ sẽ được tự động điều chỉnh dựa vào chướng ngại vật xung quanh xe”, anh Thọ cho biết.

Ngoài ra, điểm sáng lớn nhất về mặt công nghệ, theo anh, nằm ở cơ chế phanh tái sinh. Vị chuyên gia lý giải, khi leo hoặc xuống dốc, phanh tái sinh có tác dụng giúp ghìm xe lại, nhờ đó tài xế sẽ không phải sử dụng phanh chân quá nhiều, hạn chế nguy cơ nóng má phanh hoặc mất phanh.

Với nhóm khách hàng gia đình ưu tiên "an toàn là trên hết", VF 8 là lựa chọn phù hợp hàng đầu hiện nay khi đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong phố cũng như tại các địa hình đa dạng.

