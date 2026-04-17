Những việc cần làm và cần tránh ngay sau khi mua ô tô

Ngay sau khi nhận xe mới, việc chủ xe có những quyết định đúng đắn trong sử dụng và trang bị ban đầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền, khả năng vận hành cũng như giá trị lâu dài của phương tiện.

Những việc nên thực hiện sớm

Việc đầu tiên và bắt buộc đối với mọi chủ xe khi mua ô tô là mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, nhiều người tiêu dùng hiện nay lựa chọn mua thêm bảo hiểm vật chất (thân vỏ) nhằm giảm thiểu rủi ro tài chính trong các tình huống va chạm, tai nạn ngoài ý muốn.

Sau khi hoàn tất thủ tục bảo hiểm, dán phim cách nhiệt cho hệ thống kính xe là hạng mục được nhiều chuyên gia khuyến nghị. Trên thị trường hiện có nhiều dòng phim phổ biến như 3M Crystalline, V-Kool, Llumar hay các sản phẩm tầm trung đến từ Hàn Quốc như Ntech, Ceramax. Các loại phim sử dụng công nghệ nano gốm hoặc quang học đa lớp giúp hạn chế tia hồng ngoại, giảm nhiệt cho khoang cabin nhưng vẫn đảm bảo tầm nhìn.

Việc dán phim cách nhiệt không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe người ngồi trong xe mà còn góp phần kéo dài tuổi thọ nội thất và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống điều hòa.

Bên cạnh đó, camera hành trình cũng được xem là trang bị thiết yếu đối với xe ô tô hiện đại. Thiết bị này giúp ghi lại toàn bộ quá trình di chuyển, cung cấp dữ liệu quan trọng trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc tranh chấp giao thông. Người dùng có thể lựa chọn camera một kênh, hai kênh trước – sau hoặc loại tích hợp gương chiếu hậu, tùy theo nhu cầu sử dụng.

Ngoài ra, việc trang bị thảm lót sàn phù hợp cũng giúp bảo vệ sàn xe nguyên bản khỏi bụi bẩn, nước và các tác nhân gây ẩm mốc. Chủ xe cần lựa chọn thảm có kích thước chính xác, độ bám tốt để không ảnh hưởng đến thao tác chân ga và chân phanh.

Tất cả các hạng mục lắp đặt phụ kiện nên được thực hiện tại các cơ sở uy tín nhằm đảm bảo yếu tố kỹ thuật, an toàn và tính thẩm mỹ.

Những việc cần tránh

Song song với các việc nên làm, chủ xe mới cũng cần tránh một số thói quen có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến phương tiện. Trong đó, việc tùy tiện can thiệp hệ thống điện là lỗi phổ biến.

Lắp thêm các thiết bị không chính hãng như đèn trang trí nội thất, độ âm thanh hoặc cắt nối dây điện nguyên bản tiềm ẩn nguy cơ chập cháy và mất an toàn. Không những vậy, các can thiệp này còn có thể khiến nhà sản xuất từ chối bảo hành đối với hệ thống điện và các bộ phận liên quan. Giữ nguyên cấu hình điện theo tiêu chuẩn nhà máy là giải pháp an toàn và bền vững nhất.

Một thói quen khác cần tránh là giữ lớp nilon bọc ghế quá lâu. Mặc dù nhiều người muốn bảo vệ ghế khỏi trầy xước, nhưng lớp nhựa này lại cản trở khả năng thoát khí, gây mùi khó chịu và làm tăng nhiệt độ bề mặt ghế trong điều kiện nắng nóng. Về lâu dài, điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng da hoặc nỉ ghế. Chủ xe nên tháo bỏ hoàn toàn lớp nilon ngay sau khi nhận xe.

Đặc biệt, trong giai đoạn chạy rà (rốt-đa) khoảng 1.000 - 2.000km đầu tiên, việc vận hành đúng cách đóng vai trò quan trọng đối với tuổi thọ động cơ. Các chi tiết cơ khí như piston, xi-lanh cần thời gian để mài mòn đều và đạt độ khớp tối ưu.

Trong giai đoạn này, người lái nên tránh thốc ga mạnh, tăng tốc đột ngột hoặc phanh gấp không cần thiết. Những thao tác này có thể tạo áp lực lớn lên các chi tiết cơ khí và hệ thống phanh khi chúng chưa đạt trạng thái làm việc ổn định.

Vận hành xe nhẹ nhàng, duy trì tốc độ đều và thay dầu động cơ lần đầu đúng theo khuyến nghị của nhà sản xuất sẽ giúp loại bỏ mạt kim loại phát sinh trong quá trình chạy rà. Một chiếc xe được chăm sóc đúng cách ngay từ đầu không chỉ vận hành bền bỉ hơn mà còn giúp chủ xe tiết kiệm đáng kể chi phí sửa chữa về sau.

