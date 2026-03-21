VF MPV 7: “Ngôi nhà di động” lý tưởng cho hành trình trải nghiệm của mọi gia đình

Lựa chọn “đúng và đáng” đến từng xu

Đi du lịch theo nhóm gia đình, đặc biệt là gia đình 3 thế hệ, luôn đi kèm “bài toán” về chỗ ngồi và hành lý. Vì thế, anh Lê Khắc Huy (TP.HCM) đã quyết định đặt cọc VF MPV 7.

Gia đình anh có 7 người, thường xuyên thực hiện các chuyến đi tự lái từ TP.HCM đến Phan Thiết, Nha Trang hoặc Đà Lạt. “Chúng tôi không thích đi tour, mà thích tự chủ lịch trình. Vì vậy chiếc xe phải thực sự thoải mái. Nếu ngồi bí bách hoặc thiếu tiện nghi, cả hành trình sẽ trở nên mệt mỏi”, anh Huy chia sẻ.

VF MPV 7 đáp ứng đúng kỳ vọng này nhờ cấu hình 7 chỗ được tối ưu cho cả ba hàng ghế. Hàng ghế thứ hai có độ ngả tốt, khoảng để chân rộng; hàng ghế thứ ba cũng đủ không gian cho người lớn ngồi lâu. Hệ thống cửa gió điều hòa giúp làm mát đồng đều khắp cabin – yếu tố đặc biệt quan trọng trong những chuyến đi mùa hè kéo dài nhiều giờ.

Khoang hành lý linh hoạt, có thể mở rộng bằng cách gập các hàng ghế sau, cho phép gia đình mang theo đầy đủ vali, đồ dã ngoại, thậm chí cả lều trại cho các chuyến cắm trại cuối tuần. Với những gia đình mê du lịch tự túc, sự linh hoạt về không gian chứa đồ đồng nghĩa với sự chủ động trong trải nghiệm.

Khoang trước cũng được thiết kế tối ưu cho trải nghiệm của người lái. Thiết kế hiện đại với cần số điện tử sau vô lăng, màn hình giải trí lớn cùng hệ thống cổng sạc bố trí ở nhiều vị trí ngồi giúp chủ nhân dễ dàng thao tác trên hành trình.

Ở góc độ vận hành, công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 280 Nm mang lại sự yên tâm kể cả khi chở “full tải”, đặc biệt trên các cung đường đèo dốc hay cao tốc. Tầm hoạt động khoảng 450 km sau mỗi lần sạc cũng được đánh giá phù hợp với đa số cung đường du lịch phổ biến tại Việt Nam.

“Gia đình tôi cần một chiếc xe có thể đồng hành mỗi ngày, từ việc đi làm, đưa đón con đến những chuyến du lịch dài. VF MPV 7 đáp ứng trọn vẹn cả hai nhu cầu đó, nên chúng tôi rất yên tâm khi lựa chọn”, anh Huy kết luận.

Thoải mái vi vu, không lo “đau ví”

Đối với anh Hoàng Hưng (Hà Nội), lý do lựa chọn đặt cọc VF MPV 7 lại trực diện hơn. Từng đặt lên bàn cân nhiều mẫu xe 7 chỗ, nhưng sau khi cân nhắc kỹ tổng chi phí trong 5–7 năm sử dụng, anh nhận thấy VF MPV 7 xứng đáng nhất.

“Gia đình tôi mỗi năm có thể đi 7–8 chuyến xa, chưa kể các chuyến ngắn cuối tuần. Nếu chi phí nhiên liệu cao, tổng chi phí sẽ tăng rất nhanh. Tôi không chỉ nhìn vào giá mua ban đầu, mà nhìn vào cả vòng đời sử dụng”, anh nói.

Với mức giá niêm yết 819 triệu đồng, VF MPV 7 nằm ở giữa khoảng giá phân khúc MPV 7 chỗ. Thế nhưng, mẫu xe Việt đang có lợi thế cạnh tranh rõ rệt khi áp dụng đồng thời nhiều chính sách thiết thực trong tháng 3: hỗ trợ 6% giá xe, ưu đãi 3% cho người chuyển đổi từ xe xăng (triển khai tới 31/3) và đặc biệt là chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ áp dụng chung cho xe điện. Nhờ đó, giá lăn bánh thực tế chỉ khoảng 750 triệu đồng – chỉ ngang giá lăn bánh của nhiều mẫu MPV 7 chỗ cỡ nhỏ.

Nhiều gia đình như anh Hưng còn lựa chọn phương án trả góp 0 đồng với lãi suất cố định 7%/năm trong 3 năm (thay thế ưu đãi trực tiếp 6%). Cách tiếp cận này giúp các gia đình giữ được dòng tiền cho đầu tư, kinh doanh hoặc dự phòng tài chính.

Lợi thế của xe điện càng bộc lộ rõ khi xét trên tần suất sử dụng cao. Chính sách miễn phí sạc đến 10/2/2029 (10 lần sạc mỗi tháng) giúp anh Hưng chủ động kế hoạch di chuyển trong gần 3 năm tới mà không sợ “đau ví”.

Bên cạnh đó, việc loại bỏ nhiều hạng mục bảo dưỡng cơ khí truyền thống giúp xe điện tối ưu chi phí bảo trì định kỳ. Chính sách bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km cho xe và 8 năm hoặc 160.000 km cho pin càng củng cố thêm sự an tâm trong suốt vòng đời sử dụng.

“Với xe xăng, càng đi nhiều thì càng phải tính toán kỹ. Trong khi đó, VF MPV 7 cho tôi cảm giác vừa thỏa mãn đam mê xê dịch, vừa kiểm soát tốt chi phí dài hạn”, anh Hưng nói.

Sự kết hợp giữa vận hành bền bỉ, không gian rộng rãi cùng chi phí dài hạn tối ưu giúp VF MPV 7 trở thành lựa chọn sáng giá nhất phân khúc MPV gia đình. Với người dùng mê xê dịch, đây là thời điểm phù hợp để nâng cấp lên một mẫu xe 7 chỗ vừa đủ sức cho hành trình dài, vừa kinh tế trong nhiều năm sử dụng.