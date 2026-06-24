Có thời xe xăng gầm thấp cỡ A từng là một trong những lựa chọn hàng đầu của khách Việt khi mua xe. Ưu điểm giá thành rẻ, "dễ nuôi" từng giúp Hyundai Grand i10, Kia Morning trở nên quen mặt trên đường công cộng ở Việt Nam.

Những năm gần đây, xe xăng giá rẻ cỡ A liên tục tỏ ra đuối sức trên thị trường. Quy mô phân khúc thu hẹp khi nhiều cái tên rời đi, những mẫu xe còn bán cũng không còn khả năng duy trì doanh số tương tự giai đoạn hoàng kim.

Cuộc khủng hoảng của xe xăng giá rẻ

Thời điểm xuất hiện thông tin về khả năng Toyota Wigo có thể trắng doanh số do gián đoạn nguồn cung cũng là lúc khởi đầu cho những nhận định về cuộc khủng hoảng sẽ diễn ra với xe xăng giá rẻ tại Việt Nam.

Tuy nhiên cần nhìn nhận thực tế rằng, xe xăng cỡ A tại Việt Nam không phải chỉ bắt đầu khó khăn trong giai đoạn đầu năm nay. Đà sa sút về doanh số và hao hụt thị phần thực chất đã nhen nhóm từ cách đây vài năm, nhất là từ sau khi "đầu tàu" VinFast Fadil dừng bán.

Năm 2023, phân khúc xe xăng gầm thấp cỡ A chính thức chỉ còn lại 3 đại diện. VinFast Fadil và Honda Brio đã dừng bán. Toyota Wigo quay trở lại Việt Nam từ tháng 6/2023 để cạnh tranh cùng Hyundai Grand i10 và Kia Morning trong phân khúc xe xăng giá rẻ.

Phân khúc xe xăng gầm thấp cỡ A có nhiều xáo trộn trong giai đoạn 2022-2023. Ảnh: Vĩnh Phúc, Toàn Thiện, TMV.

Ngay ở tháng đầu quay trở lại thị trường Việt vào tháng 6/2023, Toyota Wigo đã bán được 283 xe cho khách hàng. Trong giai đoạn nửa đầu năm 2023, doanh số Hyundai Grand i10 đạt 3.858 xe, trong khi Kia Morning cùng kỳ cũng ghi nhận lượng tiêu thụ 873 xe.

Dù vậy, việc xuất hiện nhiều lựa chọn mới hấp dẫn hơn, chẳng hạn SUV cỡ A với ưu điểm gầm cao nhưng sở hữu giá bán cạnh tranh, hay xe điện đô thị cỡ nhỏ có giá bán rẻ, đã khiến xe gầm thấp chạy xăng dần đánh mất vị thế.

Sự "nghèo nàn" của phân khúc này cũng ảnh hưởng một phần, bởi từ chỗ có 5-6 mẫu xe cho khách Việt lựa chọn giờ đây chỉ còn 3 đại diện, gồm Hyundai Grand i10, Toyota Wigo và Kia Morning.

Để dễ so sánh, doanh số từng xe trong nửa đầu năm giai đoạn 2023-2025 sẽ được sử dụng. Trong suốt giai đoạn này, báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) và TC Motor cho thấy lượng tiêu thụ của nhóm xe xăng giá rẻ tại Việt Nam đã liên tục sa sút.

Chẳng hạn, Hyundai Grand i10 trong 6 tháng đầu năm 2024 bán được 2.021 xe cho khách Việt. Toyota Wigo tích lũy được doanh số 1.286 xe còn lượng tiêu thụ Kia Morning là 397 xe.

Tình hình kinh doanh của nhóm xe này ở năm 2025 cũng không khá hơn. Doanh số nửa đầu năm 2025 của Hyundai Grand i10 đạt 1.594 xe, Toyota Wigo là 1.158 xe còn Kia Morning ghi nhận doanh số 174 xe sau 6 tháng.

Lượng tiêu thụ chưa đến 180 xe trong nửa đầu năm 2025 không những tiếp tục giữ Kia Morning ở vị trí bán chậm nhất phân khúc, mà còn đưa mẫu xe cỡ A này tiến sát top 10 ôtô sở hữu doanh số thấp nhất toàn thị trường.

Bước sang năm 2026, Kia Morning không còn được thống kê doanh số chi tiết từng kỳ. Toyota Wigo rơi mạnh doanh số do đứt nguồn cung từ hãng về đại lý, còn doanh số Hyundai Grand i10 cũng trong xu hướng giảm.

