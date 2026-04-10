Thị trường phụ kiện chống nóng ô tô "tăng nhiệt"

Việc đỗ xe không che chắn dưới trời nắng nóng khiến nhiệt độ trong xe tăng cao.

Chỉ sau vài giờ đồng hồ đỗ xe dưới nắng nóng, nhiệt độ trong cabin tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ sốc nhiệt khi người dùng bước vào xe, đồng thời gây hư hỏng nội thất và ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử.

Chính vì vậy, nhu cầu trang bị các giải pháp chống nóng như: dán phim cách nhiệt, bạt phủ xe, rèm che nắng, tấm chắn nắng… đang được chủ xe ưu tiên lựa chọn.

Nắm bắt nhu cầu thị trường, nhiều cửa hàng nội thất ô tô trên địa bàn đã chủ động nhập nguồn hàng, từ các sản phẩm cao cấp đến phân khúc giá phổ thông.

Nhiều cửa hàng nội thất ô tô tất bật công việc dán phim cách nhiệt.

Tại cửa hàng ô tô Trung Phương (phường Thành Sen), lượng khách đến dán phim cách nhiệt và mua phụ kiện chống nóng đã tăng khoảng 30 - 40% so với thời điểm tháng trước. Vào những ngày nắng nóng cao điểm hoặc dịp cuối tuần, mỗi ngày, cơ sở có thể phục vụ khoảng 10 xe dán phim và hàng chục lượt khách mua các sản phẩm như: ô che kính, tấm chắn nắng…

Ông Bùi Quang Phương - chủ cửa hàng cho biết: “Các dòng phim cách nhiệt hiện nay được tích hợp nhiều công nghệ như cản tia UV, giảm hấp thụ nhiệt, hạn chế chói lóa và nâng cao độ bền, mức giá phổ biến dao động từ 2 - 12 triệu đồng/bộ tùy loại kèm chính sách bảo hành và hỗ trợ thi công".

Cửa hàng ô tô Trung Phương mỗi ngày có khoảng 10 xe đến dán phim cách nhiệt.

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nhiều cửa hàng nội thất ô tô đã tăng cường bổ sung nhân lực. Tuy vậy, vào cao điểm, lượng khách lớn khiến một số cơ sở rơi vào tình trạng quá tải, buộc chủ cửa hàng phải huy động nhân viên làm thêm giờ để kịp tiến độ.



Anh Ngô Văn Đức - chủ cửa hàng nội thất ô tô Đức Men Auto (phường Thành Sen) cho biết: “Cửa hàng hiện có 4 thợ chính, nhưng vào đợt cao điểm nắng nóng, lượng xe đến lắp đặt thiết bị tăng mạnh nên chúng tôi phải tuyển thêm nhân công làm cho kịp tiến độ. Cửa hàng có ngày tiếp nhận 30 xe đến sửa chữa, lắp đặt thiết bị, đa số là phim cách nhiệt. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhập thêm các sản phẩm chống nóng như: ô che kính lái, tấm chắn nắng… để phục vụ đa dạng nhu cầu khách hàng”.

Ngoài 4 thợ chính, cửa hàng nội thất ô tô Đức Men Auto còn tuyển thêm nhân viên thời vụ.



Nhìn chung, thị trường phụ kiện chống nóng ô tô tại Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn sôi động nhất từ đầu năm đến nay. Theo khảo sát, các dòng phim cách nhiệt như: Inmax, Global, Ntech… có mức giá dao động từ 2 - 7 triệu đồng/bộ đang được người tiêu dùng ưa chuộng.

Bên cạnh phim cách nhiệt, các phụ kiện chống nóng như: bạt phủ xe, rèm che nắng, tấm chống nắng taplo (giá từ 100.000 - 500.000 đồng/chiếc) cũng được nhiều khách hàng lựa chọn. Ngoài bán trực tiếp tại các cửa hàng nội thất ô tô, những sản phẩm này còn phổ biến trên các sàn thương mại điện tử như: Shopee, Lazada, TikTok...

Các phụ kiện chống nóng cho "xế cưng" là thứ không thể thiếu trong mùa hè ở Hà Tĩnh.

Chị Nguyễn Thị Lan (xã Cẩm Bình) chia sẻ: “Trời nắng, chỉ cần đỗ xe ngoài trời khoảng một giờ đồng hồ là nhiệt độ trong xe tăng vọt, chạm vào vô lăng hay cần số là thấy nóng rát. Vì thế, mỗi lần đỗ xe ở vị trí mặt đường, không có mái che, tôi đều phải hé kính để giảm nhiệt bên trong. Vì vậy, tôi quyết định chi tiền để trang bị các thiết bị che chắn cho xe ô tô nhằm chống nóng và tránh hư hỏng nội thất xe”.

Bên cạnh đầu tư trang thiết bị chống nóng, nhiều chủ xe cũng chủ động áp dụng một số biện pháp giảm nhiệt như: tìm chỗ đỗ có bóng râm, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp và sử dụng các sản phẩm bạt che chắn xung quanh xe... Những giải pháp này góp phần giảm nhiệt độ trong cabin, hạn chế hư hỏng nội thất và tránh tác động tiêu cực từ bức xạ mặt trời lên bề mặt xe.

Nhiều dòng phim cách nhiệt được ưa chuộng tại thị trường Hà Tĩnh như 3M, Inmax, Global.



Việc trang bị các sản phẩm chống nắng, chống nóng cho ô tô là giải pháp cần thiết trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa hè. Tuy nhiên, người tiêu dùng cũng cần lưu ý đến chất lượng và nguồn gốc sản phẩm. Theo đó, cần ưu tiên lựa chọn các thiết bị, phụ kiện có thương hiệu rõ ràng, được phân phối bởi các đơn vị uy tín, có chính sách bảo hành minh bạch để đảm bảo chất lượng tốt nhất khi sử dụng.