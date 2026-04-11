VinFast bán gần 28.000 ôtô điện tháng 3

Thông tin từ VinFast cho thấy, toàn bộ các mẫu ôtô điện của hãng đều ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc về doanh số trong tháng 3. Riêng ngày 28/3, hãng này công bố đã hoàn tất 3.520 đơn hàng trong một ngày để bàn giao ra thị trường.

Limo Green là dòng xe bán chạy nhất của VinFast trong tháng, doanh số 6.795 chiếc, tăng 276% so với tháng trước. Đây cũng là dòng xe VinFast được ưa chuộng nhất thời điểm hiện tại. Trong đó, phiên bản dành cho gia đình và khách cá nhân VF MPV 7 đạt doanh số 2.521 xe, mức tăng 116% so với tháng trước.

VF 7 vươn lên dẫn đầu doanh số phân khúc C-SUV toàn thị trường, hãng bàn giao 1.732 chiếc, tăng 115% so với tháng 2. VF 6 bán 3.152 chiếc. VF 5 phiên bản cho gia đình và kinh doanh dịch vụ có tổng doanh số 4.218 chiếc. VF 3 bán 4.729 chiếc.

Hai mẫu xe cỡ nhỏ cho dịch vụ chở hàng và chở người đô thị - EV Van và Minio Green ghi nhận mức bán cao nhất từ khi ra mắt. Cụ thể, 1.136 xe EV Van và 1.969 chiếc Mino Green được bàn giao trong tháng 3.

Lũy kế từ đầu năm, Limo Green là mẫu xe VinFast được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam, tổng 12.471 xe đã được bàn giao, mức trung bình hơn 4.150 xe một tháng. Doanh số các mẫu xe khác của VinFast gồm: VF 3 (10.188 xe), VF 5 (8.672 xe, bao gồm Herio Green), VF 6 (6.679 xe), Minio Green (3.809 xe), VF MPV 7 (3.686 xe), VF 7 (3.514 xe)...

Ba tháng đầu 2026, VinFast công bố đã giao 53.684 ôtô điện các loại, dẫn đầu thị trường Việt Nam. Bà Dương Thị Thu Trang, Phó tổng giám đốc Kinh doanh ôtô VinFast toàn cầu cho biết, trong các đợt điều chỉnh giá xăng, dầu trong nước, các mẫu xe điện ngày càng chứng minh được giá trị, ưu điểm về khả năng vận hành và chi phí sử dụng.

Ngoài thị trường Việt Nam, VinFast cũng cho biết hãng có kết quả kinh doanh tốt nhất từ trước đến nay tại các thị trường trọng điểm như Ấn Độ, Indonesia và Philippines trong tháng 3. Dù không công bố doanh số cụ thể, nhưng hãng này cho biết, VinFast là một trong 2 hãng ôtô điện dẫn đầu ở Philippines, nằm top 3 tại Indonesia và top 4 ở Ấn Độ, xét về doanh số bán trong tháng 3.