Tính đến hết tháng 5, Hyundai Grand i10 bán được 1.121 xe cho khách Việt. Doanh số cùng kỳ của Toyota Wigo là 203 xe.

Có phải xe xăng cỡ A đang hết thời?

Nếu cho rằng xe xăng cỡ A sẽ sớm bị khai tử tại Việt Nam, đây sẽ là một nhận định có phần vội vàng. Tuy nhiên nhìn vào những diễn biến hiện tại, vẫn có cơ sở để tin rằng những cái tên như Hyundai Grand i10, Toyota Wigo hay Kia Morning dù sớm hay muộn cũng sẽ phải tạm lùi về phía sau trong chiến lược của hãng trên thị trường xe Việt.

Sau khi Fadil dừng bán, Hyundai Grand i10 được xem là cái tên duy nhất đủ khả năng gánh vác doanh số phân khúc xe xăng gầm thấp cỡ A. Việc đại diện Hàn Quốc sa sút doanh số trong khi vẫn đang có đến 6 phiên bản ở 2 biến thể khác nhau phản ánh những khủng hoảng mà Hyundai Grand i10 nói riêng và toàn nhóm xe xăng giá rẻ cỡ A nói chung đang phải trải qua.

Phiên bản đa dạng cũng không giúp Hyundai Grand i10 có thể duy trì doanh số ở mức cao. Ảnh: TC Motor.

Kia Morning không còn được thống kê doanh số cũng là một động thái cho thấy Kia dường như không còn quá mặn mà với nhóm xe gầm thấp. Cùng với Morning, những mẫu xe bán chậm nhất của hãng gồm Soluto, K3 và K5 đều đã được gom vào chung nhóm "Xe khác", với doanh số cộng gộp sau 5 tháng đạt 813 xe.

"Điểm nhấn" trong bức tranh toàn cảnh không mấy tươi sáng là kỳ báo cáo trắng doanh số của Toyota Wigo hồi tháng 4, với nguyên nhân chủ yếu do nguồn cung gián đoạn. Chỉ còn duy nhất phiên bản G với giá 405 triệu đồng, Toyota Wigo càng bị đẩy vào thế khó và kết thúc 5 tháng đầu năm với chỉ 203 xe bán ra, tức thấp hơn lượng tiêu thụ của riêng tháng 6/2023 - thời điểm mẫu hatchback nhập khẩu Indonesia vừa quay lại thị trường Việt.

Dù nhóm xe xăng gầm thấp cỡ A đến lúc này vẫn xem như có thể "bán được" tại Việt Nam, viễn cảnh thị trường không còn sự góp mặt của Hyundai Grand i10, Toyota Wigo, Kia Morning là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Kia Morning có bản nâng cấp, lột xác ngoại hình nhưng tăng giá. Ảnh: Kia.

Xe giá rẻ thường có tỷ suất lợi nhuận kém, do vậy doanh số cao trở thành một trong những điều kiện tiên quyết để một mẫu xe thuộc nhóm này được hãng xem xét giữ lại trên thị trường. Với tình hình doanh số hiện tại của nhóm xe xăng cỡ A, sẽ không quá bất ngờ nếu Hyundai Grand i10, Toyota Wigo và Kia Morning bị cho dừng bán tại Việt Nam trong tương lai.

Nhìn sang thị trường xe Mỹ, khách hàng xứ cờ hoa vào lúc này không còn lựa chọn ôtô nào có giá dưới 20.000 USD. Tỷ suất lợi nhuận không cao của nhóm xe giá rẻ cũng là nguyên nhân Ford khai tử các mẫu xe gầm thấp như Fiesta hay Focus.

Xu hướng SUV, MPV và xe điện đang dần đẩy xe xăng giá rẻ vào những khủng hoảng thấy rõ. Từ góc độ người mua, Hyundai Grand i10, Toyota Wigo hay Kia Morning vẫn là những lựa chọn phù hợp với khách hàng mua xe lần đầu, gia đình nhỏ hoặc người kinh doanh dịch vụ vận tải.

Thị trường vẫn cần sự hiện diện của xe xăng giá rẻ để lấp đầy tất cả phân khúc. Tuy nhiên sự cần thiết này cũng đang trở nên quá mong manh trước làn sóng xe điện giá rẻ đến từ nhiều thương hiệu khác nhau.

​