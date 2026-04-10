Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xe

Châu Âu 'cấm' xe bán tải cỡ lớn?

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Dù không có quy định cấm nào, nhưng các chính sách mới của châu Âu dường như đang chặn đứng sự sống còn của những mẫu xe bán tải cỡ lớn từ Mỹ.

Theo tờ Financial Times, các "ông lớn" Detroit gồm GM, Ford hay Chevrolet, RAM đã chính thức cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) cố tình tìm cách loại bỏ các dòng xe bán tải cỡ lớn như Ford F-150, Chevrolet Silverado và Ram 1500 khỏi thị trường lục địa già thông qua các rào cản kỹ thuật khắt khe.

Tâm điểm của cuộc tranh cãi nằm ở kế hoạch thay đổi các quy định về an toàn và tiêu chuẩn phê duyệt xe đơn lẻ (Individual Vehicle Approval) của EU.

Đại sứ Mỹ tại châu Âu, ông Andrew Puzder, nhận định rằng các kế hoạch thay đổi quy tắc an toàn của EU có thể vi phạm "tinh thần" của các thỏa thuận thương mại song phương. Theo ông Andrew, EU đang cố gắng áp mức thuế quan cao lên các dòng bán tải cỡ lớn từ Mỹ.

"Châu Âu không thể vừa duy trì mức thuế thấp, vừa dựng lên những rào cản phi thuế quan khổng lồ rồi tuyên bố rằng Mỹ và EU đang có một mối quan hệ hợp tác tốt đẹp", ông Andrew chia sẻ với truyền thông Mỹ.

Chính quyền EU cũng đang cân nhắc thắt chặt các quy chuẩn đối với những dòng xe có trọng lượng lớn, vốn bị các nhóm vận động tại châu Âu (như Transport & Environment) coi là "mối đe dọa" đối với người đi bộ và người đi xe đạp do kích thước quá khổ.

Đặc biệt, từ tháng 7, các quy định mới của EU yêu cầu xe trên 2,5 tấn phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (tachograph) thế hệ mới, gây thêm áp lực chi phí và thủ tục cho các dòng bán tải Mỹ vốn thường xuyên vượt ngưỡng trọng lượng này.

Những chiếc bán tải trên 2,5 tấn tại châu Âu bắt buộc trang bị thiết bị giám sát hành trình. Ảnh: Car and Drivers.
Phía các nhà sản xuất ôtô Mỹ cho rằng đây là một bước đi mang tính "phân biệt đối xử", nhằm bảo hộ các hãng xe nội địa Châu Âu đang hụt hơi trong phân khúc bán tải cỡ lớn. Trong khi đó, EU vẫn giữ quan điểm rằng các tiêu chuẩn an toàn mới là cần thiết để hướng tới mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông và bảo vệ môi trường.

Cuộc xung đột này diễn ra trong bối cảnh chuỗi cung ứng của các hãng xe Mỹ tại quê nhà cũng đang gặp khó khăn do thiếu hụt nhôm (hệ quả từ vụ hỏa hoạn tại nhà máy cung cấp chủ lực Novelis năm ngoái), khiến sản lượng F-150 bị ảnh hưởng nặng nề.

Nếu các quy định mới của EU được thông qua, những chiếc bán tải cỡ lớn của Mỹ có thể sẽ sớm trở thành món đồ xa xỉ chỉ dành cho các nhà sưu tầm, thay vì là một phương tiện vận chuyển thương mại phổ biến tại lục địa già.x

znews.vn
Link bài gốc Copy link
https://znews.vn/chau-au-cam-xe-ban-tai-co-lon-post1641864.html

Tin liên quan

Tags:

#xe bán tải #Châu Âu #EU #Mỹ #quy định an toàn #thương mại #bán tải cỡ lớn

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

